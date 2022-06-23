https://ria.ru/20220623/frantsiya-1797607110.html
Россия вышлет сотрудника посольства Франции
Россия вышлет сотрудника посольства Франции - РИА Новости, 23.06.2022
Россия вышлет сотрудника посольства Франции
Российские власти проинформировали посла Франции в Москве о том, что сотрудник посольства должен покинуть страну, заявил представитель МИД Пятой республики. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T16:02
2022-06-23T16:02
2022-06-23T18:49
в мире
франция
россия
мид франции
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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ПАРИЖ, 23 июн — РИА Новости. Российские власти проинформировали посла Франции в Москве о том, что сотрудник посольства должен покинуть страну, заявил представитель МИД Пятой республики."Российские власти проинформировали нашего посла в Москве в прошлую пятницу, что присутствие одного из сотрудников посольства на их территории является нежелательным", — сказал он.Париж сожалеет об этом решении, добавил представитель ведомства.Ранее France Info со ссылкой на дипломатический источник сообщил, что МИД России принял решение о высылке из страны советника по культуре посольства Франции в Москве Фабриса Руссо, он должен уехать до 17 июля.В апреле Франция решила выслать 41 российского дипломата. Их действия, по мнению Парижа, противоречат интересам безопасности страны. Позже еще шесть российских дипломатов были объявлены персонами нон грата. В ответ Россия выслала 34 сотрудника французского посольства.После начала специальной военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой своих дипломатов: по подсчетам РИА Новости, за три неполных месяца набралось уже около 400 человек.Москва каждый раз заявляет о незаконности этих акций и праве на ответные действия, сотрудники многих посольств уже покинули страну.При этом, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле сожалеют о таких действиях стран Запада, так как это сужает возможности для общения в беспрецедентно сложных условиях.
https://ria.ru/20220606/posylka-1793454642.html
https://ria.ru/20220527/khorvatiya-1791079678.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, россия, мид франции, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
16:02 23.06.2022 (обновлено: 18:49 23.06.2022)
Россия вышлет сотрудника посольства Франции
МИД Франции сообщил о высылке сотрудника посольства в Москве
ПАРИЖ, 23 июн — РИА Новости. Российские власти проинформировали посла Франции в Москве о том, что сотрудник посольства должен покинуть страну, заявил представитель МИД Пятой республики.
"Российские власти проинформировали нашего посла в Москве
в прошлую пятницу, что присутствие одного из сотрудников посольства на их территории является нежелательным", — сказал он.
Париж сожалеет об этом решении, добавил представитель ведомства.
Ранее France Info со ссылкой на дипломатический источник сообщил, что МИД России
принял решение о высылке из страны советника по культуре посольства Франции
в Москве Фабриса Руссо, он должен уехать до 17 июля.
В апреле Франция
решила выслать 41 российского дипломата. Их действия, по мнению Парижа
, противоречат интересам безопасности страны. Позже еще шесть российских дипломатов были объявлены персонами нон грата. В ответ Россия выслала 34 сотрудника французского посольства.
После начала специальной военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой своих дипломатов: по подсчетам РИА Новости, за три неполных месяца набралось уже около 400 человек.
Москва
каждый раз заявляет о незаконности этих акций и праве на ответные действия, сотрудники многих посольств уже покинули страну.
При этом, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле сожалеют о таких действиях стран Запада, так как это сужает возможности для общения в беспрецедентно сложных условиях.