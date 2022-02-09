Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220209/yanukovich-1771849505.html
Адвокат заявил о нарушении процедуры при вызове Януковича на допрос
Адвокат заявил о нарушении процедуры при вызове Януковича на допрос - РИА Новости, 09.02.2022
Адвокат заявил о нарушении процедуры при вызове Януковича на допрос
Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича требует объединить дело его о выезде из страны в 2014 году с основным делом по событиям "евромайдана",... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T12:21
2022-02-09T12:38
в мире
виктор янукович
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155903/03/1559030341_0:0:3013:1695_1920x0_80_0_0_071d97c93885e0091d557b1ebfc98d30.jpg
КИЕВ, 9 фев - РИА Новости. Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича требует объединить дело его о выезде из страны в 2014 году с основным делом по событиям "евромайдана", заявил его адвокат Виталий Сердюк.Госбюро расследований Украины 7 февраля опубликовало в официальной газете "Урядовый курьер" ("Правительственный курьер") повестку о вызове Януковича на допрос по делу об организации незаконной переправки людей через госграницу и дезертирстве сотрудников управления госохраны, в котором статус подозреваемых имеют экс-начальник охраны бывшего президента и сам Янукович."Седьмого февраля 2022 года из СМИ стало известно, что госбюро вызывает Виктора Януковича для допроса по очередному делу майдана и вручения нового подозрения. Процедура вызова снова нарушена… Поскольку следом за основным делом "майдана" появилось какое-то очередное дело, значит расследование, с которым защита уже начала ознакомление, проведено некачественно и не полностью… Требуем от офиса генпрокурора и госбюро в срочном порядке… объединить все эти дела с уже существующим делом "майдана", с которым защита уже начала ознакомление, расследовать их комплексно и передать в суд", - написал Сердюк на своей странице в Facebook.По его словам, основное дело по событиям "евромайдана" расследуется уже восемь лет, а правоохранительные органы сознательно занимаются спекуляциями и "замыливанием глаз", дробя его. "Очевидно, такое дробление и, соответственно, стремление расследовать дело майдана вечно позволяет каждому новому генпрокурору паразитировать на нем, получая определенные дивиденды", - добавил Сердюк.Ранее госбюро расследований Украины завершило расследование основного дела против Януковича по событиям "евромайдана" в Киеве, по которому ему инкриминируют в том числе создание организованной преступной группы. В данном деле насчитывается около 1900 томов. Защита приступила к ознакомлению с материалами дела. После этого оно будет передано в суд. По версии следствия, экс-президент и еще девять бывших чиновников якобы совершали "теракты с целью запугивания населения, что привело к тяжким последствиям и гибели людей", препятствовали акциям протеста в Киеве, а также превышали власть и служебные полномочия.Против Януковича на Украине было возбуждено несколько дел. В конце января 2019 года Оболонский районный суд Киева вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы. Частные адвокаты экс-президента, а также госадвокат Юрий Рябовол подали апелляционные жалобы на приговор. Сам экс-президент Украины считает, что приговор не имеет ничего общего с законом, а судебный процесс был "политическим заказом". Он также заявил, что на судей по его делу оказывалось беспрецедентное давление. Киевский апелляционный суд 2 октября 2020 года оставил в силе приговор Януковичу по делу о госизмене, приговор вступил в силу. После этого защита экс-президента подала кассацию. Шестого декабря 2021 года Верховный суд Украины оставил в силе приговор Януковичу.
https://ria.ru/20220204/lukashenko-1771145024.html
https://ria.ru/20220124/yanukovich-1769280478.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155903/03/1559030341_284:0:3013:2047_1920x0_80_0_0_c46681bdc94db0eb01e2e321a3f19354.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, виктор янукович, украина
12:21 09.02.2022 (обновлено: 12:38 09.02.2022)
 
Адвокат заявил о нарушении процедуры при вызове Януковича на допрос

Адвокат Сердюк заявил о нарушении процедуры допроса Януковича по делу о выезде с Украины

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВиктор Янукович
Виктор Янукович - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Виктор Янукович
Читать ria.ru в
КИЕВ, 9 фев - РИА Новости. Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича требует объединить дело его о выезде из страны в 2014 году с основным делом по событиям "евромайдана", заявил его адвокат Виталий Сердюк.
Госбюро расследований Украины 7 февраля опубликовало в официальной газете "Урядовый курьер" ("Правительственный курьер") повестку о вызове Януковича на допрос по делу об организации незаконной переправки людей через госграницу и дезертирстве сотрудников управления госохраны, в котором статус подозреваемых имеют экс-начальник охраны бывшего президента и сам Янукович.
"Седьмого февраля 2022 года из СМИ стало известно, что госбюро вызывает Виктора Януковича для допроса по очередному делу майдана и вручения нового подозрения. Процедура вызова снова нарушена… Поскольку следом за основным делом "майдана" появилось какое-то очередное дело, значит расследование, с которым защита уже начала ознакомление, проведено некачественно и не полностью… Требуем от офиса генпрокурора и госбюро в срочном порядке… объединить все эти дела с уже существующим делом "майдана", с которым защита уже начала ознакомление, расследовать их комплексно и передать в суд", - написал Сердюк на своей странице в Facebook.
По его словам, основное дело по событиям "евромайдана" расследуется уже восемь лет, а правоохранительные органы сознательно занимаются спекуляциями и "замыливанием глаз", дробя его. "Очевидно, такое дробление и, соответственно, стремление расследовать дело майдана вечно позволяет каждому новому генпрокурору паразитировать на нем, получая определенные дивиденды", - добавил Сердюк.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
4 февраля, 18:59
Лукашенко объяснил, чем он отличается от Януковича
Ранее госбюро расследований Украины завершило расследование основного дела против Януковича по событиям "евромайдана" в Киеве, по которому ему инкриминируют в том числе создание организованной преступной группы. В данном деле насчитывается около 1900 томов. Защита приступила к ознакомлению с материалами дела. После этого оно будет передано в суд. По версии следствия, экс-президент и еще девять бывших чиновников якобы совершали "теракты с целью запугивания населения, что привело к тяжким последствиям и гибели людей", препятствовали акциям протеста в Киеве, а также превышали власть и служебные полномочия.
Против Януковича на Украине было возбуждено несколько дел. В конце января 2019 года Оболонский районный суд Киева вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы. Частные адвокаты экс-президента, а также госадвокат Юрий Рябовол подали апелляционные жалобы на приговор. Сам экс-президент Украины считает, что приговор не имеет ничего общего с законом, а судебный процесс был "политическим заказом". Он также заявил, что на судей по его делу оказывалось беспрецедентное давление. Киевский апелляционный суд 2 октября 2020 года оставил в силе приговор Януковичу по делу о госизмене, приговор вступил в силу. После этого защита экс-президента подала кассацию. Шестого декабря 2021 года Верховный суд Украины оставил в силе приговор Януковичу.
Супруга Виктора Януковича Людмила - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
24 января, 16:17
Представитель Януковича опроверг слухи о смерти его жены
 
В миреВиктор ЯнуковичУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала