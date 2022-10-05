16:32 05.10.2022 (обновлено: 17:37 05.10.2022)
Россия объявила временную поверенную в делах Литвы персоной нон грата
МИД: Россия объявила временную поверенную в делах Литвы персоной нон грата
Здание МИД России. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. МИД России объявил временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене персоной нон грата, сообщается на сайте ведомства.
"Пятого октября в МИД России был вызван сотрудник посольства Литвы, которому вручена нота с сообщением о том, что в ответ на необоснованную высылку временного поверенного в делах Российской Федерации в Литовской Республике персоной нон грата объявляется временная поверенная в делах Литвы в России Виргиния Умбрасене", — говорится в заявлении.
Уточняется, что Умбрасене должна уехать из России в пятидневный срок.
Кроме того, из-за враждебной позиции Вильнюса принято решение о приостановке деятельности культурного центра литовской дипмиссии в Москве. Россия также оставляет за собой право на дополнительные меры воздействия в случае дальнейших недружественных шагов, резюмировали во внешнеполитическом ведомстве.
Ранее Вильнюс объявил персоной нон грата временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя. Ему также предписали покинуть страну в течение пяти дней. В МИД Литвы заявили, что высказывания российского дипломата могут трактоваться как вмешательство во внутренние дела и "считаются нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях".