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Четырех сотрудников посольства Австрии вышлют из России - РИА Новости, 16.02.2023
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Четырех сотрудников посольства Австрии вышлют из России
Четырех сотрудников посольства Австрии вышлют из России - РИА Новости, 16.02.2023
Четырех сотрудников посольства Австрии вышлют из России
Москва выдворит четырех сотрудников австрийского посольства в ответ на аналогичные действия Вены, сообщил МИД России. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T16:08
2023-02-16T16:40
россия
австрия
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Москва выдворит четырех сотрудников австрийского посольства в ответ на аналогичные действия Вены, сообщил МИД России."В качестве ответной меры четыре сотрудника посольства Австрийской Республики в Российской Федерации объявлены persona non grata. Им надлежит покинуть территорию страны до конца дня 23 февраля. Послу вручена соответствующая нота", — говорится в заявлении ведомства.Посла Вернера Альмхофера вызывали в МИД 16 февраля, ему заявили "решительный протест" из-за высылки четырех сотрудников российских заграничных учреждений в Австрии.В Москве назвали этот шаг недружественным и ничем не обоснованным. В министерстве заявили, что Вена "наносит серьезный ущерб двусторонним отношениям, и без того находящимся в кризисе из-за действий австрийской стороны", и своему международному авторитету как нейтральной площадке для дипломатии.Российская сторона также обратила внимание посла на возникающие сложности с оформлением виз для официальных российских делегаций, направляющихся в Вену для участия в разных мероприятиях, что противоречит обязательствам Австрии как места проведения международных встреч. Это, как заверили в министерстве, также "не останется без последствий".
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россия, австрия, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Австрия, Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
16:08 16.02.2023 (обновлено: 16:40 16.02.2023)
 
Четырех сотрудников посольства Австрии вышлют из России

МИД: Москва высылает четырех сотрудников посольства Австрии в качестве ответной меры

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Москва выдворит четырех сотрудников австрийского посольства в ответ на аналогичные действия Вены, сообщил МИД России.
"В качестве ответной меры четыре сотрудника посольства Австрийской Республики в Российской Федерации объявлены persona non grata. Им надлежит покинуть территорию страны до конца дня 23 февраля. Послу вручена соответствующая нота", — говорится в заявлении ведомства.
Посла Вернера Альмхофера вызывали в МИД 16 февраля, ему заявили "решительный протест" из-за высылки четырех сотрудников российских заграничных учреждений в Австрии.
В Москве назвали этот шаг недружественным и ничем не обоснованным. В министерстве заявили, что Вена "наносит серьезный ущерб двусторонним отношениям, и без того находящимся в кризисе из-за действий австрийской стороны", и своему международному авторитету как нейтральной площадке для дипломатии.
Российская сторона также обратила внимание посла на возникающие сложности с оформлением виз для официальных российских делегаций, направляющихся в Вену для участия в разных мероприятиях, что противоречит обязательствам Австрии как места проведения международных встреч. Это, как заверили в министерстве, также "не останется без последствий".
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