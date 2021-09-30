https://ria.ru/20210930/sarkozi-1752577849.html

Саркози обжаловал приговор

Саркози обжаловал приговор - РИА Новости, 30.09.2021

Саркози обжаловал приговор

Бывший президент Франции Николя Саркози опротестовал приговор по делу о незаконном финансировании своей предвыборной кампании в 2012 году. РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T21:42

2021-09-30T21:42

2021-09-30T22:10

в мире

николя саркози

париж

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ПАРИЖ, 30 сен — РИА Новости. Бывший президент Франции Николя Саркози опротестовал приговор по делу о незаконном финансировании своей предвыборной кампании в 2012 году.Ранее сегодня суд Парижа приговорил политика к году тюрьмы, но отбывать наказание он должен будет дома под электронным наблюдением.Комментируя это решение, Саркози написал у себя в Facebook, что просит равного применения закона к нему и любому другому подсудимому.Он также поблагодарил всех, кто ему "выразил дружбу" в момент осуждения.Жена Саркози Карла Бруни опубликовала в Instagram совместное фото с ним и текст его заявления.Всего по делу о превышении расходов на финансирование избирательной кампании 2012 года, которое получило в СМИ название Bygmalion (по названию PR-агентства, занимавшегося информационным сопровождением предвыборной кампании) проходили 14 человек.Как утверждало обвинение, избирательный штаб Саркози использовал фальшивые счета для организованных агентством встреч, чтобы скрыть превышение расходов.Это не первый приговор, вынесенный судом экс-президенту Франции. В начале марта его признали виновным в коррупции и злоупотреблении служебным положением по так называемому делу о прослушке и приговорили к трем годам тюрьмы (два из них условно). Саркози обжаловал решение, таким образом, предстоит новое разбирательство.

https://ria.ru/20210930/bruni-1752494227.html

https://ria.ru/20210302/sarkozi-1599671848.html

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в мире, николя саркози, париж