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Россия вышлет восьмерых греческих дипломатов - РИА Новости, 27.06.2022
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Россия вышлет восьмерых греческих дипломатов
Россия вышлет восьмерых греческих дипломатов - РИА Новости, 27.06.2022
Россия вышлет восьмерых греческих дипломатов
Российский МИД объявил восемь дипломатов из Греции persona non grata, им придется покинуть страну. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T17:43
2022-06-27T18:40
в мире
россия
греция
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Российский МИД объявил восемь дипломатов из Греции persona non grata, им придется покинуть страну."В МИД России была вызвана Посол Греческой Республики в Российской Федерации Е.Нассика, которой был выражен решительный протест в связи с конфронтационным курсом греческих властей в отношении России, включая поставки вооружений и военной техники киевскому режиму и объявление группы российских дипломатов в Греции "persona non grata", — отмечается на сайте ведомства. Там также уточнили, что у сотрудников посольства есть восемь дней, чтобы выехать из России."Подчеркнуто, что речь идет о прямых последствиях недружественных действий, инициированных властями Греции. Вся полнота ответственности за это лежит исключительно на Афинах. Указано, что в случае продолжения антироссийской политики оставляем за собой право на ответную реакцию", — также указывается в сообщении.Ранее российский посол в Греции Андрей Маслов заявил, что страна перестала быть благоприятной для отдыха российских туристов: не ослабевает волна русофобии, ее подогревает руководство страны.Об угрозах для россиян также сообщал директор Четвертого европейского департамента МИД Юрий Пилипсон — в министерство поступали сообщения о случаях дискриминации и агрессии против граждан России.Как сообщила Ассоциация туроператоров России, с сегодняшнего дня россияне не смогут подать документы на получение визы в Грецию. В то же время, в одной из греческих туристических компаний РИА Новости сообщили, что работа возобновится спустя несколько дней.Помимо этого, власти страны продлили запрет на полеты российских самолетов до 22 сентября.В апреле из Афин также выслали 12 российских дипломатов.
https://ria.ru/20220624/gaz-1797913767.html
https://ria.ru/20220625/gretsiya-1798036287.html
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в мире, россия, греция, санкции в отношении россии
17:43 27.06.2022 (обновлено: 18:40 27.06.2022)
 
Россия вышлет восьмерых греческих дипломатов

МИД объявил послу Греции в Москве Нассике о высылке восьмерых сотрудников посольства

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПосольство Греции в Москве
Посольство Греции в Москве - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Посольство Греции в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Российский МИД объявил восемь дипломатов из Греции persona non grata, им придется покинуть страну.
"В МИД России была вызвана Посол Греческой Республики в Российской Федерации Е.Нассика, которой был выражен решительный протест в связи с конфронтационным курсом греческих властей в отношении России, включая поставки вооружений и военной техники киевскому режиму и объявление группы российских дипломатов в Греции "persona non grata", — отмечается на сайте ведомства.
Там также уточнили, что у сотрудников посольства есть восемь дней, чтобы выехать из России.
"Подчеркнуто, что речь идет о прямых последствиях недружественных действий, инициированных властями Греции. Вся полнота ответственности за это лежит исключительно на Афинах. Указано, что в случае продолжения антироссийской политики оставляем за собой право на ответную реакцию", — также указывается в сообщении.
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Ранее российский посол в Греции Андрей Маслов заявил, что страна перестала быть благоприятной для отдыха российских туристов: не ослабевает волна русофобии, ее подогревает руководство страны.
Об угрозах для россиян также сообщал директор Четвертого европейского департамента МИД Юрий Пилипсон — в министерство поступали сообщения о случаях дискриминации и агрессии против граждан России.
Как сообщила Ассоциация туроператоров России, с сегодняшнего дня россияне не смогут подать документы на получение визы в Грецию. В то же время, в одной из греческих туристических компаний РИА Новости сообщили, что работа возобновится спустя несколько дней.
Помимо этого, власти страны продлили запрет на полеты российских самолетов до 22 сентября.
В апреле из Афин также выслали 12 российских дипломатов.
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