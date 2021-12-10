https://ria.ru/20211210/saakashvili-1763177005.html

СМИ узнали, какое наказание грозит Саакашвили на Украине

СМИ узнали, какое наказание грозит Саакашвили на Украине - РИА Новости, 10.12.2021

СМИ узнали, какое наказание грозит Саакашвили на Украине

Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили в случае возвращения на Украину может грозить административная ответственность за незаконное пересечение границы,... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T17:23

2021-12-10T17:23

2021-12-10T17:23

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задержание саакашвили в грузии

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КИЕВ, 10 дек – РИА Новости. Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили в случае возвращения на Украину может грозить административная ответственность за незаконное пересечение границы, сообщает в пятницу издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в полиции."В Главном следственном управлении Нацполиции расследуется уголовное производство, начатое по факту вероятной незаконной переправки Саакашвили через государственную границу Украины. В рамках этого производства устанавливаются лица, организовавшие и помогавшие политику незаконно пересечь границу. Что касается самого Саакашвили, то его ждет административная ответственность, если он вернется в Украину", - цитирует собеседника издание.Ранее пресс-секретарь погранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что несколько сотрудников ведомства привлекли к дисциплинарной ответственности по результатам служебной проверки из-за выезда из страны Саакашвили.Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся на родину незадолго до проведения местных выборов, которые прошли 2 октября. Грузинская прокуратура детально рассказала о маршруте экс-президента с Украины в Грузию: он путешествовал в трейлере с молочными продуктами. Прокуратура Грузии вынесла обвинительное постановление в адрес Саакашвили по факту незаконного пересечения границы. Адвокаты политика ранее сообщали, что Саакашвили анонсировал свой приезд в Грузию на самолете, а после того как появились слухи о том, что власти планируют помешать ему в этом процессе, политик принял решение попасть на родину другим путем.Экс-президент в Грузии был заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.

https://ria.ru/20211209/saakashvili-1762900315.html

https://ria.ru/20211209/saakashvili-1762963624.html

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в мире, украина, грузия, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии