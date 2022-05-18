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Италия приняла к сведению решение России о высылке 24 дипломатов - РИА Новости, 18.05.2022
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Италия приняла к сведению решение России о высылке 24 дипломатов
Италия приняла к сведению решение России о высылке 24 дипломатов - РИА Новости, 18.05.2022
Италия приняла к сведению решение России о высылке 24 дипломатов
Италия приняла к сведению решение российских властей о высылке 24 сотрудников дипломатических учреждений и заявляет, что они выполняли обязанности в... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T17:06
2022-05-18T17:13
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид италии
россия
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РИМ, 18 мая – РИА Новости. Италия приняла к сведению решение российских властей о высылке 24 сотрудников дипломатических учреждений и заявляет, что они выполняли обязанности в соответствии с международными соглашениями, говорится в заявлении МИД страны."Италия принимает к сведению решение Российской Федерации о высылке 24 сотрудников итальянских дипломатических и консульских представительств и офиса Института внешней торговли Италии в России. Персонал, подпадающий под действие этой меры, всегда выполнял свои обязанности в полном соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях", - сообщает министерство.
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в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид италии, россия, италия
17:06 18.05.2022 (обновлено: 17:13 18.05.2022)
 
Италия приняла к сведению решение России о высылке 24 дипломатов

Италия приняла к сведению решение России о высылке 24 дипломатов

© Flickr / ell brownФлаг Италии
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© Flickr / ell brown
Флаг Италии. Архивное фото
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РИМ, 18 мая – РИА Новости. Италия приняла к сведению решение российских властей о высылке 24 сотрудников дипломатических учреждений и заявляет, что они выполняли обязанности в соответствии с международными соглашениями, говорится в заявлении МИД страны.
"Италия принимает к сведению решение Российской Федерации о высылке 24 сотрудников итальянских дипломатических и консульских представительств и офиса Института внешней торговли Италии в России. Персонал, подпадающий под действие этой меры, всегда выполнял свои обязанности в полном соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях", - сообщает министерство.
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