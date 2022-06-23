https://ria.ru/20220623/frantsiya-1797607110.html

Россия вышлет сотрудника посольства Франции

Россия вышлет сотрудника посольства Франции - РИА Новости, 23.06.2022

Россия вышлет сотрудника посольства Франции

Российские власти проинформировали посла Франции в Москве о том, что сотрудник посольства должен покинуть страну, заявил представитель МИД Пятой республики. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T16:02

2022-06-23T16:02

2022-06-23T18:49

в мире

франция

россия

мид франции‎

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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ПАРИЖ, 23 июн — РИА Новости. Российские власти проинформировали посла Франции в Москве о том, что сотрудник посольства должен покинуть страну, заявил представитель МИД Пятой республики."Российские власти проинформировали нашего посла в Москве в прошлую пятницу, что присутствие одного из сотрудников посольства на их территории является нежелательным", — сказал он.Париж сожалеет об этом решении, добавил представитель ведомства.Ранее France Info со ссылкой на дипломатический источник сообщил, что МИД России принял решение о высылке из страны советника по культуре посольства Франции в Москве Фабриса Руссо, он должен уехать до 17 июля.В апреле Франция решила выслать 41 российского дипломата. Их действия, по мнению Парижа, противоречат интересам безопасности страны. Позже еще шесть российских дипломатов были объявлены персонами нон грата. В ответ Россия выслала 34 сотрудника французского посольства.После начала специальной военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой своих дипломатов: по подсчетам РИА Новости, за три неполных месяца набралось уже около 400 человек.Москва каждый раз заявляет о незаконности этих акций и праве на ответные действия, сотрудники многих посольств уже покинули страну.При этом, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле сожалеют о таких действиях стран Запада, так как это сужает возможности для общения в беспрецедентно сложных условиях.

https://ria.ru/20220606/posylka-1793454642.html

https://ria.ru/20220527/khorvatiya-1791079678.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, франция, россия, мид франции‎, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)