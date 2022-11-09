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Россия объявила сотрудника посольства Молдавии персоной нон грата - РИА Новости, 09.11.2022
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Россия объявила сотрудника посольства Молдавии персоной нон грата
Россия объявила сотрудника посольства Молдавии персоной нон грата - РИА Новости, 09.11.2022
Россия объявила сотрудника посольства Молдавии персоной нон грата
Москва объявила сотрудника посольства Молдавии персоной нон грата, сообщили в Министерстве иностранных дел. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T19:40
2022-11-09T20:41
россия
молдавия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Москва объявила сотрудника посольства Молдавии персоной нон грата, сообщили в Министерстве иностранных дел.В ведомстве добавили, что эти действия стали ответом на аналогичное решение Кишинева в отношении сотрудника российского посольства.После начала специальной военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой своих дипломатов: уехать пришлось нескольким сотням сотрудников российских посольств.Москва каждый раз заявляет о незаконности этих акций и праве на ответные действия — посланники многих дипмиссий уже покинули страну.При этом, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле сожалеют о таких действиях стран Запада, так как это сужает возможности для общения в беспрецедентно сложных условиях.
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россия, молдавия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Молдавия, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
19:40 09.11.2022 (обновлено: 20:41 09.11.2022)
 
Россия объявила сотрудника посольства Молдавии персоной нон грата

МИД России сообщил о высылке сотрудника посольства Молдавии

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкТабличка у входа в посольство Республики Молдова в Москве
Табличка у входа в посольство Республики Молдова в Москве - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Табличка у входа в посольство Республики Молдова в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Москва объявила сотрудника посольства Молдавии персоной нон грата, сообщили в Министерстве иностранных дел.

"Девятого ноября в МИД России был вызван Чрезвычайный и Полномочный Посол республики Молдова в Российской Федерации Л. Дарий, которому вручена нота министерства об объявлении "persona non grata" сотрудника посольства Молдавии в Москве", — говорится в публикации министерства.

В ведомстве добавили, что эти действия стали ответом на аналогичное решение Кишинева в отношении сотрудника российского посольства.
После начала специальной военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой своих дипломатов: уехать пришлось нескольким сотням сотрудников российских посольств.
Москва каждый раз заявляет о незаконности этих акций и праве на ответные действия — посланники многих дипмиссий уже покинули страну.
При этом, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле сожалеют о таких действиях стран Запада, так как это сужает возможности для общения в беспрецедентно сложных условиях.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
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РоссияМолдавияВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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