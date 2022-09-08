https://ria.ru/20220908/rumyniya-1815352119.html

МИД вышлет из России сотрудника посольства Румынии

МИД вышлет из России сотрудника посольства Румынии - РИА Новости, 08.09.2022

МИД вышлет из России сотрудника посольства Румынии

Москва в качестве ответной меры объявила о высылке сотрудника посольства Румынии в России, сообщается на сайте МИД. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T11:36

2022-09-08T11:36

2022-09-08T12:02

россия

румыния

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Москва в качестве ответной меры объявила о высылке сотрудника посольства Румынии в России, сообщается на сайте МИД."Восьмого сентября временный поверенный в делах Румынии в Российской Федерации Космин Константин Ионицэ был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении "persona nоn grata" сотрудника посольства Румынии в Москве", — заявили в ведомстве.В министерстве подчеркнули, что такой шаг стал реакцией на немотивированное решение Бухареста выслать работника российской дипмиссии.Помимо этого, весной Румыния объявила десять российских дипломатов персонами нон грата.После начала специальной военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой своих дипломатов, уехать пришлось нескольким сотням сотрудников российских посольств.Москва каждый раз заявляет о незаконности этих акций и праве на ответные действия, сотрудники многих дипмиссий уже покинули страну.При этом, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле сожалеют о таких действиях стран Запада, так как это сужает возможности для общения в беспрецедентно сложных условиях.

https://ria.ru/20220907/evrosoyuz-1814915749.html

https://ria.ru/20220812/vysylka-1809235340.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, румыния, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)