https://ria.ru/20211206/yanukovich-1762414801.html
Суд на Украине отказал Януковичу в отзыве адвокатов по делу о госизмене
Суд на Украине отказал Януковичу в отзыве адвокатов по делу о госизмене - РИА Новости, 06.12.2021
Суд на Украине отказал Януковичу в отзыве адвокатов по делу о госизмене
Верховный суд Украины на заседании в понедельник отказал бывшему президенту страны Виктору Януковичу в отзыве адвокатов в рассмотрении кассации на обвинительный РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T16:35
2021-12-06T16:35
2021-12-06T16:35
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виктор янукович
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виталий сердюк
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КИЕВ, 6 дек - РИА Новости. Верховный суд Украины на заседании в понедельник отказал бывшему президенту страны Виктору Януковичу в отзыве адвокатов в рассмотрении кассации на обвинительный приговор по делу о госизмене, трансляция заседания шла на канале судебной власти в YouTube.Ранее адвокат экс-президента Виталий Сердюк заявил, что Янукович отозвал своих адвокатов от участия в процессе в Верховном суде по делу о госизмене из-за невозможности обеспечения его права на защиту."В адрес Верховного суда от Януковича Виктора Федоровича поступило заявление…, в котором он, приводя аргументы, сообщил, что в соответствии с Уголовным процессуальным кодексом в рамках данного дела отказывается от своих защитников… В удовлетворении заявленных отводов… отказать", - заявил судья в ходе заседания.Суд удалился в совещательную комнату для принятия решения по сути по кассации Януковича.В конце января 2019 года Оболонский районный суд Киева вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы. Частные адвокаты экс-президента, а также госадвокат Юрий Рябовол подали апелляционные жалобы на приговор. Сам экс-президент Украины считает, что приговор не имеет ничего общего с законом, а судебный процесс был "политическим заказом". Он также заявил, что на судей по его делу оказывалось беспрецедентное давление. Киевский апелляционный суд 2 октября 2020 года оставил в силе приговор Януковичу по делу о госизмене, приговор вступил в силу. После этого защита экс-президента подала кассацию.
https://radiosputnik.ria.ru/20211206/yanukovich-1762385080.html
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в мире, украина, киев, виктор янукович, евромайдан, виталий сердюк
Суд на Украине отказал Януковичу в отзыве адвокатов по делу о госизмене
Верховный суд Украины отказал Януковичу в отзыве адвокатов по делу о госизмене