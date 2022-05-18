https://ria.ru/20220518/italiya-1789286455.html

Италия приняла к сведению решение России о высылке 24 дипломатов

Италия приняла к сведению решение России о высылке 24 дипломатов - РИА Новости, 18.05.2022

Италия приняла к сведению решение России о высылке 24 дипломатов

Италия приняла к сведению решение российских властей о высылке 24 сотрудников дипломатических учреждений и заявляет, что они выполняли обязанности в... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T17:06

2022-05-18T17:06

2022-05-18T17:13

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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РИМ, 18 мая – РИА Новости. Италия приняла к сведению решение российских властей о высылке 24 сотрудников дипломатических учреждений и заявляет, что они выполняли обязанности в соответствии с международными соглашениями, говорится в заявлении МИД страны."Италия принимает к сведению решение Российской Федерации о высылке 24 сотрудников итальянских дипломатических и консульских представительств и офиса Института внешней торговли Италии в России. Персонал, подпадающий под действие этой меры, всегда выполнял свои обязанности в полном соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях", - сообщает министерство.

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