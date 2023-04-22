https://ria.ru/20230422/diplomatiya-1867076714.html
Москва решила принять ответные меры на высылку дипломатов из Берлина
Москва решила принять ответные меры на высылку дипломатов из Берлина - РИА Новости, 22.04.2023
Москва решила принять ответные меры на высылку дипломатов из Берлина
Германия решила выслать из страны российских дипломатических представителей, Москва в ответ на это примет зеркальные меры, сообщается на сайте министерства... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T14:12
2023-04-22T14:12
2023-04-22T17:04
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Германия решила выслать из страны российских дипломатических представителей, Москва в ответ на это примет зеркальные меры, сообщается на сайте министерства иностранных дел. По данным РИА Новости, число высланных из Берлина российских дипломатов составило более 20 человек. Москва, в свою очередь, высылает такое же количество немецких дипломатических представителей, уточнила официальный представитель МИД Мария Захарова."Власти ФРГ приняли решение об очередной массовой высылке сотрудников российских дипломатических представительств. <...> Решительно осуждаем эти действия Берлина, который продолжает демонстративно разрушать весь массив российско-германских отношений, включая их дипломатическое измерение", — говорится в заявлении ведомства.Кроме того, несмотря на заверения о нежелании афишировать эту ситуацию, Германия проинформировала о своей "затее" представителей СМИ, которых она регулярно использует для организации "контролируемых утечек" и "вбросов", подчеркнули в министерстве."В качестве реакции на враждебные действия принято решение о зеркальной высылке из России германских дипломатов, а также о существенном ограничении максимального числа сотрудников немецких диппредставительств в нашей стране", — заявили в МИД.Уточняется, что посол ФРГ в Москве Гейза фон Гайр получил официальное уведомление о решении России во время беседы в министерстве 5 апреля этого года.О намерении Германии провести очередное сокращение российского дипломатического корпуса накануне сообщил информированный источник РИА Новости. По его словам, таким образом Берлин продолжает идти по пути эскалации в и без того весьма непростых двусторонних отношениях.
https://ria.ru/20230322/otnosheniya-1859775280.html
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москва, россия, берлин (город), в мире, германия
Москва, Россия, Берлин (город), В мире, Германия
Москва решила принять ответные меры на высылку дипломатов из Берлина
МИД: ФРГ приняла решение массово выслать российских дипломатов, Москва ответит зеркально
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости.
Германия решила выслать из страны российских дипломатических представителей, Москва в ответ на это примет зеркальные меры, сообщается на сайте
министерства иностранных дел.
По данным РИА Новости, число высланных из Берлина российских дипломатов составило более 20 человек. Москва, в свою очередь, высылает такое же количество немецких дипломатических представителей, уточнила официальный представитель МИД Мария Захарова.
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"Власти ФРГ приняли решение об очередной массовой высылке сотрудников российских дипломатических представительств. <...> Решительно осуждаем эти действия Берлина, который продолжает демонстративно разрушать весь массив российско-германских отношений, включая их дипломатическое измерение", — говорится в заявлении ведомства.
Кроме того, несмотря на заверения о нежелании афишировать эту ситуацию, Германия проинформировала о своей "затее" представителей СМИ, которых она регулярно использует для организации "контролируемых утечек" и "вбросов", подчеркнули в министерстве.
"В качестве реакции на враждебные действия принято решение о зеркальной высылке из России
германских дипломатов, а также о существенном ограничении максимального числа сотрудников немецких диппредставительств в нашей стране", — заявили в МИД.
Уточняется, что посол ФРГ в Москве Гейза фон Гайр получил официальное уведомление о решении России во время беседы в министерстве 5 апреля этого года.
О намерении Германии провести очередное сокращение российского дипломатического корпуса накануне сообщил информированный источник РИА Новости. По его словам, таким образом Берлин продолжает идти по пути эскалации в и без того весьма непростых двусторонних отношениях.
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