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Латвия понизит уровень дипломатических отношений с Россией с 24 февраля - РИА Новости, 23.01.2023
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Латвия понизит уровень дипломатических отношений с Россией с 24 февраля
Латвия понизит уровень дипломатических отношений с Россией с 24 февраля - РИА Новости, 23.01.2023
Латвия понизит уровень дипломатических отношений с Россией с 24 февраля
Латвия вслед за Эстонией понизит уровень дипломатических отношений с Москвой, заявил глава МИД страны Эдгарс Ринкевичс. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T15:28
2023-01-23T16:24
латвия
россия
в мире
эдгарс ринкевичс
урмас рейнсалу
мария захарова
эстония
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Латвия вслед за Эстонией понизит уровень дипломатических отношений с Москвой, заявил глава МИД страны Эдгарс Ринкевичс.В понедельник МИД России сообщил о понижении уровня дипломатических отношений с Таллином до временного поверенного в делах. В ведомстве пояснили, что Эстония предприняла новый недружественный шаг по радикальному сокращению численного состава российского посольства в столице страны. Это подтверждает линию на развал отношений между странами.Послу Эстонии Маргусу Лайдре предписано покинуть Россию до 7 февраля.В ответ Таллин принял зеркальное решение — понизить уровень дипломатических отношений до временного поверенного в делах — и призвал посла России в Эстонии Владимира Липаева покинуть страну 7 февраля.Эстония требовала от Москвы сократить штат посольства с 1 февраля — там должно остаться не более восьми дипломатов и 15 административных, технических и обслуживающих работников. Целью этого в эстонском МИД назвали достижение паритета в численности сотрудников в представительствах обеих стран. По словам главы ведомства Урмаса Рейнсалу, в России сейчас работают 21 эстонский дипломат и 23 прикомандированных служащих.В российском МИД отметили, что Эстония остается одним из наиболее враждебных по отношению к России государств, а русофобия там возведена в ранг официальной доктрины. Теперь же, по словам представителя министерства Марии Захаровой, Таллин получил то, что заслужил.
https://ria.ru/20230113/posol-1844686121.html
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латвия, россия, в мире, эдгарс ринкевичс, урмас рейнсалу, мария захарова, эстония
Латвия, Россия, В мире, Эдгарс Ринкевичс, Урмас Рейнсалу, Мария Захарова, Эстония
15:28 23.01.2023 (обновлено: 16:24 23.01.2023)
 
Латвия понизит уровень дипломатических отношений с Россией с 24 февраля

МИД Латвии объявил о понижении уровня дипломатических отношений с Россией с 24 февраля

© РИА Новости / Сергей Мелконов / Перейти в медиабанкЗдание посольства России в Риге
Здание посольства России в Риге - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Сергей Мелконов
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Здание посольства России в Риге. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Латвия вслед за Эстонией понизит уровень дипломатических отношений с Москвой, заявил глава МИД страны Эдгарс Ринкевичс.

"Из-за продолжающейся жестокой агрессии России против Украины и в знак солидарности с Эстонией Латвия понизит уровень дипломатических отношений с Россией с 24 февраля, требуя от России действовать соответствующим образом", — пояснил дипломат в Twitter.

В понедельник МИД России сообщил о понижении уровня дипломатических отношений с Таллином до временного поверенного в делах. В ведомстве пояснили, что Эстония предприняла новый недружественный шаг по радикальному сокращению численного состава российского посольства в столице страны. Это подтверждает линию на развал отношений между странами.
Послу Эстонии Маргусу Лайдре предписано покинуть Россию до 7 февраля.
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Эстония требовала от Москвы сократить штат посольства с 1 февраля — там должно остаться не более восьми дипломатов и 15 административных, технических и обслуживающих работников. Целью этого в эстонском МИД назвали достижение паритета в численности сотрудников в представительствах обеих стран. По словам главы ведомства Урмаса Рейнсалу, в России сейчас работают 21 эстонский дипломат и 23 прикомандированных служащих.
В российском МИД отметили, что Эстония остается одним из наиболее враждебных по отношению к России государств, а русофобия там возведена в ранг официальной доктрины. Теперь же, по словам представителя министерства Марии Захаровой, Таллин получил то, что заслужил.
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