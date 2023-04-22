https://ria.ru/20230422/diplomatiya-1867076714.html

Москва решила принять ответные меры на высылку дипломатов из Берлина

Москва решила принять ответные меры на высылку дипломатов из Берлина - РИА Новости, 22.04.2023

Москва решила принять ответные меры на высылку дипломатов из Берлина

Германия решила выслать из страны российских дипломатических представителей, Москва в ответ на это примет зеркальные меры, сообщается на сайте министерства... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T14:12

2023-04-22T14:12

2023-04-22T17:04

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Германия решила выслать из страны российских дипломатических представителей, Москва в ответ на это примет зеркальные меры, сообщается на сайте министерства иностранных дел. По данным РИА Новости, число высланных из Берлина российских дипломатов составило более 20 человек. Москва, в свою очередь, высылает такое же количество немецких дипломатических представителей, уточнила официальный представитель МИД Мария Захарова."Власти ФРГ приняли решение об очередной массовой высылке сотрудников российских дипломатических представительств. <...> Решительно осуждаем эти действия Берлина, который продолжает демонстративно разрушать весь массив российско-германских отношений, включая их дипломатическое измерение", — говорится в заявлении ведомства.Кроме того, несмотря на заверения о нежелании афишировать эту ситуацию, Германия проинформировала о своей "затее" представителей СМИ, которых она регулярно использует для организации "контролируемых утечек" и "вбросов", подчеркнули в министерстве."В качестве реакции на враждебные действия принято решение о зеркальной высылке из России германских дипломатов, а также о существенном ограничении максимального числа сотрудников немецких диппредставительств в нашей стране", — заявили в МИД.Уточняется, что посол ФРГ в Москве Гейза фон Гайр получил официальное уведомление о решении России во время беседы в министерстве 5 апреля этого года.О намерении Германии провести очередное сокращение российского дипломатического корпуса накануне сообщил информированный источник РИА Новости. По его словам, таким образом Берлин продолжает идти по пути эскалации в и без того весьма непростых двусторонних отношениях.

https://ria.ru/20230322/otnosheniya-1859775280.html

https://ria.ru/20230218/vysylka-1852911166.html

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