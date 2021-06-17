https://ria.ru/20210617/sarkozi-1737446925.html
Прокуратура запросила шесть месяцев тюрьмы для Саркози
Прокуратура запросила шесть месяцев тюрьмы для Саркози - РИА Новости, 17.06.2021
Прокуратура запросила шесть месяцев тюрьмы для Саркози
Прокуратура просит приговорить бывшего президента Франции Николя Саркози к шести месяцам тюрьмы по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании в РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T17:46
2021-06-17T17:46
2021-06-17T17:56
франция
париж
николя саркози
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ПАРИЖ, 17 июн – РИА Новости. Прокуратура просит приговорить бывшего президента Франции Николя Саркози к шести месяцам тюрьмы по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании в 2012 году, сообщает телеканал BFMTV.Кроме того, прокуратура потребовала в отношении Саркози еще шесть месяцев условного тюремного заключения и штрафа в размере 3 750 евро.На заседании суда во вторник Саркози заявил о своей невиновности, опровергая превышение расходов во время этой кампании.Судебный процесс по этому делу начался в марте, однако слушания были перенесены из-за болезни адвоката одного из обвиняемых и возобновились 20 мая.Рассматриваемое судом Парижа дело в СМИ получило название Bygmalion – по имени PR-агентства, которое занималось информационным сопровождением предвыборной кампании Саркози 2012 года. По данным обвинения, избирательный штаб политика использовал фальшивые счета для организованных агентством встреч, чтобы скрыть превышение расходов на президентскую кампанию.В рамках этого дела предъявлены обвинения 14 лицам, Саркози - в нелегальном финансировании избирательной кампании. В отношении других 13 подсудимых прокуратура запросила наказание от 18 месяцев тюрьмы до 4 лет тюремного заключения условно, сообщает агентство Франс Пресс.Это не первый процесс во Франции, на котором в числе подсудимых оказывает бывший президент страны. Суд Парижа 1 марта признал Саркози виновным в коррупции и злоупотреблении служебным положением по так называемому "делу о прослушке" и приговорил его к трем годам тюрьмы, два из которых условно. Экс-глава французской республики обжаловал приговор, и, таким образом, предстоит новое судебное разбирательство.Саркози занимал пост президента Франции с 2007 по 2012 годы.
https://ria.ru/20210302/sarkozi-1599675937.html
https://ria.ru/20201128/frantsiya-1586595941.html
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франция, париж, николя саркози, в мире
Прокуратура запросила шесть месяцев тюрьмы для Саркози
17:46 17.06.2021 (обновлено: 17:56 17.06.2021)
Прокуратура просит приговорить бывшего президента Франции Николя Саркози к шести месяцам тюрьмы
ПАРИЖ, 17 июн – РИА Новости.
Прокуратура просит приговорить бывшего президента Франции Николя Саркози
к шести месяцам тюрьмы по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании в 2012 году, сообщает телеканал BFMTV
.
Кроме того, прокуратура потребовала в отношении Саркози еще шесть месяцев условного тюремного заключения и штрафа в размере 3 750 евро.
На заседании суда во вторник Саркози заявил о своей невиновности, опровергая превышение расходов во время этой кампании.
Судебный процесс по этому делу начался в марте, однако слушания были перенесены из-за болезни адвоката одного из обвиняемых и возобновились 20 мая.
Рассматриваемое судом Парижа
дело в СМИ получило название Bygmalion – по имени PR-агентства, которое занималось информационным сопровождением предвыборной кампании Саркози 2012 года. По данным обвинения, избирательный штаб политика использовал фальшивые счета для организованных агентством встреч, чтобы скрыть превышение расходов на президентскую кампанию.
В рамках этого дела предъявлены обвинения 14 лицам, Саркози - в нелегальном финансировании избирательной кампании. В отношении других 13 подсудимых прокуратура запросила наказание от 18 месяцев тюрьмы до 4 лет тюремного заключения условно, сообщает агентство Франс Пресс.
Это не первый процесс во Франции, на котором в числе подсудимых оказывает бывший президент страны. Суд Парижа 1 марта признал Саркози виновным в коррупции и злоупотреблении служебным положением по так называемому "делу о прослушке" и приговорил его к трем годам тюрьмы, два из которых условно. Экс-глава французской республики обжаловал приговор, и, таким образом, предстоит новое судебное разбирательство.
Саркози занимал пост президента Франции с 2007 по 2012 годы.