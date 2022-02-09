https://ria.ru/20220209/yanukovich-1771849505.html

Адвокат заявил о нарушении процедуры при вызове Януковича на допрос

Адвокат заявил о нарушении процедуры при вызове Януковича на допрос - РИА Новости, 09.02.2022

Адвокат заявил о нарушении процедуры при вызове Януковича на допрос

Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича требует объединить дело его о выезде из страны в 2014 году с основным делом по событиям "евромайдана",... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T12:21

2022-02-09T12:21

2022-02-09T12:38

в мире

виктор янукович

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155903/03/1559030341_0:0:3013:1695_1920x0_80_0_0_071d97c93885e0091d557b1ebfc98d30.jpg

КИЕВ, 9 фев - РИА Новости. Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича требует объединить дело его о выезде из страны в 2014 году с основным делом по событиям "евромайдана", заявил его адвокат Виталий Сердюк.Госбюро расследований Украины 7 февраля опубликовало в официальной газете "Урядовый курьер" ("Правительственный курьер") повестку о вызове Януковича на допрос по делу об организации незаконной переправки людей через госграницу и дезертирстве сотрудников управления госохраны, в котором статус подозреваемых имеют экс-начальник охраны бывшего президента и сам Янукович."Седьмого февраля 2022 года из СМИ стало известно, что госбюро вызывает Виктора Януковича для допроса по очередному делу майдана и вручения нового подозрения. Процедура вызова снова нарушена… Поскольку следом за основным делом "майдана" появилось какое-то очередное дело, значит расследование, с которым защита уже начала ознакомление, проведено некачественно и не полностью… Требуем от офиса генпрокурора и госбюро в срочном порядке… объединить все эти дела с уже существующим делом "майдана", с которым защита уже начала ознакомление, расследовать их комплексно и передать в суд", - написал Сердюк на своей странице в Facebook.По его словам, основное дело по событиям "евромайдана" расследуется уже восемь лет, а правоохранительные органы сознательно занимаются спекуляциями и "замыливанием глаз", дробя его. "Очевидно, такое дробление и, соответственно, стремление расследовать дело майдана вечно позволяет каждому новому генпрокурору паразитировать на нем, получая определенные дивиденды", - добавил Сердюк.Ранее госбюро расследований Украины завершило расследование основного дела против Януковича по событиям "евромайдана" в Киеве, по которому ему инкриминируют в том числе создание организованной преступной группы. В данном деле насчитывается около 1900 томов. Защита приступила к ознакомлению с материалами дела. После этого оно будет передано в суд. По версии следствия, экс-президент и еще девять бывших чиновников якобы совершали "теракты с целью запугивания населения, что привело к тяжким последствиям и гибели людей", препятствовали акциям протеста в Киеве, а также превышали власть и служебные полномочия.Против Януковича на Украине было возбуждено несколько дел. В конце января 2019 года Оболонский районный суд Киева вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы. Частные адвокаты экс-президента, а также госадвокат Юрий Рябовол подали апелляционные жалобы на приговор. Сам экс-президент Украины считает, что приговор не имеет ничего общего с законом, а судебный процесс был "политическим заказом". Он также заявил, что на судей по его делу оказывалось беспрецедентное давление. Киевский апелляционный суд 2 октября 2020 года оставил в силе приговор Януковичу по делу о госизмене, приговор вступил в силу. После этого защита экс-президента подала кассацию. Шестого декабря 2021 года Верховный суд Украины оставил в силе приговор Януковичу.

https://ria.ru/20220204/lukashenko-1771145024.html

https://ria.ru/20220124/yanukovich-1769280478.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, виктор янукович, украина