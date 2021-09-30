https://ria.ru/20210930/sarkozi-1752577849.html
Саркози обжаловал приговор
Саркози обжаловал приговор - РИА Новости, 30.09.2021
Саркози обжаловал приговор
Бывший президент Франции Николя Саркози опротестовал приговор по делу о незаконном финансировании своей предвыборной кампании в 2012 году. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T21:42
2021-09-30T21:42
2021-09-30T22:10
в мире
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ПАРИЖ, 30 сен — РИА Новости. Бывший президент Франции Николя Саркози опротестовал приговор по делу о незаконном финансировании своей предвыборной кампании в 2012 году.Ранее сегодня суд Парижа приговорил политика к году тюрьмы, но отбывать наказание он должен будет дома под электронным наблюдением.Комментируя это решение, Саркози написал у себя в Facebook, что просит равного применения закона к нему и любому другому подсудимому.Он также поблагодарил всех, кто ему "выразил дружбу" в момент осуждения.Жена Саркози Карла Бруни опубликовала в Instagram совместное фото с ним и текст его заявления.Всего по делу о превышении расходов на финансирование избирательной кампании 2012 года, которое получило в СМИ название Bygmalion (по названию PR-агентства, занимавшегося информационным сопровождением предвыборной кампании) проходили 14 человек.Как утверждало обвинение, избирательный штаб Саркози использовал фальшивые счета для организованных агентством встреч, чтобы скрыть превышение расходов.Это не первый приговор, вынесенный судом экс-президенту Франции. В начале марта его признали виновным в коррупции и злоупотреблении служебным положением по так называемому делу о прослушке и приговорили к трем годам тюрьмы (два из них условно). Саркози обжаловал решение, таким образом, предстоит новое разбирательство.
https://ria.ru/20210930/bruni-1752494227.html
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в мире, николя саркози, париж
21:42 30.09.2021 (обновлено: 22:10 30.09.2021)
Саркози обжаловал приговор
Экс-президент Франции Саркози опротестовал решение суда
ПАРИЖ, 30 сен — РИА Новости.
Бывший президент Франции Николя Саркози
опротестовал приговор по делу о незаконном финансировании своей предвыборной кампании в 2012 году.
Ранее сегодня суд Парижа
приговорил политика к году тюрьмы, но отбывать наказание он должен будет дома под электронным наблюдением.
Комментируя это решение, Саркози написал у себя в Facebook
, что просит равного применения закона к нему и любому другому подсудимому.
"Однако в очередной раз он (закон) был попран из-за незнания решений Конституционного Совета. Нельзя быть наказанным дважды за одни и те же факты. Вот почему я подал апелляцию <...> Я пойду до конца в этих поисках, которые выходят за рамки моего личного дела, потому что каждый может однажды столкнуться с несправедливостью".
Николя Саркози
экс-президент Франции
Он также поблагодарил всех, кто ему "выразил дружбу" в момент осуждения.
Жена Саркози Карла Бруни опубликовала в Instagram
совместное фото с ним и текст его заявления.
Всего по делу о превышении расходов на финансирование избирательной кампании 2012 года, которое получило в СМИ название Bygmalion (по названию PR-агентства, занимавшегося информационным сопровождением предвыборной кампании) проходили 14 человек.
Как утверждало обвинение, избирательный штаб Саркози использовал фальшивые счета для организованных агентством встреч, чтобы скрыть превышение расходов.
Это не первый приговор, вынесенный судом экс-президенту Франции. В начале марта его признали виновным в коррупции и злоупотреблении служебным положением по так называемому делу о прослушке и приговорили к трем годам тюрьмы (два из них условно). Саркози обжаловал решение, таким образом, предстоит новое разбирательство.