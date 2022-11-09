https://ria.ru/20221109/moldaviya-1830348026.html
Россия объявила сотрудника посольства Молдавии персоной нон грата
Россия объявила сотрудника посольства Молдавии персоной нон грата - РИА Новости, 09.11.2022
Россия объявила сотрудника посольства Молдавии персоной нон грата
Москва объявила сотрудника посольства Молдавии персоной нон грата, сообщили в Министерстве иностранных дел. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T19:40
2022-11-09T19:40
2022-11-09T20:41
россия
молдавия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830348892_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_982f668193d556568845df51229b17bf.jpg
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Москва объявила сотрудника посольства Молдавии персоной нон грата, сообщили в Министерстве иностранных дел.В ведомстве добавили, что эти действия стали ответом на аналогичное решение Кишинева в отношении сотрудника российского посольства.После начала специальной военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой своих дипломатов: уехать пришлось нескольким сотням сотрудников российских посольств.Москва каждый раз заявляет о незаконности этих акций и праве на ответные действия — посланники многих дипмиссий уже покинули страну.При этом, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле сожалеют о таких действиях стран Запада, так как это сужает возможности для общения в беспрецедентно сложных условиях.
https://ria.ru/20221005/litva-1821750309.html
россия
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830348892_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_ca9935dad532062a0380001d825a04ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, молдавия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Молдавия, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
19:40 09.11.2022 (обновлено: 20:41 09.11.2022)
Россия объявила сотрудника посольства Молдавии персоной нон грата
МИД России сообщил о высылке сотрудника посольства Молдавии