https://ria.ru/20230216/avstriya-1852447217.html

Четырех сотрудников посольства Австрии вышлют из России

Четырех сотрудников посольства Австрии вышлют из России - РИА Новости, 16.02.2023

Четырех сотрудников посольства Австрии вышлют из России

Москва выдворит четырех сотрудников австрийского посольства в ответ на аналогичные действия Вены, сообщил МИД России. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T16:08

2023-02-16T16:08

2023-02-16T16:40

россия

австрия

политика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Москва выдворит четырех сотрудников австрийского посольства в ответ на аналогичные действия Вены, сообщил МИД России."В качестве ответной меры четыре сотрудника посольства Австрийской Республики в Российской Федерации объявлены persona non grata. Им надлежит покинуть территорию страны до конца дня 23 февраля. Послу вручена соответствующая нота", — говорится в заявлении ведомства.Посла Вернера Альмхофера вызывали в МИД 16 февраля, ему заявили "решительный протест" из-за высылки четырех сотрудников российских заграничных учреждений в Австрии.В Москве назвали этот шаг недружественным и ничем не обоснованным. В министерстве заявили, что Вена "наносит серьезный ущерб двусторонним отношениям, и без того находящимся в кризисе из-за действий австрийской стороны", и своему международному авторитету как нейтральной площадке для дипломатии.Российская сторона также обратила внимание посла на возникающие сложности с оформлением виз для официальных российских делегаций, направляющихся в Вену для участия в разных мероприятиях, что противоречит обязательствам Австрии как места проведения международных встреч. Это, как заверили в министерстве, также "не останется без последствий".

https://ria.ru/20230127/diplomaty-1848004010.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, австрия, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)