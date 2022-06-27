17:43 27.06.2022 (обновлено: 18:40 27.06.2022)
Россия вышлет восьмерых греческих дипломатов
МИД объявил послу Греции в Москве Нассике о высылке восьмерых сотрудников посольства
Посольство Греции в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Российский МИД объявил восемь дипломатов из Греции persona non grata, им придется покинуть страну.
"В МИД России была вызвана Посол Греческой Республики в Российской Федерации Е.Нассика, которой был выражен решительный протест в связи с конфронтационным курсом греческих властей в отношении России, включая поставки вооружений и военной техники киевскому режиму и объявление группы российских дипломатов в Греции "persona non grata", — отмечается на сайте ведомства.
Там также уточнили, что у сотрудников посольства есть восемь дней, чтобы выехать из России.
"Подчеркнуто, что речь идет о прямых последствиях недружественных действий, инициированных властями Греции. Вся полнота ответственности за это лежит исключительно на Афинах. Указано, что в случае продолжения антироссийской политики оставляем за собой право на ответную реакцию", — также указывается в сообщении.
Ранее российский посол в Греции Андрей Маслов заявил, что страна перестала быть благоприятной для отдыха российских туристов: не ослабевает волна русофобии, ее подогревает руководство страны.
Об угрозах для россиян также сообщал директор Четвертого европейского департамента МИД Юрий Пилипсон — в министерство поступали сообщения о случаях дискриминации и агрессии против граждан России.
Как сообщила Ассоциация туроператоров России, с сегодняшнего дня россияне не смогут подать документы на получение визы в Грецию. В то же время, в одной из греческих туристических компаний РИА Новости сообщили, что работа возобновится спустя несколько дней.
Помимо этого, власти страны продлили запрет на полеты российских самолетов до 22 сентября.
В апреле из Афин также выслали 12 российских дипломатов.