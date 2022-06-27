https://ria.ru/20220627/vysylka-1798512809.html

Россия вышлет восьмерых греческих дипломатов

Россия вышлет восьмерых греческих дипломатов - РИА Новости, 27.06.2022

Россия вышлет восьмерых греческих дипломатов

Российский МИД объявил восемь дипломатов из Греции persona non grata, им придется покинуть страну. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T17:43

2022-06-27T17:43

2022-06-27T18:40

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россия

греция

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Российский МИД объявил восемь дипломатов из Греции persona non grata, им придется покинуть страну."В МИД России была вызвана Посол Греческой Республики в Российской Федерации Е.Нассика, которой был выражен решительный протест в связи с конфронтационным курсом греческих властей в отношении России, включая поставки вооружений и военной техники киевскому режиму и объявление группы российских дипломатов в Греции "persona non grata", — отмечается на сайте ведомства. Там также уточнили, что у сотрудников посольства есть восемь дней, чтобы выехать из России."Подчеркнуто, что речь идет о прямых последствиях недружественных действий, инициированных властями Греции. Вся полнота ответственности за это лежит исключительно на Афинах. Указано, что в случае продолжения антироссийской политики оставляем за собой право на ответную реакцию", — также указывается в сообщении.Ранее российский посол в Греции Андрей Маслов заявил, что страна перестала быть благоприятной для отдыха российских туристов: не ослабевает волна русофобии, ее подогревает руководство страны.Об угрозах для россиян также сообщал директор Четвертого европейского департамента МИД Юрий Пилипсон — в министерство поступали сообщения о случаях дискриминации и агрессии против граждан России.Как сообщила Ассоциация туроператоров России, с сегодняшнего дня россияне не смогут подать документы на получение визы в Грецию. В то же время, в одной из греческих туристических компаний РИА Новости сообщили, что работа возобновится спустя несколько дней.Помимо этого, власти страны продлили запрет на полеты российских самолетов до 22 сентября.В апреле из Афин также выслали 12 российских дипломатов.

https://ria.ru/20220624/gaz-1797913767.html

https://ria.ru/20220625/gretsiya-1798036287.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, греция, санкции в отношении россии