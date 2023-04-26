https://ria.ru/20230426/diplomat-1867852559.html

Москва объявила десять норвежских дипломатов персонами нон грата

Москва объявила десять норвежских дипломатов персонами нон грата - РИА Новости, 26.04.2023

Москва объявила десять норвежских дипломатов персонами нон грата

Москва объявила персонами нон грата десять представителей посольства Норвегии в ответ на высылку российских дипломатов из Осло, сообщили в МИД. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T13:45

2023-04-26T13:45

2023-04-26T14:35

россия

в мире

норвегия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/07/1807896019_0:171:3071:1898_1920x0_80_0_0_0fc183ad8188a1bf51d43170c3e6300a.jpg

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Москва объявила персонами нон грата десять представителей посольства Норвегии в ответ на высылку российских дипломатов из Осло, сообщили в МИД.Как указали в ведомстве, такой враждебный шаг со стороны Осло еще значительнее усугубил кризис в отношениях между странами."Квиле была вручена нота об объявлении в качестве ответной меры persona non grata десяти представителей посольства Норвегии в Москве и аппарата атташе по вопросам обороны", — отметили в ведомстве.В середине апреля королевство объявило персонами нон грата 15 сотрудников посольства России. Министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельд заявила, что это решение приняли с целью сократить "нежелательную разведывательную деятельность". МИД страны также объявил, что не будет выдавать визы сотрудникам российских разведслужб.

https://ria.ru/20230425/moldaviya-1867501021.html

россия

норвегия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, в мире, норвегия