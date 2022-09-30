https://ria.ru/20220930/diplomat-1820489846.html
Высланный японский дипломат покинул Россию
Высланный японский дипломат покинул Россию - РИА Новости, 30.09.2022
Высланный японский дипломат покинул Россию
Японский дипломат Мотоки Тацунори, ранее задержанный ФСБ во Владивостоке за сбор секретных сведений, 28 сентября покинул Россию, об этом на пресс-конференции в... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T05:25
2022-09-30T05:25
2022-09-30T06:11
россия
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ТОКИО, 30 сен – РИА Новости. Японский дипломат Мотоки Тацунори, ранее задержанный ФСБ во Владивостоке за сбор секретных сведений, 28 сентября покинул Россию, об этом на пресс-конференции в Токио сообщил министр иностранных дел страны Ёсимаса Хаяси.Министр вновь выступил с утверждением, что Тацунори не занимался деятельностью, в которой его обвинила ФСБ, а также раскритиковал действия российской стороны."В объявление этого сотрудника консульства "персоной нон-грата" трудно поверить. Мы уже заявили протест российской стороне и продолжаем настаивать на том, чтобы он был воспринят серьезно", - добавил глава МИД.Хаяси также сообщил, что Токио рассматривает ответные меры на высылку своего дипломата. Вместе с тем он отказался раскрыть детали такого шага.ФСБ 26 сентября сообщила о задержании во Владивостоке японского консула Мотоки Тацунори за сбор секретных сведений. Дипломата поймали с поличным при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае.Японской стороне заявили протест по дипломатическим каналам, а сам консул объявлен персоной нон грата. Его обязали в течение 48 часов покинуть Россию.Источник, знакомый с ситуацией, рассказал ранее РИА Новости, что из Москвы консул направится на родину, предварительно, через Дубай.
https://ria.ru/20220927/yaponiya-1819769502.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, в мире, япония
05:25 30.09.2022 (обновлено: 06:11 30.09.2022)
Высланный японский дипломат покинул Россию
Высланный из Владивостока консул Мотоки Тацунори покинул Россию, но еще не прибыл в Японию
ТОКИО, 30 сен – РИА Новости. Японский дипломат Мотоки Тацунори, ранее задержанный ФСБ во Владивостоке за сбор секретных сведений, 28 сентября покинул Россию, об этом на пресс-конференции в Токио сообщил министр иностранных дел страны Ёсимаса Хаяси.
"Дипломат покинул Россию 28 числа, но пока не приехал в Японию. В связи с характером обстоятельств я воздержусь от подробностей", - сказал он.
Министр вновь выступил с утверждением, что Тацунори не занимался деятельностью, в которой его обвинила ФСБ, а также раскритиковал действия российской стороны.
"В объявление этого сотрудника консульства "персоной нон-грата" трудно поверить. Мы уже заявили протест российской стороне и продолжаем настаивать на том, чтобы он был воспринят серьезно", - добавил глава МИД.
Хаяси также сообщил, что Токио рассматривает ответные меры на высылку своего дипломата. Вместе с тем он отказался раскрыть детали такого шага.
ФСБ
26 сентября сообщила о задержании во Владивостоке японского консула Мотоки Тацунори за сбор секретных сведений. Дипломата поймали с поличным при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России
с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае
.
Японской стороне заявили протест по дипломатическим каналам, а сам консул объявлен персоной нон грата. Его обязали в течение 48 часов покинуть Россию.
Источник, знакомый с ситуацией, рассказал ранее РИА Новости, что из Москвы
консул направится на родину, предварительно, через Дубай
.