https://ria.ru/20221228/litva-1841947410.html
МИД России объявил сотрудника посольства Литвы персоной нон грата
МИД России объявил сотрудника посольства Литвы персоной нон грата - РИА Новости, 28.12.2022
МИД России объявил сотрудника посольства Литвы персоной нон грата
Один из литовских дипломатов должен в течение пяти дней покинуть Россию, сообщили на Смоленской площади. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T15:59
2022-12-28T15:59
2022-12-28T17:05
россия
литва
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Один из литовских дипломатов должен в течение пяти дней покинуть Россию, сообщили на Смоленской площади.МИД балтийской республики 1 декабря сообщил о высылке одного из сотрудников посольства России "за деятельность, несовместимую со статусом дипломата". В Вильнюсе не уточняли детали своих претензий.В начале октября власти Литвы предписали покинуть страну временному поверенному в делах России Сергею Рябоконю. Утверждалось, что его действия и высказывания "могут трактоваться как вмешательство во внутренние дела принимающего государства".Вильнюс после начала российской спецоперации на Украине понизил уровень дипломатических отношений с Москвой и отозвал посла. На все подобные шаги российские власти отвечают зеркально.
https://ria.ru/20221215/sanktsii-1838824039.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, литва, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Литва, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
15:59 28.12.2022 (обновлено: 17:05 28.12.2022)
МИД России объявил сотрудника посольства Литвы персоной нон грата
МИД предписал сотруднику посольства Литвы покинуть Россию в пятидневный срок