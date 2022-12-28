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МИД России объявил сотрудника посольства Литвы персоной нон грата - РИА Новости, 28.12.2022
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МИД России объявил сотрудника посольства Литвы персоной нон грата
МИД России объявил сотрудника посольства Литвы персоной нон грата - РИА Новости, 28.12.2022
МИД России объявил сотрудника посольства Литвы персоной нон грата
Один из литовских дипломатов должен в течение пяти дней покинуть Россию, сообщили на Смоленской площади. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T15:59
2022-12-28T17:05
россия
литва
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Один из литовских дипломатов должен в течение пяти дней покинуть Россию, сообщили на Смоленской площади.МИД балтийской республики 1 декабря сообщил о высылке одного из сотрудников посольства России "за деятельность, несовместимую со статусом дипломата". В Вильнюсе не уточняли детали своих претензий.В начале октября власти Литвы предписали покинуть страну временному поверенному в делах России Сергею Рябоконю. Утверждалось, что его действия и высказывания "могут трактоваться как вмешательство во внутренние дела принимающего государства".Вильнюс после начала российской спецоперации на Украине понизил уровень дипломатических отношений с Москвой и отозвал посла. На все подобные шаги российские власти отвечают зеркально.
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россия, литва, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Литва, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
15:59 28.12.2022 (обновлено: 17:05 28.12.2022)
 
МИД России объявил сотрудника посольства Литвы персоной нон грата

МИД предписал сотруднику посольства Литвы покинуть Россию в пятидневный срок

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкТабличка на посольстве Литовской Республики
Табличка на посольстве Литовской Республики - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Табличка на посольстве Литовской Республики. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Один из литовских дипломатов должен в течение пяти дней покинуть Россию, сообщили на Смоленской площади.

"В МИД России была вызвана временная поверенная в делах Литвы в России Юргита Цибулскиене. Литовской стороне заявлен решительный протест в связи с необоснованной высылкой 1 декабря сотрудника посольства России в Вильнюсе. В качестве ответной меры один из дипломатов литовского посольства объявлен persona non grata, — указано в пресс-релизе.

МИД балтийской республики 1 декабря сообщил о высылке одного из сотрудников посольства России "за деятельность, несовместимую со статусом дипломата". В Вильнюсе не уточняли детали своих претензий.
В начале октября власти Литвы предписали покинуть страну временному поверенному в делах России Сергею Рябоконю. Утверждалось, что его действия и высказывания "могут трактоваться как вмешательство во внутренние дела принимающего государства".
Вильнюс после начала российской спецоперации на Украине понизил уровень дипломатических отношений с Москвой и отозвал посла. На все подобные шаги российские власти отвечают зеркально.
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