https://ria.ru/20220926/yaponiya-1819615586.html

ФСБ задержала во Владивостоке японского консула за сбор секретных сведений

ФСБ задержала во Владивостоке японского консула за сбор секретных сведений - РИА Новости, 26.09.2022

ФСБ задержала во Владивостоке японского консула за сбор секретных сведений

Федеральная служба безопасности сообщила о задержании с поличным японского консула Мотоки Тацунори во Владивостоке. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T18:19

2022-09-26T18:19

2022-09-26T20:39

россия

япония

происшествия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

владивосток

приморский край

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Федеральная служба безопасности сообщила о задержании с поличным японского консула Мотоки Тацунори во Владивостоке. "В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий японский дипломат задержан с поличным при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае", — говорится в заявлении.На опубликованном ФСБ видео дипломат признал свою вину в нарушении российского законодательства.Сообщается, что японской стороне заявили протест по дипломатическим каналам, а сам консул объявлен персоной нон грата.

https://ria.ru/20220704/vysylka-1800106521.html

россия

япония

владивосток

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, япония, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владивосток, приморский край