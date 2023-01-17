Киевский суд дал разрешение на заочный арест Януковича
Суд в Киеве дал разрешение на заочный арест экс-президента Януковича по делу "евромайдана"
Виктор Янукович. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Печерский районный суд Киева дал разрешение на заочный арест экс-президента Украины Виктора Януковича по делу "евромайдана", сообщили во вторник в офисе генерального прокурора Украины.
"При участии прокуроров офиса генерального прокурора Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшего президента Украины", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Сам Янукович покинул территорию Украины еще в феврале 2014 года.
Как утверждает офис генерального прокурора, Янукович вместе с главами СБУ, МВД, министром обороны и другими высокопоставленными представителями правоохранительных органов с 18 по 20 февраля 2014 года "без законных оснований организовали использование специальных средств, военной техники, огнестрельного оружия для силового противодействия и разгона демонстрантов" во время событий "евромайдана".
Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости - ред.) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.