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Саакашвили прервал свое выступление в суде, попросив помощи врача - РИА Новости, 20.04.2022
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Саакашвили прервал свое выступление в суде, попросив помощи врача
Саакашвили прервал свое выступление в суде, попросив помощи врача - РИА Новости, 20.04.2022
Саакашвили прервал свое выступление в суде, попросив помощи врача
Заключенный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в ходе судебного заседания по своему делу прекратил речь спустя пять минут и попросил помощь врача, его... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T12:35
2022-04-20T12:35
в мире
грузия
михаил саакашвили
задержание саакашвили в грузии
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ТБИЛИСИ, 20 апр - РИА Новости. Заключенный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в ходе судебного заседания по своему делу прекратил речь спустя пять минут и попросил помощь врача, его вывели из зала суда, кадры транслировались в прямых эфирах грузинских телекомпаний."Хочу поприветствовать собравшихся у суда людей.... Если можно, мне нужна помощь врача", - заявил Саакашвили и попросил правоохранителей помочь ему встать. Политик неоднократно требовал предоставить ему медицинскую помощь, а омбудсмен Грузии Нино Ломджария утверждала, что у Саакашвили в результате голодовки врачи обнаружили неврологическое расстройство – энцефалопатию Вернике.В среду в Тбилисском городском суде проходит заседание по делу о незаконном пересечении границы бывшим президентом. По данным членов его оппозиционной партии "Единое национальное движение", Саакашвили на суде планировал представить план по смене власти в Грузии.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября прошлого года. Прокуратура сообщила, что экс-президент прибыл в страну в трейлере с молочными продуктами.Сейчас политик находится в Руставской тюрьме. На родине он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
https://ria.ru/20220414/gruziya-1783500675.html
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в мире, грузия, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии
12:35 20.04.2022
 
Саакашвили прервал свое выступление в суде, попросив помощи врача

Экс-президент Грузии Саакашвили во время заседания суда попросил помощи врача

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Михаил Саакашвили. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 20 апр - РИА Новости. Заключенный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в ходе судебного заседания по своему делу прекратил речь спустя пять минут и попросил помощь врача, его вывели из зала суда, кадры транслировались в прямых эфирах грузинских телекомпаний.
"Хочу поприветствовать собравшихся у суда людей.... Если можно, мне нужна помощь врача", - заявил Саакашвили и попросил правоохранителей помочь ему встать. Политик неоднократно требовал предоставить ему медицинскую помощь, а омбудсмен Грузии Нино Ломджария утверждала, что у Саакашвили в результате голодовки врачи обнаружили неврологическое расстройство – энцефалопатию Вернике.
Михаил Саакашвили после задержания в Рустави - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
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В среду в Тбилисском городском суде проходит заседание по делу о незаконном пересечении границы бывшим президентом. По данным членов его оппозиционной партии "Единое национальное движение", Саакашвили на суде планировал представить план по смене власти в Грузии.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября прошлого года. Прокуратура сообщила, что экс-президент прибыл в страну в трейлере с молочными продуктами.
Сейчас политик находится в Руставской тюрьме. На родине он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
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В миреГрузияМихаил СаакашвилиЗадержание Саакашвили в Грузии
 
 
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