https://ria.ru/20211117/yanukovich-1759472673.html

На Украине завершили расследование дела о создании Януковичем ОПГ

На Украине завершили расследование дела о создании Януковичем ОПГ - РИА Новости, 17.11.2021

На Украине завершили расследование дела о создании Януковичем ОПГ

Государственное бюро расследований Украины завершило расследование дела по событиям "евромайдана" в Киеве против бывшего президента Виктора Януковича, по... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T15:03

2021-11-17T15:03

2021-11-17T15:03

в мире

украина

киев

виктор янукович

верховная рада украины

евромайдан

государственное бюро расследований украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727888341_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_ba601a0e7cd303f00cffae756a87349c.jpg

КИЕВ, 17 ноя – РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины завершило расследование дела по событиям "евромайдана" в Киеве против бывшего президента Виктора Януковича, по которому ему инкриминируют создание организованной преступной группы (ОПГ), сообщила пресс-служба офиса генпрокурора Украины.Ранее Государственное бюро расследований Украины сообщило Януковичу новое подозрение по событиям "евромайдана" в Киеве, ему инкриминирует создание ОПГ. Защита экс-президента опровергла заявление Госбюро, заявила, что Януковичу не вручали никаких процессуальных документов."Завершено досудебное расследование по преступной группе экс-президента. При процессуальном руководстве прокуроров офиса генерального прокурора завершено досудебное расследование в отношении бывшего президента Украины и девяти высокопоставленных должностных лиц, которые 18-20 февраля 2014 года организовали силовое противодействие митингующим в центре столицы", - говорится в сообщении.По данным ведомства, следствием установлено, что Янукович, совместно с занимавшими в то время должности глав Службы безопасности, МВД, минобороны и еще рядом чиновников пытались прекратить массовые акции протеста в Киеве."Члены преступной группы во главе с экс-президентом в первой половине дня 18 февраля 2014 организовали силовой разгон участников уличного шествия в Верховную раду Украины в поддержку голосования за возвращение Конституции 2004 года, которая предусматривала ограничение полномочий президента Украины", - говорится в сообщении.Уголовное дело насчитывает 1019 эпизодов и более 1,5 тысячи томов. Материалы дела раскрыты защите, после ознакомления оно будет передано в суд.В ноябре 2013 года после заявления правительства Украины о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС, главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции. Позже площадь стала эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - занимавшего пост президента Януковича и спецподразделение МВД "Беркут".

https://ria.ru/20211020/azarov-1755465106.html

https://ria.ru/20210819/evromaydan-1746442072.html

https://ria.ru/20210817/yanukovich-1746036101.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, киев, виктор янукович, верховная рада украины, евромайдан, государственное бюро расследований украины