https://ria.ru/20230425/shvetsiya-1867617319.html
Швеция вышлет пятерых российских дипломатов
Швеция вышлет пятерых российских дипломатов - РИА Новости, 25.04.2023
Швеция вышлет пятерых российских дипломатов
Швеция высылает пятерых российских дипломатов, заявил глава МИД королевства Тобиас Билльстрем телеканалу SVT. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T15:17
2023-04-25T15:17
2023-04-25T16:02
в мире
швеция
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
санкции в отношении россии
виктор татаринцев
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Швеция высылает пятерых российских дипломатов, заявил глава МИД королевства Тобиас Билльстрем телеканалу SVT.В сообщении SVT говорится, что Татаринцев отказался от комментариев шведскому телевидению.В МИД России заявили, что Москва ответит на высылку дипломатов из королевства.В середине апреля соседняя Норвегия также объявила персонами нон грата 15 сотрудников посольства России. Министр иностранных дел страны Анникен Хюитфельд заявила, что это решение приняли с целью сократить "нежелательную разведывательную деятельность". МИД Норвегии объявил, что не будет выдавать визы сотрудникам российских разведслужб.
https://ria.ru/20230422/diplomatiya-1867126802.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швеция, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии, виктор татаринцев
В мире, Швеция, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Санкции в отношении России, Виктор Татаринцев
Швеция вышлет пятерых российских дипломатов
Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем объявил о высылке пяти российских дипломатов
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Швеция высылает пятерых российских дипломатов, заявил глава МИД королевства Тобиас Билльстрем телеканалу SVT.
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"Швеция сегодня вызвала посла России Виктора Татаринцева и сообщила ему, что пяти сотрудникам посольства предлагается покинуть страну, поскольку их деятельность несовместима с Венской конвенцией о дипломатических отношениях. <...> Их деятельность на нашей территории была несовместима с их дипломатическим статусом", — сказал министр.
В сообщении SVT говорится, что Татаринцев отказался от комментариев шведскому телевидению.
В МИД России заявили, что Москва ответит на высылку дипломатов из королевства.
В середине апреля соседняя Норвегия также объявила персонами нон грата 15 сотрудников посольства России. Министр иностранных дел страны Анникен Хюитфельд заявила, что это решение приняли с целью сократить "нежелательную разведывательную деятельность". МИД Норвегии объявил, что не будет выдавать визы сотрудникам российских разведслужб.
Берлин назвал цель высылки российских дипломатов