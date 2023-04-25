https://ria.ru/20230425/shvetsiya-1867617319.html

Швеция вышлет пятерых российских дипломатов

Швеция вышлет пятерых российских дипломатов - РИА Новости, 25.04.2023

Швеция вышлет пятерых российских дипломатов

Швеция высылает пятерых российских дипломатов, заявил глава МИД королевства Тобиас Билльстрем телеканалу SVT. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T15:17

2023-04-25T15:17

2023-04-25T16:02

в мире

швеция

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

санкции в отношении россии

виктор татаринцев

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Швеция высылает пятерых российских дипломатов, заявил глава МИД королевства Тобиас Билльстрем телеканалу SVT.В сообщении SVT говорится, что Татаринцев отказался от комментариев шведскому телевидению.В МИД России заявили, что Москва ответит на высылку дипломатов из королевства.В середине апреля соседняя Норвегия также объявила персонами нон грата 15 сотрудников посольства России. Министр иностранных дел страны Анникен Хюитфельд заявила, что это решение приняли с целью сократить "нежелательную разведывательную деятельность". МИД Норвегии объявил, что не будет выдавать визы сотрудникам российских разведслужб.

https://ria.ru/20230422/diplomatiya-1867126802.html

швеция

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, швеция, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии, виктор татаринцев