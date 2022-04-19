https://ria.ru/20220419/vysylka-1784363483.html

МИД Австрии назвал решение о высылке дипломатов из России необоснованным

МИД Австрии назвал решение о высылке дипломатов из России необоснованным - РИА Новости, 19.04.2022

МИД Австрии назвал решение о высылке дипломатов из России необоснованным

МИД Австрии назвал необоснованным решение России о высылке четырёх австрийских дипломатов, сожалеет о нем, говорится в распространённом заявлении министерства. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T18:47

2022-04-19T18:47

2022-04-19T18:47

в мире

россия

австрия

москва

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576794123_0:384:2048:1536_1920x0_80_0_0_b97a37b0d86524dbff3746332277b351.jpg

ВЕНА, 19 апр - РИА Новости. МИД Австрии назвал необоснованным решение России о высылке четырёх австрийских дипломатов, сожалеет о нем, говорится в распространённом заявлении министерства.Россия в качестве ответной меры объявила персона нон грата четырех сотрудников посольства Австрии, они должны покинуть территорию России до конца дня 24 апреля, говорится в заявлении МИД РФ."Высылка сотрудников австрийского посольства из России не стала неожиданностью. Мы сожалеем об этом необоснованном решении России, не имеющем под собой никакой фактической основы", - говорится в заявлении австрийского МИД в Twitter."Затронутые сотрудники австрийского посольства в Москве выполняют свои функции исключительно в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях. Функционал посольства сохраняется, особенно в интересах граждан Австрии в России и для поддержания каналов связи", - отметили в министерстве.МИД Австрии 7 апреля объявил персона нон грата трёх сотрудников посольства в Вене и одного сотрудника генерального консульства в Зальцбурге, им было предписано покинуть территорию республики до конца дня 12 апреля. По словам посла России в Австрии Дмитрия Любинского, МИД Австрии не предоставил доказательств противоправной деятельности российских дипломатов, которых под этим предлогом объявил персона нон грата.

https://ria.ru/20220419/belgiya-1784314228.html

https://ria.ru/20220419/lyuksemburg-1784311298.html

россия

австрия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, австрия, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)