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https://ria.ru/20210301/sarkozi-1599497183.html
Осужденного Саркози не отправят в тюрьму
Осужденного Саркози не отправят в тюрьму
Президент Франции Николя Саркози, которого суд Парижа признал виновным в коррупции и торговле влиянием, не отправится в тюрьму: один год реального срока, к... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T18:56
2021-03-01T18:56
l'oreal
франция
монако (государство)
париж
николя саркози
в мире
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ПАРИЖ, 1 мар - РИА Новости. Президент Франции Николя Саркози, которого суд Парижа признал виновным в коррупции и торговле влиянием, не отправится в тюрьму: один год реального срока, к которому он приговорён, политик сможет отбыть дома, находясь под электронным наблюдением, заявляет телеканал BFMTV со ссылкой на суд.Эти условия будут определены судьей по вопросам свободы и содержания под стражей, отмечает телеканал.В понедельник суд Парижа вынес решение по так называемому "делу о прослушке", которое восходит к 2014 году. Суд признал Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием и приговорил его к трём годам тюрьмы, два из которых условно. Также виновными в коррупции признаны адвокат Саркози Тьерри Эрзог и бывший высокопоставленный сотрудник Кассационного суда Жильбер Азибер. Они также приговорены к трём годам тюрьмы, два из которых условно.Впервые во Франции политик, занимавший пост президента страны, приговорён к реальному сроку. Вместе с тем Саркози, как и два других фигуранта дела, свободно покинули зал заседаний суда. Решение еще не вступило в силу, у сторон есть десять дней на то, чтобы оспорить вердикт. Защита Эрзога уже заявила о намерении подать апелляцию. Ни сам Саркози, ни его адвокаты пока не делали никаких заявлений по поводу судебного решения.Согласно версии обвинения, Саркози через своего адвоката обещал помочь Азиберу в получении должности в княжестве Монако в обмен на конфиденциальную информацию о ходе расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании со стороны французского дома L'Oreal. Следствие ссылалось на многочисленные записи перехваченных телефонных переговоров, которыми оно располагало.В рамках расследования дела о финансировании президентской кампании следователи в сентябре 2013 года начали прослушку телефонных разговоров Саркози. В начале 2014 года они обнаружили, что политик общался со своим адвокатом Эрзогом по мобильным телефонам, зарегистрированным под вымышленными именами. Суд установил наличие "коррупционного пакта", который был заключён между Саркози, его адвокатом, Эрзогом и Азибером.
https://ria.ru/20210301/sarkozi-1599468535.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201130/sarkozi-1587025540.html
франция
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l'oreal, франция, монако (государство), париж, николя саркози, в мире

Осужденного Саркози не отправят в тюрьму

18:56 01.03.2021
 
© REUTERS / Gonzalo FuentesБывший президент Франции Николя Саркози в здании суда перед вынесением приговора
Бывший президент Франции Николя Саркози в здании суда перед вынесением приговора - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
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ПАРИЖ, 1 мар - РИА Новости. Президент Франции Николя Саркози, которого суд Парижа признал виновным в коррупции и торговле влиянием, не отправится в тюрьму: один год реального срока, к которому он приговорён, политик сможет отбыть дома, находясь под электронным наблюдением, заявляет телеканал BFMTV со ссылкой на суд.
Эти условия будут определены судьей по вопросам свободы и содержания под стражей, отмечает телеканал.
Президент Франции Николя Саркози с супругой Карлой Бруни-Саркози у Лувра на улице Парижа. 2 марта 2010 - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Вчера, 17:13
Супруга Саркози после приговора заявила, что борьба продолжится
В понедельник суд Парижа вынес решение по так называемому "делу о прослушке", которое восходит к 2014 году. Суд признал Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием и приговорил его к трём годам тюрьмы, два из которых условно. Также виновными в коррупции признаны адвокат Саркози Тьерри Эрзог и бывший высокопоставленный сотрудник Кассационного суда Жильбер Азибер. Они также приговорены к трём годам тюрьмы, два из которых условно.
Впервые во Франции политик, занимавший пост президента страны, приговорён к реальному сроку. Вместе с тем Саркози, как и два других фигуранта дела, свободно покинули зал заседаний суда. Решение еще не вступило в силу, у сторон есть десять дней на то, чтобы оспорить вердикт. Защита Эрзога уже заявила о намерении подать апелляцию. Ни сам Саркози, ни его адвокаты пока не делали никаких заявлений по поводу судебного решения.
Согласно версии обвинения, Саркози через своего адвоката обещал помочь Азиберу в получении должности в княжестве Монако в обмен на конфиденциальную информацию о ходе расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании со стороны французского дома L'Oreal. Следствие ссылалось на многочисленные записи перехваченных телефонных переговоров, которыми оно располагало.
Бывший президент Франции Николя Саркози в здании суда - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
30 ноября 2020, 18:37
"Позорное преследование". Саркози высказался о процессе против себя
В рамках расследования дела о финансировании президентской кампании следователи в сентябре 2013 года начали прослушку телефонных разговоров Саркози. В начале 2014 года они обнаружили, что политик общался со своим адвокатом Эрзогом по мобильным телефонам, зарегистрированным под вымышленными именами. Суд установил наличие "коррупционного пакта", который был заключён между Саркози, его адвокатом, Эрзогом и Азибером.
 
L'OrealФранцияМонако (государство)ПарижНиколя СаркозиВ мире
 
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