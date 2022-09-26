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ФСБ задержала во Владивостоке японского консула за сбор секретных сведений - РИА Новости, 26.09.2022
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ФСБ задержала во Владивостоке японского консула за сбор секретных сведений
ФСБ задержала во Владивостоке японского консула за сбор секретных сведений - РИА Новости, 26.09.2022
ФСБ задержала во Владивостоке японского консула за сбор секретных сведений
Федеральная служба безопасности сообщила о задержании с поличным японского консула Мотоки Тацунори во Владивостоке. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T18:19
2022-09-26T20:39
россия
япония
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владивосток
приморский край
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Федеральная служба безопасности сообщила о задержании с поличным японского консула Мотоки Тацунори во Владивостоке. "В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий японский дипломат задержан с поличным при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае", — говорится в заявлении.На опубликованном ФСБ видео дипломат признал свою вину в нарушении российского законодательства.Сообщается, что японской стороне заявили протест по дипломатическим каналам, а сам консул объявлен персоной нон грата.
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россия, япония, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владивосток, приморский край
Россия, Япония, Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Владивосток, Приморский край
18:19 26.09.2022 (обновлено: 20:39 26.09.2022)
 
ФСБ задержала во Владивостоке японского консула за сбор секретных сведений

ФСБ задержала во Владивостоке японского консула Тацунори, он объявлен персоной нон грата

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ / Перейти в медиабанкКонсул генерального консульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори, задержанный ФСБ России с поличным при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения
Консул генерального консульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори, задержанный ФСБ России с поличным при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
Перейти в медиабанк
Консул генерального консульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори, задержанный ФСБ России с поличным при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Федеральная служба безопасности сообщила о задержании с поличным японского консула Мотоки Тацунори во Владивостоке.
"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий японский дипломат задержан с поличным при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае", — говорится в заявлении.
На опубликованном ФСБ видео дипломат признал свою вину в нарушении российского законодательства.
Сообщается, что японской стороне заявили протест по дипломатическим каналам, а сам консул объявлен персоной нон грата.
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РоссияЯпонияПроисшествияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ВладивостокПриморский край
 
 
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