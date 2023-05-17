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Саркози приговорили к году тюрьмы по делу о прослушке - РИА Новости, 17.05.2023
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10:26 17.05.2023 (обновлено: 11:10 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/sarkozi-1872318076.html
Саркози приговорили к году тюрьмы по делу о прослушке
Саркози приговорили к году тюрьмы по делу о прослушке - РИА Новости, 17.05.2023
Саркози приговорили к году тюрьмы по делу о прослушке
Апелляционный суд Парижа в среду приговорил экс-президента Николя Саркози к трем годам тюрьмы по "делу о прослушке", два из них условно, сообщило агентство... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T10:26
2023-05-17T11:10
в мире
париж
николя саркози
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ПАРИЖ, 17 мая - РИА Новости. Апелляционный суд Парижа в среду приговорил экс-президента Николя Саркози к трем годам тюрьмы по "делу о прослушке", два из них условно, сообщило агентство Франс Пресс."Саркози признали виновным в "коррупции и торговле влиянием", что стало беспрецедентным приговором в отношении президента Франции", - сообщило агентство.Его адвокат Тьерри Эрзог и бывший судья Жильбер Азибер каждый получили аналогичный срок.Саркози будет отбывать срок с электронным браслетом у себя дома. Его также на три года лишат года лишат гражданских прав, что, в том числе, не позволит 68-летнему политику быть избранным на какие-либо государственные должности.Эрзогу также запрещается заниматься адвокатской практикой в течение трех лет.Николя Саркози - первый из бывших президентов Франции, получивший реальный тюремный срок. Жак Ширак в 2011 году получил два года условно по делу о коррупции в годы его работы мэром Парижа, когда, по версии следствия, он создавал фиктивные рабочие места и финансировал за их счет свою партию.В марте 2021 года суд Парижа вынес решение по так называемому делу о прослушке, которое восходит к 2014 году, признав Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием и приговорил его к трем годам тюрьмы, из них два года - условно. Также виновными в коррупции признаны адвокат Саркози Тьерри Эрзог и бывший высокопоставленный сотрудник Кассационного суда Жильбер Азибер.Согласно версии обвинения, Саркози через своего адвоката обещал помочь Азиберу в получении должности в княжестве Монако в обмен на конфиденциальную информацию о ходе расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании со стороны французского дома L'Oreal. Следствие ссылалось на многочисленные записи перехваченных телефонных переговоров, которыми оно располагало.В рамках расследования дела о финансировании президентской кампании следователи в сентябре 2013 года начали прослушку телефонных разговоров Саркози. В начале 2014 года они обнаружили, что политик общался со своим адвокатом Эрзогом по мобильным телефонам, зарегистрированным под вымышленными именами. Суд установил наличие "коррупционного пакта", который был заключен между Саркози, его адвокатом, Эрзогом и Азибером.5 декабря 2022 года начался апелляционный процесс по "делу о прослушке", фигурантом которого является Саркози. Вместе с ним апелляцию подали и другие его фигуранты - адвокат Тьерри Эрзог и бывший высокопоставленный сотрудник Кассационного суда Жильбер Азибер.Прокуратура попросила апелляционный суд Парижа приговорить Саркози и двух других фигурантов к одинаковому сроку - трем годам заключения условно.
https://ria.ru/20230301/merkel-1855093468.html
https://ria.ru/20230517/sarkozi-1872319949.html
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в мире, париж, николя саркози
В мире, Париж, Николя Саркози
Саркози приговорили к году тюрьмы по делу о прослушке

Суд в Париже приговорил Саркози к году тюрьмы по делу о прослушке

© AP Photo / Michel EulerБывший президент Франции Николя Саркози в здании суда
Бывший президент Франции Николя Саркози в здании суда - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© AP Photo / Michel Euler
Бывший президент Франции Николя Саркози в здании суда. Архивное фото
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ПАРИЖ, 17 мая - РИА Новости. Апелляционный суд Парижа в среду приговорил экс-президента Николя Саркози к трем годам тюрьмы по "делу о прослушке", два из них условно, сообщило агентство Франс Пресс.
"Саркози признали виновным в "коррупции и торговле влиянием", что стало беспрецедентным приговором в отношении президента Франции", - сообщило агентство.
Его адвокат Тьерри Эрзог и бывший судья Жильбер Азибер каждый получили аналогичный срок.
Саркози будет отбывать срок с электронным браслетом у себя дома. Его также на три года лишат года лишат гражданских прав, что, в том числе, не позволит 68-летнему политику быть избранным на какие-либо государственные должности.
Эрзогу также запрещается заниматься адвокатской практикой в течение трех лет.
Николя Саркози - первый из бывших президентов Франции, получивший реальный тюремный срок. Жак Ширак в 2011 году получил два года условно по делу о коррупции в годы его работы мэром Парижа, когда, по версии следствия, он создавал фиктивные рабочие места и финансировал за их счет свою партию.
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В марте 2021 года суд Парижа вынес решение по так называемому делу о прослушке, которое восходит к 2014 году, признав Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием и приговорил его к трем годам тюрьмы, из них два года - условно. Также виновными в коррупции признаны адвокат Саркози Тьерри Эрзог и бывший высокопоставленный сотрудник Кассационного суда Жильбер Азибер.
Согласно версии обвинения, Саркози через своего адвоката обещал помочь Азиберу в получении должности в княжестве Монако в обмен на конфиденциальную информацию о ходе расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании со стороны французского дома L'Oreal. Следствие ссылалось на многочисленные записи перехваченных телефонных переговоров, которыми оно располагало.
В рамках расследования дела о финансировании президентской кампании следователи в сентябре 2013 года начали прослушку телефонных разговоров Саркози. В начале 2014 года они обнаружили, что политик общался со своим адвокатом Эрзогом по мобильным телефонам, зарегистрированным под вымышленными именами. Суд установил наличие "коррупционного пакта", который был заключен между Саркози, его адвокатом, Эрзогом и Азибером.
5 декабря 2022 года начался апелляционный процесс по "делу о прослушке", фигурантом которого является Саркози. Вместе с ним апелляцию подали и другие его фигуранты - адвокат Тьерри Эрзог и бывший высокопоставленный сотрудник Кассационного суда Жильбер Азибер.
Прокуратура попросила апелляционный суд Парижа приговорить Саркози и двух других фигурантов к одинаковому сроку - трем годам заключения условно.
Экс-президент Франции Николя Саркози - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
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