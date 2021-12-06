https://ria.ru/20211206/yanukovich-1762438370.html
Верховный суд Украины оставил в силе приговор Януковичу
Верховный суд Украины оставил в силе приговор Януковичу - РИА Новости, 06.12.2021
Верховный суд Украины оставил в силе приговор Януковичу
Верховный суд Украины оставил в силе приговор бывшему президенту страны Виктору Януковичу по делу о госизмене, которым он приговорен к 13 годам тюрьмы,... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T18:16
2021-12-06T18:16
2021-12-06T18:22
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КИЕВ, 6 дек - РИА Новости. Верховный суд Украины оставил в силе приговор бывшему президенту страны Виктору Януковичу по делу о госизмене, которым он приговорен к 13 годам тюрьмы, трансляция заседания шла на Youtube-канале Судебной власти."Приговор Оболонского суда Киева… Януковичу Виктору Федоровичу… решение Апелляционного суда Киева… оставить без изменений", - заявил судья в ходе заседания. Судья огласил только резолютивную часть решения, мотивировочная будет объявлена 13 декабря.В конце января 2019 года Оболонский районный суд Киева вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы. Частные адвокаты экс-президента, а также госадвокат Юрий Рябовол подали апелляционные жалобы на приговор. Сам экс-президент Украины считает, что приговор не имеет ничего общего с законом, а судебный процесс был "политическим заказом". Он также заявил, что на судей по его делу оказывалось беспрецедентное давление. Киевский апелляционный суд 2 октября 2020 года оставил в силе приговор Януковичу по делу о госизмене, приговор вступил в силу. После этого защита экс-президента подала кассацию.
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в мире, украина, виктор янукович, киев, евромайдан
18:16 06.12.2021 (обновлено: 18:22 06.12.2021)
Верховный суд Украины оставил в силе приговор Януковичу
Верховный суд Украины оставил в силе заочный приговор Януковичу по делу о госизмене