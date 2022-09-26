18:19 26.09.2022 (обновлено: 20:39 26.09.2022)
ФСБ задержала во Владивостоке японского консула за сбор секретных сведений
ФСБ задержала во Владивостоке японского консула Тацунори, он объявлен персоной нон грата
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ / Перейти в медиабанкКонсул генерального консульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори, задержанный ФСБ России с поличным при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения
Консул генерального консульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори, задержанный ФСБ России с поличным при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Федеральная служба безопасности сообщила о задержании с поличным японского консула Мотоки Тацунори во Владивостоке.
"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий японский дипломат задержан с поличным при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае", — говорится в заявлении.
На опубликованном ФСБ видео дипломат признал свою вину в нарушении российского законодательства.
Сообщается, что японской стороне заявили протест по дипломатическим каналам, а сам консул объявлен персоной нон грата.