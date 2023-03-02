https://ria.ru/20230302/saakashvili-1855371443.html

Апелляционный суд отказался освобождать Саакашвили по состоянию здоровья

Апелляционный суд отказался освобождать Саакашвили по состоянию здоровья - РИА Новости, 02.03.2023

Апелляционный суд отказался освобождать Саакашвили по состоянию здоровья

Апелляционный суд Тбилиси оставил в силе решение горсуда и отказался освобождать по состоянию здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, заявил его... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T14:18

2023-03-02T14:18

2023-03-02T14:37

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ТБИЛИСИ, 2 мар - РИА Новости. Апелляционный суд Тбилиси оставил в силе решение горсуда и отказался освобождать по состоянию здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, заявил его адвокат Шалва Хачапуридзе журналистам."Апелляционный суд оставил в силе решение городского суда",- заявил Хачапуридзе журналистам.По его словам, адвокаты не присутствовали на процессе.Ранее в феврале Тбилисский городской суд отказал в отсрочке наказания и освобождении Саакашвили по состоянию здоровья, о чем ходатайствовали его адвокаты.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.

https://ria.ru/20230215/saakashvili-1852251060.html

https://ria.ru/20230220/zelenskiy-1853182959.html

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в мире, тбилиси, грузия, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили