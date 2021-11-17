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На Украине завершили расследование дела о создании Януковичем ОПГ
На Украине завершили расследование дела о создании Януковичем ОПГ - РИА Новости, 17.11.2021
На Украине завершили расследование дела о создании Януковичем ОПГ
Государственное бюро расследований Украины завершило расследование дела по событиям "евромайдана" в Киеве против бывшего президента Виктора Януковича, по... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T15:03
2021-11-17T15:03
в мире
украина
киев
виктор янукович
верховная рада украины
евромайдан
государственное бюро расследований украины
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КИЕВ, 17 ноя – РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины завершило расследование дела по событиям "евромайдана" в Киеве против бывшего президента Виктора Януковича, по которому ему инкриминируют создание организованной преступной группы (ОПГ), сообщила пресс-служба офиса генпрокурора Украины.Ранее Государственное бюро расследований Украины сообщило Януковичу новое подозрение по событиям "евромайдана" в Киеве, ему инкриминирует создание ОПГ. Защита экс-президента опровергла заявление Госбюро, заявила, что Януковичу не вручали никаких процессуальных документов."Завершено досудебное расследование по преступной группе экс-президента. При процессуальном руководстве прокуроров офиса генерального прокурора завершено досудебное расследование в отношении бывшего президента Украины и девяти высокопоставленных должностных лиц, которые 18-20 февраля 2014 года организовали силовое противодействие митингующим в центре столицы", - говорится в сообщении.По данным ведомства, следствием установлено, что Янукович, совместно с занимавшими в то время должности глав Службы безопасности, МВД, минобороны и еще рядом чиновников пытались прекратить массовые акции протеста в Киеве."Члены преступной группы во главе с экс-президентом в первой половине дня 18 февраля 2014 организовали силовой разгон участников уличного шествия в Верховную раду Украины в поддержку голосования за возвращение Конституции 2004 года, которая предусматривала ограничение полномочий президента Украины", - говорится в сообщении.Уголовное дело насчитывает 1019 эпизодов и более 1,5 тысячи томов. Материалы дела раскрыты защите, после ознакомления оно будет передано в суд.В ноябре 2013 года после заявления правительства Украины о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС, главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции. Позже площадь стала эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - занимавшего пост президента Януковича и спецподразделение МВД "Беркут".
https://ria.ru/20211020/azarov-1755465106.html
https://ria.ru/20210819/evromaydan-1746442072.html
https://ria.ru/20210817/yanukovich-1746036101.html
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в мире, украина, киев, виктор янукович, верховная рада украины, евромайдан, государственное бюро расследований украины
15:03 17.11.2021
 
На Украине завершили расследование дела о создании Януковичем ОПГ

На Украине завершили расследование дела о создании Януковичем ОПГ в дни евромайдана

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании Государственного бюро расследования в Киеве
Табличка на здании Государственного бюро расследования в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 17 ноя – РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины завершило расследование дела по событиям "евромайдана" в Киеве против бывшего президента Виктора Януковича, по которому ему инкриминируют создание организованной преступной группы (ОПГ), сообщила пресс-служба офиса генпрокурора Украины.
Ранее Государственное бюро расследований Украины сообщило Януковичу новое подозрение по событиям "евромайдана" в Киеве, ему инкриминирует создание ОПГ. Защита экс-президента опровергла заявление Госбюро, заявила, что Януковичу не вручали никаких процессуальных документов.
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"Завершено досудебное расследование по преступной группе экс-президента. При процессуальном руководстве прокуроров офиса генерального прокурора завершено досудебное расследование в отношении бывшего президента Украины и девяти высокопоставленных должностных лиц, которые 18-20 февраля 2014 года организовали силовое противодействие митингующим в центре столицы", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, следствием установлено, что Янукович, совместно с занимавшими в то время должности глав Службы безопасности, МВД, минобороны и еще рядом чиновников пытались прекратить массовые акции протеста в Киеве.
"Члены преступной группы во главе с экс-президентом в первой половине дня 18 февраля 2014 организовали силовой разгон участников уличного шествия в Верховную раду Украины в поддержку голосования за возвращение Конституции 2004 года, которая предусматривала ограничение полномочий президента Украины", - говорится в сообщении.
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В ноябре 2013 года после заявления правительства Украины о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС, главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции. Позже площадь стала эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - занимавшего пост президента Януковича и спецподразделение МВД "Беркут".
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