СМИ узнали, какое наказание грозит Саакашвили на Украине
"Украинская правда": на Украине Саакашвили грозит административная ответственность
КИЕВ, 10 дек – РИА Новости. Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили в случае возвращения на Украину может грозить административная ответственность за незаконное пересечение границы, сообщает в пятницу издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в полиции.
"В Главном следственном управлении Нацполиции расследуется уголовное производство, начатое по факту вероятной незаконной переправки Саакашвили через государственную границу Украины. В рамках этого производства устанавливаются лица, организовавшие и помогавшие политику незаконно пересечь границу. Что касается самого Саакашвили, то его ждет административная ответственность, если он вернется в Украину", - цитирует собеседника издание.
Ранее пресс-секретарь погранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что несколько сотрудников ведомства привлекли к дисциплинарной ответственности по результатам служебной проверки из-за выезда из страны Саакашвили.
Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся на родину незадолго до проведения местных выборов, которые прошли 2 октября. Грузинская прокуратура детально рассказала о маршруте экс-президента с Украины в Грузию: он путешествовал в трейлере с молочными продуктами. Прокуратура Грузии вынесла обвинительное постановление в адрес Саакашвили по факту незаконного пересечения границы. Адвокаты политика ранее сообщали, что Саакашвили анонсировал свой приезд в Грузию на самолете, а после того как появились слухи о том, что власти планируют помешать ему в этом процессе, политик принял решение попасть на родину другим путем.
Экс-президент в Грузии был заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
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