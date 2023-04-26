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Москва объявила десять норвежских дипломатов персонами нон грата - РИА Новости, 26.04.2023
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13:45 26.04.2023 (обновлено: 14:35 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/diplomat-1867852559.html
Москва объявила десять норвежских дипломатов персонами нон грата
Москва объявила десять норвежских дипломатов персонами нон грата - РИА Новости, 26.04.2023
Москва объявила десять норвежских дипломатов персонами нон грата
Москва объявила персонами нон грата десять представителей посольства Норвегии в ответ на высылку российских дипломатов из Осло, сообщили в МИД. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T13:45
2023-04-26T14:35
россия
в мире
норвегия
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Москва объявила персонами нон грата десять представителей посольства Норвегии в ответ на высылку российских дипломатов из Осло, сообщили в МИД.Как указали в ведомстве, такой враждебный шаг со стороны Осло еще значительнее усугубил кризис в отношениях между странами."Квиле была вручена нота об объявлении в качестве ответной меры persona non grata десяти представителей посольства Норвегии в Москве и аппарата атташе по вопросам обороны", — отметили в ведомстве.В середине апреля королевство объявило персонами нон грата 15 сотрудников посольства России. Министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельд заявила, что это решение приняли с целью сократить "нежелательную разведывательную деятельность". МИД страны также объявил, что не будет выдавать визы сотрудникам российских разведслужб.
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россия, в мире, норвегия
Россия, В мире, Норвегия
Москва объявила десять норвежских дипломатов персонами нон грата

МИД: в России десять норвежских дипломатов объявили персонами нон грата

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Москва объявила персонами нон грата десять представителей посольства Норвегии в ответ на высылку российских дипломатов из Осло, сообщили в МИД.
«
"Двадцать шестого апреля в МИД России был вызван посол Королевства Норвегия Роберт Квиле. Ему выражен решительный протест в связи с решением Осло о высылке пятнадцати дипломатов посольства России в Норвегии и сотрудников аппарата Военного атташе", — заявили в министерстве.
Как указали в ведомстве, такой враждебный шаг со стороны Осло еще значительнее усугубил кризис в отношениях между странами.
"Квиле была вручена нота об объявлении в качестве ответной меры persona non grata десяти представителей посольства Норвегии в Москве и аппарата атташе по вопросам обороны", — отметили в ведомстве.
В середине апреля королевство объявило персонами нон грата 15 сотрудников посольства России. Министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельд заявила, что это решение приняли с целью сократить "нежелательную разведывательную деятельность". МИД страны также объявил, что не будет выдавать визы сотрудникам российских разведслужб.
Здание МИД РФ - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
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25 апреля, 09:49
 
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