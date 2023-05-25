https://ria.ru/20230525/diplomaty-1874038571.html
Россия закроет генконсульство Швеции в Петербурге
Россия закроет генконсульство Швеции в Петербурге - РИА Новости, 25.05.2023
Россия закроет генконсульство Швеции в Петербурге
Посла Швеции Малену Мард вызвали в МИД России и объявили об ответных мерах на высылку российских дипломатов, заявили во внешнеполитическом ведомстве. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T11:25
2023-05-25T11:25
2023-05-25T15:01
россия
в мире
швеция
гетеборг
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Посла Швеции Малену Мард вызвали в МИД России и объявили об ответных мерах на высылку российских дипломатов, заявили во внешнеполитическом ведомстве.Дипломату сообщили, что из-за курса королевства на конфронтацию Москва с 1 сентября прекращает работу Генерального консульства России в Гётеборге."Одновременно глава шведской дипмиссии была проинформирована об отзыве российской стороной с 1 сентября 2023 года своего согласия на деятельность Генерального консульства Швеции в Санкт-Петербурге", — указали в ведомстве. В МИД назвали откровенно враждебным шагом Стокгольма высылку из королевства пяти сотрудников загранучреждений России в апреле 2023 года. Как подчеркнули в ведомстве, этот шаг еще более усугубил ситуацию в отношениях двух стран, которые и так достигли беспрецедентно низкого уровня, в том числе из-за "непрекращающейся русофобской кампании в Швеции".Посла проинформировали, что российская сторона в ответ объявила persona non grata пять шведских дипломатов, включая трех сотрудников аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве Швеции в Москве.Им предписали покинуть страну в такие же сроки, которые отвели шведские власти для отъезда российских дипломатов.
https://ria.ru/20230522/sovet-1873517113.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, швеция, гетеборг, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, В мире, Швеция, Гетеборг, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Россия закроет генконсульство Швеции в Петербурге
Россия с 1 сентября прекратит деятельность генконсульства в шведском Гетеборге
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости.
Посла Швеции Малену Мард вызвали в МИД России и объявили об ответных мерах на высылку российских дипломатов, заявили
во внешнеполитическом ведомстве.
Дипломату сообщили, что из-за курса королевства на конфронтацию Москва с 1 сентября прекращает работу Генерального консульства России в Гётеборге.
«
"Одновременно глава шведской дипмиссии была проинформирована об отзыве российской стороной с 1 сентября 2023 года своего согласия на деятельность Генерального консульства Швеции в Санкт-Петербурге", — указали в ведомстве.
В МИД назвали откровенно враждебным шагом Стокгольма высылку из королевства пяти сотрудников загранучреждений России в апреле 2023 года.
Посольство России иронично отреагировало на совет Швеции для Украины
Как подчеркнули в ведомстве, этот шаг еще более усугубил ситуацию в отношениях двух стран, которые и так достигли беспрецедентно низкого уровня, в том числе из-за "непрекращающейся русофобской кампании в Швеции".
Посла проинформировали, что российская сторона в ответ объявила persona non grata пять шведских дипломатов, включая трех сотрудников аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве Швеции в Москве
.
Им предписали покинуть страну в такие же сроки, которые отвели шведские власти для отъезда российских дипломатов.
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