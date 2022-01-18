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Экс-президент Судана аль-Башир заразился коронавирусом

Экс-президент Судана аль-Башир заразился коронавирусом - РИА Новости, 18.01.2022

Экс-президент Судана аль-Башир заразился коронавирусом

Бывший президент Судана Омар аль-Башир заразился коронавирусом, сообщила РИА Новости адвокат экс-лидера страны Аватыф аль-Джаали. РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T16:49

2022-01-18T16:49

2022-01-18T16:49

распространение коронавируса

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хартум (город)

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омар аль-башир

коронавирус covid-19

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ХАРТУМ, 18 янв – РИА Новости. Бывший президент Судана Омар аль-Башир заразился коронавирусом, сообщила РИА Новости адвокат экс-лидера страны Аватыф аль-Джаали."Аль-Башир и трое членов правительства его режима заразились коронавирусом", - сообщила адвокат. 78-летний экс-президент и его соратники сейчас отбывают наказание в тюрьме "Кобер" в Хартуме.Омар аль-Башир, отстраненный военными от власти в Судане в апреле 2019 года на фоне широких общественных протестов, уже осужден на два года тюрьмы за коррупционные преступления. Против него также возбуждено дело о военном перевороте 1989 года, в результате которого он пришел к власти. Для расследования этого дела была создана специальная комиссия, генпрокуратура Судана постановила также задержать всех военных, участвовавших в перевороте.

https://ria.ru/20220112/corona-1767384307.html

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в мире, хартум (город), судан, омар аль-башир, коронавирус covid-19