https://ria.ru/20221005/litva-1821750309.html

Россия объявила временную поверенную в делах Литвы персоной нон грата

Россия объявила временную поверенную в делах Литвы персоной нон грата - РИА Новости, 05.10.2022

Россия объявила временную поверенную в делах Литвы персоной нон грата

МИД России объявил временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене персоной нон грата, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T16:32

2022-10-05T16:32

2022-10-05T17:37

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. МИД России объявил временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене персоной нон грата, сообщается на сайте ведомства.Уточняется, что Умбрасене должна уехать из России в пятидневный срок.Кроме того, из-за враждебной позиции Вильнюса принято решение о приостановке деятельности культурного центра литовской дипмиссии в Москве. Россия также оставляет за собой право на дополнительные меры воздействия в случае дальнейших недружественных шагов, резюмировали во внешнеполитическом ведомстве.Ранее Вильнюс объявил персоной нон грата временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя. Ему также предписали покинуть страну в течение пяти дней. В МИД Литвы заявили, что высказывания российского дипломата могут трактоваться как вмешательство во внутренние дела и "считаются нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях".

https://radiosputnik.ria.ru/20221003/litva-1821157719.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, литва, в мире, вильнюс