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Россия объявила временную поверенную в делах Литвы персоной нон грата - РИА Новости, 05.10.2022
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Россия объявила временную поверенную в делах Литвы персоной нон грата
Россия объявила временную поверенную в делах Литвы персоной нон грата - РИА Новости, 05.10.2022
Россия объявила временную поверенную в делах Литвы персоной нон грата
МИД России объявил временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене персоной нон грата, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T16:32
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литва
в мире
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. МИД России объявил временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене персоной нон грата, сообщается на сайте ведомства.Уточняется, что Умбрасене должна уехать из России в пятидневный срок.Кроме того, из-за враждебной позиции Вильнюса принято решение о приостановке деятельности культурного центра литовской дипмиссии в Москве. Россия также оставляет за собой право на дополнительные меры воздействия в случае дальнейших недружественных шагов, резюмировали во внешнеполитическом ведомстве.Ранее Вильнюс объявил персоной нон грата временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя. Ему также предписали покинуть страну в течение пяти дней. В МИД Литвы заявили, что высказывания российского дипломата могут трактоваться как вмешательство во внутренние дела и "считаются нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях".
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россия, литва, в мире, вильнюс
Россия, Литва, В мире, Вильнюс
16:32 05.10.2022 (обновлено: 17:37 05.10.2022)
 
Россия объявила временную поверенную в делах Литвы персоной нон грата

МИД: Россия объявила временную поверенную в делах Литвы персоной нон грата

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. МИД России объявил временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене персоной нон грата, сообщается на сайте ведомства.

"Пятого октября в МИД России был вызван сотрудник посольства Литвы, которому вручена нота с сообщением о том, что в ответ на необоснованную высылку временного поверенного в делах Российской Федерации в Литовской Республике персоной нон грата объявляется временная поверенная в делах Литвы в России Виргиния Умбрасене", — говорится в заявлении.

Уточняется, что Умбрасене должна уехать из России в пятидневный срок.
Кроме того, из-за враждебной позиции Вильнюса принято решение о приостановке деятельности культурного центра литовской дипмиссии в Москве. Россия также оставляет за собой право на дополнительные меры воздействия в случае дальнейших недружественных шагов, резюмировали во внешнеполитическом ведомстве.
Ранее Вильнюс объявил персоной нон грата временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя. Ему также предписали покинуть страну в течение пяти дней. В МИД Литвы заявили, что высказывания российского дипломата могут трактоваться как вмешательство во внутренние дела и "считаются нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях".
Здание МИД Литвы - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 14:14В мире
Литва высылает временного поверенного в делах России Рябоконя
 
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