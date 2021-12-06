https://ria.ru/20211206/yanukovich-1762414801.html

Суд на Украине отказал Януковичу в отзыве адвокатов по делу о госизмене

Суд на Украине отказал Януковичу в отзыве адвокатов по делу о госизмене - РИА Новости, 06.12.2021

Суд на Украине отказал Януковичу в отзыве адвокатов по делу о госизмене

Верховный суд Украины на заседании в понедельник отказал бывшему президенту страны Виктору Януковичу в отзыве адвокатов в рассмотрении кассации на обвинительный РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T16:35

2021-12-06T16:35

2021-12-06T16:35

в мире

украина

киев

виктор янукович

евромайдан

виталий сердюк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155047/42/1550474248_0:156:3090:1894_1920x0_80_0_0_c324fcb6b20b2ff97750cd650d3116dd.jpg

КИЕВ, 6 дек - РИА Новости. Верховный суд Украины на заседании в понедельник отказал бывшему президенту страны Виктору Януковичу в отзыве адвокатов в рассмотрении кассации на обвинительный приговор по делу о госизмене, трансляция заседания шла на канале судебной власти в YouTube.Ранее адвокат экс-президента Виталий Сердюк заявил, что Янукович отозвал своих адвокатов от участия в процессе в Верховном суде по делу о госизмене из-за невозможности обеспечения его права на защиту."В адрес Верховного суда от Януковича Виктора Федоровича поступило заявление…, в котором он, приводя аргументы, сообщил, что в соответствии с Уголовным процессуальным кодексом в рамках данного дела отказывается от своих защитников… В удовлетворении заявленных отводов… отказать", - заявил судья в ходе заседания.Суд удалился в совещательную комнату для принятия решения по сути по кассации Януковича.В конце января 2019 года Оболонский районный суд Киева вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы. Частные адвокаты экс-президента, а также госадвокат Юрий Рябовол подали апелляционные жалобы на приговор. Сам экс-президент Украины считает, что приговор не имеет ничего общего с законом, а судебный процесс был "политическим заказом". Он также заявил, что на судей по его делу оказывалось беспрецедентное давление. Киевский апелляционный суд 2 октября 2020 года оставил в силе приговор Януковичу по делу о госизмене, приговор вступил в силу. После этого защита экс-президента подала кассацию.

https://radiosputnik.ria.ru/20211206/yanukovich-1762385080.html

https://ria.ru/20211206/sud-1762342719.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, виктор янукович, евромайдан, виталий сердюк