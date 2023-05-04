https://ria.ru/20230504/saakashvili-1869639579.html

Врач рассказал о состоянии здоровья Саакашвили

Врач рассказал о состоянии здоровья Саакашвили - РИА Новости, 04.05.2023

Врач рассказал о состоянии здоровья Саакашвили

Жизни бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, находящегося в тбилисской клинике "Вивамед", ничего не угрожает, но возможны осложнения из-за отказа от... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T13:18

2023-05-04T13:18

2023-05-04T13:18

в мире

грузия

михаил саакашвили

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ТБИЛИСИ, 4 мая - РИА Новости. Жизни бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, находящегося в тбилисской клинике "Вивамед", ничего не угрожает, но возможны осложнения из-за отказа от полноценного лечения, заявил в четверг журналистам директор медучреждения Зураб Чхаидзе. Накануне Саакашвили написал в соцсетях, что в очередной раз потерял сознание и был "на волосок от смерти". "Его состояние не считается тяжелым… У пациента отмечаются общая слабость, головокружение, периодическая потеря равновесия, и это не удивительно. Ожидаемо, что потеря сознания может повториться, так как он не питается полноценно. Мы не можем провести полноценное лечение, исходя из того что пациент отказывается от него. Мы не раз обсуждали, в том числе с членами семьи, чтобы рацион его еды был более разнообразным, с большими калориями, но ничего не меняется", - заявил Чхаидзе. По его словам, Саакашвили проходит лишь симптоматическое лечение, отказывается от полноценного медикаментозного курса. "Угрозы жизни нет, но ожидаются различные осложнения при продолжении отказа от врачебных назначений", - отметил директор клиники, добавив, что пациенту при необходимости проводят любое исследование. Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок. Сейчас политик проходит лечение в тбилисской клинике "Вивамед" после длительного голодания. Врачи утверждают, что пациент отказывается от полноценного лечения, а члены семьи не приносят ему еду с необходимым числом калорий. Адвокаты Саакашвили 11 апреля направили иск в Страсбургский суд по правам человека в связи с отказом грузинских судов отсрочить тюремное наказание бывшему президенту с целью его лечения в заграничной клинике.

https://ria.ru/20230417/saakashvili-1865797366.html

https://ria.ru/20230430/aktsiya-1868883758.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, грузия, михаил саакашвили