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МИД Австрии назвал решение о высылке дипломатов из России необоснованным - РИА Новости, 19.04.2022
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МИД Австрии назвал решение о высылке дипломатов из России необоснованным
МИД Австрии назвал решение о высылке дипломатов из России необоснованным - РИА Новости, 19.04.2022
МИД Австрии назвал решение о высылке дипломатов из России необоснованным
МИД Австрии назвал необоснованным решение России о высылке четырёх австрийских дипломатов, сожалеет о нем, говорится в распространённом заявлении министерства. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T18:47
2022-04-19T18:47
в мире
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австрия
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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ВЕНА, 19 апр - РИА Новости. МИД Австрии назвал необоснованным решение России о высылке четырёх австрийских дипломатов, сожалеет о нем, говорится в распространённом заявлении министерства.Россия в качестве ответной меры объявила персона нон грата четырех сотрудников посольства Австрии, они должны покинуть территорию России до конца дня 24 апреля, говорится в заявлении МИД РФ."Высылка сотрудников австрийского посольства из России не стала неожиданностью. Мы сожалеем об этом необоснованном решении России, не имеющем под собой никакой фактической основы", - говорится в заявлении австрийского МИД в Twitter."Затронутые сотрудники австрийского посольства в Москве выполняют свои функции исключительно в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях. Функционал посольства сохраняется, особенно в интересах граждан Австрии в России и для поддержания каналов связи", - отметили в министерстве.МИД Австрии 7 апреля объявил персона нон грата трёх сотрудников посольства в Вене и одного сотрудника генерального консульства в Зальцбурге, им было предписано покинуть территорию республики до конца дня 12 апреля. По словам посла России в Австрии Дмитрия Любинского, МИД Австрии не предоставил доказательств противоправной деятельности российских дипломатов, которых под этим предлогом объявил персона нон грата.
https://ria.ru/20220419/belgiya-1784314228.html
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в мире, россия, австрия, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
18:47 19.04.2022
 
МИД Австрии назвал решение о высылке дипломатов из России необоснованным

МИД Австрии назвал решение о высылке четырех дипломатов из России необоснованным

CC BY 2.5 / Gryffindor / Здание Министерства иностранных дел Австрии в Вене
Здание Министерства иностранных дел Австрии в Вене - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
CC BY 2.5 / Gryffindor /
Здание Министерства иностранных дел Австрии в Вене. Архивное фото
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ВЕНА, 19 апр - РИА Новости. МИД Австрии назвал необоснованным решение России о высылке четырёх австрийских дипломатов, сожалеет о нем, говорится в распространённом заявлении министерства.
Россия в качестве ответной меры объявила персона нон грата четырех сотрудников посольства Австрии, они должны покинуть территорию России до конца дня 24 апреля, говорится в заявлении МИД РФ.
Посольство Бельгии в Москве - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
Вчера, 15:19
Россия объявила персонами нон грата сотрудников посольства Бельгии в Москве
"Высылка сотрудников австрийского посольства из России не стала неожиданностью. Мы сожалеем об этом необоснованном решении России, не имеющем под собой никакой фактической основы", - говорится в заявлении австрийского МИД в Twitter.
"Затронутые сотрудники австрийского посольства в Москве выполняют свои функции исключительно в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях. Функционал посольства сохраняется, особенно в интересах граждан Австрии в России и для поддержания каналов связи", - отметили в министерстве.
МИД Австрии 7 апреля объявил персона нон грата трёх сотрудников посольства в Вене и одного сотрудника генерального консульства в Зальцбурге, им было предписано покинуть территорию республики до конца дня 12 апреля. По словам посла России в Австрии Дмитрия Любинского, МИД Австрии не предоставил доказательств противоправной деятельности российских дипломатов, которых под этим предлогом объявил персона нон грата.
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