https://ria.ru/20221228/litva-1841947410.html

МИД России объявил сотрудника посольства Литвы персоной нон грата

МИД России объявил сотрудника посольства Литвы персоной нон грата - РИА Новости, 28.12.2022

МИД России объявил сотрудника посольства Литвы персоной нон грата

Один из литовских дипломатов должен в течение пяти дней покинуть Россию, сообщили на Смоленской площади. РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T15:59

2022-12-28T15:59

2022-12-28T17:05

россия

литва

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797091911_264:296:2820:1734_1920x0_80_0_0_80e6d174f06cbb57ddf367c000fe2d6e.jpg

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Один из литовских дипломатов должен в течение пяти дней покинуть Россию, сообщили на Смоленской площади.МИД балтийской республики 1 декабря сообщил о высылке одного из сотрудников посольства России "за деятельность, несовместимую со статусом дипломата". В Вильнюсе не уточняли детали своих претензий.В начале октября власти Литвы предписали покинуть страну временному поверенному в делах России Сергею Рябоконю. Утверждалось, что его действия и высказывания "могут трактоваться как вмешательство во внутренние дела принимающего государства".Вильнюс после начала российской спецоперации на Украине понизил уровень дипломатических отношений с Москвой и отозвал посла. На все подобные шаги российские власти отвечают зеркально.

https://ria.ru/20221215/sanktsii-1838824039.html

россия

литва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, литва, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)