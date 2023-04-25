https://ria.ru/20230425/vezd-1867513290.html

Россия запретит въезд некоторым официальным лицам Молдавии

Россия запретит въезд некоторым официальным лицам Молдавии - РИА Новости, 25.04.2023

Россия запретит въезд некоторым официальным лицам Молдавии

Москва заявила послу Молдавии Лилиану Дарию решительный протест из-за высылки сотрудника российского посольства и объявила об ответных мерах, говорится в... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T10:41

2023-04-25T10:41

2023-04-25T11:21

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

молдавия

россия

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Москва заявила послу Молдавии Лилиану Дарию решительный протест из-за высылки сотрудника российского посольства и объявила об ответных мерах, говорится в сообщении на сайте МИД."Дарию вручена нота министерства о том, что в качестве ответной меры на ничем не мотивированное решение молдавских властей от 19 апреля объявить персоной нон грата сотрудника посольства России в Молдавии российская сторона объявляет персоной нон грата сотрудника посольства Молдавии в России", — пояснили в ведомстве.Кроме того, нескольким официальным представителям Кишинева закрыли въезд в Россию "в ответ на их регулярные антироссийские заявления", а также из-за решения молдавских властей присоединиться к европейским санкциям, в частности персональным.Высылка дипломата произошла после того, как 17 апреля власти запретили въезд главе Татарстана Рустаму Минниханову, ехавшему в Гагаузию на конгресс "Дружба народов". Власти, как заявили в российском посольстве, мотивы решения не разъяснили.

https://ria.ru/20230424/moldaviya-1867389130.html

молдавия

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), молдавия, россия