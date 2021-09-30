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Экс-президента Франции Саркози приговорили к году тюрьмы
Экс-президента Франции Саркози приговорили к году тюрьмы - РИА Новости, 30.09.2021
Экс-президента Франции Саркози приговорили к году тюрьмы
Суд Парижа приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози к году тюрьмы по делу о превышении расходов на финансирование избирательной кампании 2012 года,... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T12:38
2021-09-30T23:09
в мире
париж
николя саркози
франция
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ПАРИЖ, 30 сен — РИА Новости, Людмила Орищенко. Суд Парижа приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози к году тюрьмы по делу о превышении расходов на финансирование избирательной кампании 2012 года, передает корреспондент РИА Новости.Как следует из приговора, Саркози знал об установленном законом пороге расходов и его предупреждали о возможном превышении. Тем не менее он продолжил предвыборные митинги.На оглашение приговора бывший президент не явился, вину он не признал. Его адвокат Тьерри Эрзог заявил, что опротестует решение суда.Всего по делу, которое получило в СМИ название Bygmalion (по названию PR-агентства, занимавшегося информационным сопровождением предвыборной кампании) проходили 14 человек. Как утверждало обвинение, избирательный штаб Саркози использовал фальшивые счета для организованных агентством встреч, чтобы скрыть превышение расходов. Прокуратура требовала для бывшего главы государства шесть месяцев тюрьмы, еще столько же — условного заключения, а также штраф 3750 евро.Отбывать наказание Саркози должен будет дома под электронным наблюдением.Это не первый приговор, вынесенный судом экс-президенту Франции. В начале марта его признали виновным в коррупции и злоупотреблении служебным положением по так называемому делу о прослушке и приговорили к трем годам тюрьмы (два из них условно). Саркози обжаловал этот вердикт, таким образом, предстоит новое разбирательство.
https://ria.ru/20210301/sarkozi--1599483503.html
https://ria.ru/20210302/sarkozi-1599675937.html
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в мире, париж, николя саркози, франция
12:38 30.09.2021 (обновлено: 23:09 30.09.2021)
 
Экс-президента Франции Саркози приговорили к году тюрьмы

Экс-президента Франции Саркози приговорили к году тюрьмы за превышение расходов на выборы

© AP Photo / Michel EulerБывший президент Франции Николя Саркози выходит из здания суда в Париже
Бывший президент Франции Николя Саркози выходит из здания суда в Париже - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© AP Photo / Michel Euler
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ПАРИЖ, 30 сен — РИА Новости, Людмила Орищенко. Суд Парижа приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози к году тюрьмы по делу о превышении расходов на финансирование избирательной кампании 2012 года, передает корреспондент РИА Новости.
Как следует из приговора, Саркози знал об установленном законом пороге расходов и его предупреждали о возможном превышении. Тем не менее он продолжил предвыборные митинги.
Бывший президент Франции Николя Саркози в здании суда перед вынесением приговора - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
1 марта, 18:38
Саркози получил тюремный срок, но пока не сядет
На оглашение приговора бывший президент не явился, вину он не признал. Его адвокат Тьерри Эрзог заявил, что опротестует решение суда.
Всего по делу, которое получило в СМИ название Bygmalion (по названию PR-агентства, занимавшегося информационным сопровождением предвыборной кампании) проходили 14 человек. Как утверждало обвинение, избирательный штаб Саркози использовал фальшивые счета для организованных агентством встреч, чтобы скрыть превышение расходов.
Прокуратура требовала для бывшего главы государства шесть месяцев тюрьмы, еще столько же — условного заключения, а также штраф 3750 евро.
Отбывать наказание Саркози должен будет дома под электронным наблюдением.
Это не первый приговор, вынесенный судом экс-президенту Франции. В начале марта его признали виновным в коррупции и злоупотреблении служебным положением по так называемому делу о прослушке и приговорили к трем годам тюрьмы (два из них условно). Саркози обжаловал этот вердикт, таким образом, предстоит новое разбирательство.
Бывший президент Франции Николя Саркози в здании суда перед вынесением приговора - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
2 марта, 22:45
Саркози больше не хочет участвовать в президентских выборах
 
В миреПарижНиколя СаркозиФранция
 
 
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