Экс-президента Перу подозревают во вмешательстве в выборы в конгресс

Соискатель на должность в конгресс Крисостомо Бенике сообщил RPP, что лично беседовал с Фухимори и тот предложил ему стать кандидатом от оппозиционной "Народной воли". Согласно перуанскому законодательству, заключённые ограничены в реализации своих политических прав.

В октябре 2018 года верховный суд Перу отменил помилование в отношении 80-летнего Фухимори, осужденного на 25 лет тюрьмы за коррупцию и другие преступления. После этого он был доставлен в больницу на машине скорой помощи. Помилование было предоставлено ему в конце 2017 года уже бывшим президентом Педро Пабло Кучински.