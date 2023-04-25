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Случаи высылки иностранных дипломатов из России в 2022-2023 годах

Случаи высылки иностранных дипломатов из России в 2022-2023 годах - РИА Новости, 25.04.2023

Случаи высылки иностранных дипломатов из России в 2022-2023 годах

послу Молдавии была вручена нота о том, что в качестве ответной меры российская сторона объявляет персона нон грата сотрудника посольства Молдавии. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T10:53

2023-04-25T10:53

2023-04-25T10:53

справки

россия

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202325 апреля послу Молдавии была вручена нота о том, что в качестве ответной меры российская сторона объявляет персона нон грата сотрудника посольства Молдавии.22 апреля Москва приняла решение о высылке из РФ германских дипломатов. Это стало ответным шагом на массовую высылку сотрудников российских дипломатических представительств в Германии.31 марта МИД России объявил, что высылает одного эстонского дипломата в качестве ответной меры на действия Таллина.16 февраля Москва объявила, что высылает четырех сотрудников посольства Австрии в качестве ответной меры на объявление Веной четырех сотрудников российских загранучреждений персонами нон грата. Австрийским дипломатам надлежит покинуть территорию РФ до конца дня 23 февраля.27 января МИД РФ сообщил, что предписал послу Латвии в Москве Марису Риекстиньшу покинуть территорию России в двухнедельный срок. Москва выразила протест Риге в связи с понижением уровня российско-латвийских отношений. Было подчеркнуто, что обоснование этого шага ссылками на некую "солидарность" с другими прибалтийскими странами не принимается. Ранее Рига решила снизить уровень дипломатического представительства в России "в знак солидарности с Эстонией".23 января российской стороной было принято решение о понижении уровня диппредставителя в Эстонии и в РФ до временного поверенного в делах. Послу Эстонии следует покинуть Россию 7 февраля. Это стало ответным шагом на радикальное сокращение Таллином состава российского посольства, пояснили в МИД, подчеркнув, что вся ответственность за развитие ситуации целиком лежит на эстонской стороне.202228 декабря МИД России объявил сотрудника посольства Литвы персоной нон грата. Ему было предписано покинуть территорию России в течение пяти дней. В российском МИД уточнили, что данное решение было принято в качестве ответной меры из-за необоснованной высылки 1 декабря сотрудника посольства России в Вильнюсе.9 ноября Москва объявила персоной нон грата сотрудника посольства Молдавии в РФ. Мера является ответом на высылку Кишиневом российского дипломата.5 октября Россия объявила временную поверенную в делах Литвы в РФ Виргинию Умбрасене персоной нон грата. Ей было предписано покинуть территорию РФ в пятидневный срок. Кроме того, Россия заморозила деятельность культурного центра литовской дипмиссии в Москве.26 сентября Федеральная служба безопасности сообщила, что задержала во Владивостоке японского консула Мотоки Тацунори за сбор секретных сведений. Дипломат был задержан с поличным при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае. На опубликованном ФСБ видео дипломат признал свою вину в нарушении российского законодательства. Японской стороне заявили протест по дипломатическим каналам, а сам консул объявлен персоной нон грата. 28 сентября Мотоки Тацунори покинул Россию.8 сентября Москва объявила персоной нон грата сотрудника посольства Румынии в России. В МИД РФ отметили, что "данная мера является ответом на ранее принятое румынской стороной ничем не мотивированное решение объявить персоной нон грата дипломата посольства России в Бухаресте".5 августа МИД России объявил персонами нон грата 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Болгарии в России. Данное решение было принято в ответ на ограничения в работе российских дипломатических учреждений в Болгарии.27 июня МИД России объявил послу Греции в Москве о высылке восьмерых сотрудников посольства, они должны покинуть страну в течение восьми дней.23 июня стало известно, что российские власти проинформировали посла Франции в Москве о том, что один из сотрудников посольства должен покинуть страну. Ранее France Info со ссылкой на дипломатический источник сообщил, что МИД России принял решение о высылке из страны советника по культуре посольства Франции в Москве Фабриса Руссо, он должен уехать до 17 июля.31 мая Россия объявила одного из сотрудников посольства Черногории в Москве персоной нон грата. Отмечается, что данная мера является ответом на принятое 7 апреля черногорской стороной необоснованное решение объявить персонами нон грата ряд дипломатов посольства России в Подгорице.27 мая МИД РФ объявил пятерых сотрудников посольства Хорватии в РФ персонами нон грата "в ответ на ранее предпринятые Загребом недружественные шаги по сокращению численного состава российского диппредставительства".19 мая МИД РФ объявил пятерых сотрудников посольства Португалии в РФ персонами нон грата. Они должны были покинуть Россию в течение 14 дней.18 мая Москва в качестве ответной меры объявила 34 сотрудника французских дипломатических учреждений в России персонами нон грата. В МИД РФ уточнили, что сотрудники посольства Франции должны покинуть территорию России в течение двух недель. Персонами нон грата также были объявлены 27 сотрудников испанских дипмиссий. Им было предписано покинуть территорию России в течение семи дней.