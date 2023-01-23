https://ria.ru/20230123/latviya-1846819070.html

Латвия понизит уровень дипломатических отношений с Россией с 24 февраля

Латвия понизит уровень дипломатических отношений с Россией с 24 февраля - РИА Новости, 23.01.2023

Латвия понизит уровень дипломатических отношений с Россией с 24 февраля

Латвия вслед за Эстонией понизит уровень дипломатических отношений с Москвой, заявил глава МИД страны Эдгарс Ринкевичс. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T15:28

2023-01-23T15:28

2023-01-23T16:24

латвия

россия

в мире

эдгарс ринкевичс

урмас рейнсалу

мария захарова

эстония

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Латвия вслед за Эстонией понизит уровень дипломатических отношений с Москвой, заявил глава МИД страны Эдгарс Ринкевичс.В понедельник МИД России сообщил о понижении уровня дипломатических отношений с Таллином до временного поверенного в делах. В ведомстве пояснили, что Эстония предприняла новый недружественный шаг по радикальному сокращению численного состава российского посольства в столице страны. Это подтверждает линию на развал отношений между странами.Послу Эстонии Маргусу Лайдре предписано покинуть Россию до 7 февраля.В ответ Таллин принял зеркальное решение — понизить уровень дипломатических отношений до временного поверенного в делах — и призвал посла России в Эстонии Владимира Липаева покинуть страну 7 февраля.Эстония требовала от Москвы сократить штат посольства с 1 февраля — там должно остаться не более восьми дипломатов и 15 административных, технических и обслуживающих работников. Целью этого в эстонском МИД назвали достижение паритета в численности сотрудников в представительствах обеих стран. По словам главы ведомства Урмаса Рейнсалу, в России сейчас работают 21 эстонский дипломат и 23 прикомандированных служащих.В российском МИД отметили, что Эстония остается одним из наиболее враждебных по отношению к России государств, а русофобия там возведена в ранг официальной доктрины. Теперь же, по словам представителя министерства Марии Захаровой, Таллин получил то, что заслужил.

https://ria.ru/20230113/posol-1844686121.html

https://ria.ru/20221228/vysylki-1841955754.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

латвия, россия, в мире, эдгарс ринкевичс, урмас рейнсалу, мария захарова, эстония