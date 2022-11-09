https://ria.ru/20221109/moldaviya-1830348026.html

Россия объявила сотрудника посольства Молдавии персоной нон грата

Россия объявила сотрудника посольства Молдавии персоной нон грата - РИА Новости, 09.11.2022

Россия объявила сотрудника посольства Молдавии персоной нон грата

Москва объявила сотрудника посольства Молдавии персоной нон грата, сообщили в Министерстве иностранных дел. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T19:40

2022-11-09T19:40

2022-11-09T20:41

россия

молдавия

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Москва объявила сотрудника посольства Молдавии персоной нон грата, сообщили в Министерстве иностранных дел.В ведомстве добавили, что эти действия стали ответом на аналогичное решение Кишинева в отношении сотрудника российского посольства.После начала специальной военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой своих дипломатов: уехать пришлось нескольким сотням сотрудников российских посольств.Москва каждый раз заявляет о незаконности этих акций и праве на ответные действия — посланники многих дипмиссий уже покинули страну.При этом, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле сожалеют о таких действиях стран Запада, так как это сужает возможности для общения в беспрецедентно сложных условиях.

https://ria.ru/20221005/litva-1821750309.html

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россия, молдавия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)