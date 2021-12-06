https://ria.ru/20211206/yanukovich-1762438370.html

Верховный суд Украины оставил в силе приговор Януковичу

Верховный суд Украины оставил в силе приговор Януковичу - РИА Новости, 06.12.2021

Верховный суд Украины оставил в силе приговор Януковичу

Верховный суд Украины оставил в силе приговор бывшему президенту страны Виктору Януковичу по делу о госизмене, которым он приговорен к 13 годам тюрьмы,... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T18:16

2021-12-06T18:16

2021-12-06T18:22

в мире

украина

виктор янукович

киев

евромайдан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155903/03/1559030364_0:0:2973:1673_1920x0_80_0_0_db7d4ef84133301cf814be3c36ef02fc.jpg

КИЕВ, 6 дек - РИА Новости. Верховный суд Украины оставил в силе приговор бывшему президенту страны Виктору Януковичу по делу о госизмене, которым он приговорен к 13 годам тюрьмы, трансляция заседания шла на Youtube-канале Судебной власти."Приговор Оболонского суда Киева… Януковичу Виктору Федоровичу… решение Апелляционного суда Киева… оставить без изменений", - заявил судья в ходе заседания. Судья огласил только резолютивную часть решения, мотивировочная будет объявлена 13 декабря.В конце января 2019 года Оболонский районный суд Киева вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы. Частные адвокаты экс-президента, а также госадвокат Юрий Рябовол подали апелляционные жалобы на приговор. Сам экс-президент Украины считает, что приговор не имеет ничего общего с законом, а судебный процесс был "политическим заказом". Он также заявил, что на судей по его делу оказывалось беспрецедентное давление. Киевский апелляционный суд 2 октября 2020 года оставил в силе приговор Януковичу по делу о госизмене, приговор вступил в силу. После этого защита экс-президента подала кассацию.

https://ria.ru/20211201/yanukovich-1761698857.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, виктор янукович, киев, евромайдан