12:21 09.02.2022 (обновлено: 12:38 09.02.2022)
Адвокат заявил о нарушении процедуры при вызове Януковича на допрос
Адвокат Сердюк заявил о нарушении процедуры допроса Януковича по делу о выезде с Украины
Виктор Янукович
КИЕВ, 9 фев - РИА Новости. Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича требует объединить дело его о выезде из страны в 2014 году с основным делом по событиям "евромайдана", заявил его адвокат Виталий Сердюк.
Госбюро расследований Украины 7 февраля опубликовало в официальной газете "Урядовый курьер" ("Правительственный курьер") повестку о вызове Януковича на допрос по делу об организации незаконной переправки людей через госграницу и дезертирстве сотрудников управления госохраны, в котором статус подозреваемых имеют экс-начальник охраны бывшего президента и сам Янукович.
"Седьмого февраля 2022 года из СМИ стало известно, что госбюро вызывает Виктора Януковича для допроса по очередному делу майдана и вручения нового подозрения. Процедура вызова снова нарушена… Поскольку следом за основным делом "майдана" появилось какое-то очередное дело, значит расследование, с которым защита уже начала ознакомление, проведено некачественно и не полностью… Требуем от офиса генпрокурора и госбюро в срочном порядке… объединить все эти дела с уже существующим делом "майдана", с которым защита уже начала ознакомление, расследовать их комплексно и передать в суд", - написал Сердюк на своей странице в Facebook.
По его словам, основное дело по событиям "евромайдана" расследуется уже восемь лет, а правоохранительные органы сознательно занимаются спекуляциями и "замыливанием глаз", дробя его. "Очевидно, такое дробление и, соответственно, стремление расследовать дело майдана вечно позволяет каждому новому генпрокурору паразитировать на нем, получая определенные дивиденды", - добавил Сердюк.
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Ранее госбюро расследований Украины завершило расследование основного дела против Януковича по событиям "евромайдана" в Киеве, по которому ему инкриминируют в том числе создание организованной преступной группы. В данном деле насчитывается около 1900 томов. Защита приступила к ознакомлению с материалами дела. После этого оно будет передано в суд. По версии следствия, экс-президент и еще девять бывших чиновников якобы совершали "теракты с целью запугивания населения, что привело к тяжким последствиям и гибели людей", препятствовали акциям протеста в Киеве, а также превышали власть и служебные полномочия.
Против Януковича на Украине было возбуждено несколько дел. В конце января 2019 года Оболонский районный суд Киева вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы. Частные адвокаты экс-президента, а также госадвокат Юрий Рябовол подали апелляционные жалобы на приговор. Сам экс-президент Украины считает, что приговор не имеет ничего общего с законом, а судебный процесс был "политическим заказом". Он также заявил, что на судей по его делу оказывалось беспрецедентное давление. Киевский апелляционный суд 2 октября 2020 года оставил в силе приговор Януковичу по делу о госизмене, приговор вступил в силу. После этого защита экс-президента подала кассацию. Шестого декабря 2021 года Верховный суд Украины оставил в силе приговор Януковичу.
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