В этот же день Россия объявила о высылке 24 сотрудников итальянских дипломатических и консульских представительств и офиса Института внешней торговли Италии в России.17 мая МИД России объявил о высылке двух сотрудников посольства Финляндии в Москве. Отмечается, что это ответная мера российской стороны на выдворение из Финляндии двух сотрудников посольства России в Хельсинки.13 мая Россия объявила десятерых сотрудников посольства Румынии персонами нон грата. Данная мера является ответом на принятое 5 апреля этого года румынской стороной ничем не мотивированное решение объявить персонами нон грата десятерых дипломатов посольства России в Бухаресте. В этот же день РФ объявила персоной нон грата сотрудника посольства Болгарии в Москве. Данная мера является ответом на принятое в апреле этого года болгарской стороной "ничем не мотивированное решение объявить persona non grata дипломата посольства России в Софии".5 мая Россия в качестве ответной меры объявила семь сотрудников посольства Дании персонами нон грата. Высылаемые сотрудники должны были покинуть страну в течение двух недель.27 апреля Москва, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение о высылке восьми сотрудников посольства Японии, они должны были покинуть Россию до 10 мая. В МИД РФ отметили, что "с начала операции России на Украине официальный Токио взял откровенно враждебный антироссийский курс и пошел на разрушение взаимовыгодного сотрудничества".Россия также приняла решение выслать трех дипломатов посольства Норвегии.26 апреля Россия в ответ на недружественные действия шведских властей объявила трех дипломатов посольства Швеции в России нежелательными лицами. Кроме того, по сообщению внешнеполитического ведомства, РФ решительно осудила оказание Швецией военной поддержки киевскому режиму, а также "покрывательство" преступлений украинских националистов против мирного населения Донбасса и Украины.25 апреля МИД РФ в порядке симметричного ответа объявил персонами нон грата 40 сотрудников посольства Германии. В министерстве заявили, что послу Германии "был заявлен решительный протест в связи с откровенно недружественным решением правительства ФРГ от 4 апреля 2022 года об объявлении персонами нон грата 40 сотрудников российских дипломатических учреждений в Германии". В российском МИД также подчеркнули неприемлемость слов германского внешнеполитического ведомства Анналены Бербок о том, что решение немецких властей обусловлено якобы попытками упомянутых российских дипломатов "подорвать свободу Германии и единство немецкого общества".21 апреля МИД России объявил о принятом решении отозвать согласие на деятельность генерального консульства Латвии в Санкт-Петербурге, консульства Латвии в Пскове, генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге и его канцелярии в Пскове, генерального консульства Литвы в Санкт-Петербурге. Их сотрудники были объявлены персонами нон грата, им было предписано покинуть Россию.19 апреля Россия в качестве ответной меры объявила 14 сотрудников посольства Нидерландов в Москве и сотрудника генконсульства в Петербурге персонами нон грата. МИД России уточнил, что высылаемые из РФ дипломаты Нидерландов должны покинуть страну в срок до 14 дней.Россия также объявила персонами нон грата несколько сотрудников посольства Бельгии, им было предписано покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 3 мая.МИД Бельгии сообщил, что Москву должны покинуть 12 бельгийских дипломатов, это сократит дипломатическое присутствие на две трети.В этот же день персонами нон грата в России были объявлены четыре сотрудника посольства Австрии, им было предписано покинуть территорию России до конца дня 24 апреля.18 апреля МИД России объявил несколько сотрудников посольства Болгарии персонами нон-грата. В ведомстве отметили, что данная мера является ответом на принятое в марте болгарской стороной ничем не мотивированное решение объявить персонами нон грата десятерых дипломатов посольства России в Софии.15 апреля Россия объявила 18 сотрудников представительства Евросоюза в Москве персонами нон грата, они должны покинуть страну в ближайшее время. Это ответная мера на недружественные действия Евросоюза.13 апреля Россия в качестве ответной меры на действия Праги объявила персоной нон грата старшего дипломата посольства Чехии в Москве, он должен был покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 16 апреля.8 апреля Россия объявила двух сотрудников посольства Болгарии в России персонами нон грата в ответ на аналогичное решение Болгарии. В этот же день стало известно, что Россия выдворяет 45 польских дипломатических и консульских сотрудников. Дипломаты должны были покинуть РФ до 13 апреля.29 марта Россия объявила об ответных мерах на высылку дипломатов из стран Прибалтики: прекращена аккредитация четырех сотрудников посольства Литвы в Москве, трех – посольства Латвии и трех представителей посольства Эстонии и Псковской канцелярии генерального консульства Эстонии в Петербурге. В МИД РФ потребовали, чтобы дипломаты покинули территорию Российской Федерации в те же сроки, какие были отведены для отъезда сотрудников российских дипмиссий из стран Прибалтики.28 марта МИД России объявил трех дипломатов посольства Словакии в Москве персонами нон грата. Они должны покинуть Россию в течение 72 часов. МИД России отметил, что данное решение принято российской стороной в качестве ответной меры на высылку трех сотрудников посольства России в Словакии.24 марта Россия объявила одного сотрудника посольства Черногории в Москве персона нон грата в ответ на высылку российского дипломата из страны.23 марта МИД России вручил старшему дипломату посольства США в РФ ноту со списком выдворяемых американских дипломатических сотрудников, объявленных персонами нон грата, в ответ на высылку Вашингтоном дипломатов постпредства России при ООН в Нью-Йорке, а также российского сотрудника секретариата ООН.17 февраля стало известно, что Россия выслала заместителя посла США в Москве Барта Гормана. Как отметил пресс-секретарь американской дипмиссии Джейсон Ребхольц, Горман был вторым по значимости должностным лицом в посольстве США в Москве после посла и ключевым членом высшего руководящего состава посольств. По словам Ребхольца, у Гормана была действующая виза, он пробыл в России менее трех лет.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия