Саакашвили прервал свое выступление в суде, попросив помощи врача
Экс-президент Грузии Саакашвили во время заседания суда попросил помощи врача
Михаил Саакашвили. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 20 апр - РИА Новости. Заключенный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в ходе судебного заседания по своему делу прекратил речь спустя пять минут и попросил помощь врача, его вывели из зала суда, кадры транслировались в прямых эфирах грузинских телекомпаний.
"Хочу поприветствовать собравшихся у суда людей.... Если можно, мне нужна помощь врача", - заявил Саакашвили и попросил правоохранителей помочь ему встать. Политик неоднократно требовал предоставить ему медицинскую помощь, а омбудсмен Грузии Нино Ломджария утверждала, что у Саакашвили в результате голодовки врачи обнаружили неврологическое расстройство – энцефалопатию Вернике.
В среду в Тбилисском городском суде проходит заседание по делу о незаконном пересечении границы бывшим президентом. По данным членов его оппозиционной партии "Единое национальное движение", Саакашвили на суде планировал представить план по смене власти в Грузии.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября прошлого года. Прокуратура сообщила, что экс-президент прибыл в страну в трейлере с молочными продуктами.
Сейчас политик находится в Руставской тюрьме. На родине он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
14 апреля, 08:00"Второй фронт не откроем". Что не поделили Киев и Тбилиси