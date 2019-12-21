Экс-президента Перу подозревают во вмешательстве в выборы в конгресс

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 дек - РИА Новости. Национальный пенитенциарный совет Перу начал административный процесс в отношении экс-президента страны Альберто Фухимори из-за его возможного вмешательства в выборы в конгресс, сообщает издание RPP со ссылкой на главу совета Сесара Карденаса.
В начале октября президент Перу Мартин Вискарра объявил о роспуске конгресса республики после того, как депутаты бойкотировали его реформу Конституционного суда. Распущенный парламент объявил Вискарру временно недееспособным и привел к присяге вместо него вице-президента Мерседес Араос, которая затем отказалась от полномочий. Выборы назначены на 26 января.
"Национальный пенитенциарный совет распорядился, чтобы руководство тюрьмы Барбадильо начало дисциплинарный процесс против заключённого Альберто Фухимори. В ходе расследования будут оценены ... его действия", - приводит слова Карденаса издание.
Соискатель на должность в конгресс Крисостомо Бенике сообщил RPP, что лично беседовал с Фухимори и тот предложил ему стать кандидатом от оппозиционной "Народной воли". Согласно перуанскому законодательству, заключённые ограничены в реализации своих политических прав.
В октябре 2018 года верховный суд Перу отменил помилование в отношении 80-летнего Фухимори, осужденного на 25 лет тюрьмы за коррупцию и другие преступления. После этого он был доставлен в больницу на машине скорой помощи. Помилование было предоставлено ему в конце 2017 года уже бывшим президентом Педро Пабло Кучински.