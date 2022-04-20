https://ria.ru/20220420/saakashvili-1784462362.html

Саакашвили прервал свое выступление в суде, попросив помощи врача

Саакашвили прервал свое выступление в суде, попросив помощи врача - РИА Новости, 20.04.2022

Саакашвили прервал свое выступление в суде, попросив помощи врача

Заключенный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в ходе судебного заседания по своему делу прекратил речь спустя пять минут и попросил помощь врача, его... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T12:35

2022-04-20T12:35

2022-04-20T12:35

в мире

грузия

михаил саакашвили

задержание саакашвили в грузии

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ТБИЛИСИ, 20 апр - РИА Новости. Заключенный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в ходе судебного заседания по своему делу прекратил речь спустя пять минут и попросил помощь врача, его вывели из зала суда, кадры транслировались в прямых эфирах грузинских телекомпаний."Хочу поприветствовать собравшихся у суда людей.... Если можно, мне нужна помощь врача", - заявил Саакашвили и попросил правоохранителей помочь ему встать. Политик неоднократно требовал предоставить ему медицинскую помощь, а омбудсмен Грузии Нино Ломджария утверждала, что у Саакашвили в результате голодовки врачи обнаружили неврологическое расстройство – энцефалопатию Вернике.В среду в Тбилисском городском суде проходит заседание по делу о незаконном пересечении границы бывшим президентом. По данным членов его оппозиционной партии "Единое национальное движение", Саакашвили на суде планировал представить план по смене власти в Грузии.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября прошлого года. Прокуратура сообщила, что экс-президент прибыл в страну в трейлере с молочными продуктами.Сейчас политик находится в Руставской тюрьме. На родине он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.

https://ria.ru/20220414/gruziya-1783500675.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, грузия, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии