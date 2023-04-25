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Россия запретит въезд некоторым официальным лицам Молдавии - РИА Новости, 25.04.2023
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10:41 25.04.2023 (обновлено: 11:21 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/vezd-1867513290.html
Россия запретит въезд некоторым официальным лицам Молдавии
Россия запретит въезд некоторым официальным лицам Молдавии - РИА Новости, 25.04.2023
Россия запретит въезд некоторым официальным лицам Молдавии
Москва заявила послу Молдавии Лилиану Дарию решительный протест из-за высылки сотрудника российского посольства и объявила об ответных мерах, говорится в... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T10:41
2023-04-25T11:21
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
молдавия
россия
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Москва заявила послу Молдавии Лилиану Дарию решительный протест из-за высылки сотрудника российского посольства и объявила об ответных мерах, говорится в сообщении на сайте МИД."Дарию вручена нота министерства о том, что в качестве ответной меры на ничем не мотивированное решение молдавских властей от 19 апреля объявить персоной нон грата сотрудника посольства России в Молдавии российская сторона объявляет персоной нон грата сотрудника посольства Молдавии в России", — пояснили в ведомстве.Кроме того, нескольким официальным представителям Кишинева закрыли въезд в Россию "в ответ на их регулярные антироссийские заявления", а также из-за решения молдавских властей присоединиться к европейским санкциям, в частности персональным.Высылка дипломата произошла после того, как 17 апреля власти запретили въезд главе Татарстана Рустаму Минниханову, ехавшему в Гагаузию на конгресс "Дружба народов". Власти, как заявили в российском посольстве, мотивы решения не разъяснили.
https://ria.ru/20230424/moldaviya-1867389130.html
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), молдавия, россия
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Молдавия, Россия
Россия запретит въезд некоторым официальным лицам Молдавии

МИД России объявил сотрудника посольства Молдавии персоной нон грата

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Москва заявила послу Молдавии Лилиану Дарию решительный протест из-за высылки сотрудника российского посольства и объявила об ответных мерах, говорится в сообщении на сайте МИД.
"Дарию вручена нота министерства о том, что в качестве ответной меры на ничем не мотивированное решение молдавских властей от 19 апреля объявить персоной нон грата сотрудника посольства России в Молдавии российская сторона объявляет персоной нон грата сотрудника посольства Молдавии в России", — пояснили в ведомстве.
Кроме того, нескольким официальным представителям Кишинева закрыли въезд в Россию "в ответ на их регулярные антироссийские заявления", а также из-за решения молдавских властей присоединиться к европейским санкциям, в частности персональным.
Высылка дипломата произошла после того, как 17 апреля власти запретили въезд главе Татарстана Рустаму Минниханову, ехавшему в Гагаузию на конгресс "Дружба народов". Власти, как заявили в российском посольстве, мотивы решения не разъяснили.
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