https://ria.ru/20220805/bolgariya-1807474348.html

МИД России объявит 14 болгарских дипломатов персонами нон грата

МИД России объявит 14 болгарских дипломатов персонами нон грата - РИА Новости, 05.08.2022

МИД России объявит 14 болгарских дипломатов персонами нон грата

МИД огласил послу Болгарии Атанасу Крыстину ответные меры Москвы на ограничения в работе российских дипломатических учреждений. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T12:59

2022-08-05T12:59

2022-08-05T13:46

болгария

политика

атанас крыстин

россия

санкции в отношении россии

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. МИД огласил послу Болгарии Атанасу Крыстину ответные меры Москвы на ограничения в работе российских дипломатических учреждений."Пятого августа чрезвычайный и полномочный посол Республики Болгарии в России Атанас Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении "persona nоn grata" и неприемлемыми 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Болгарии в России", — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.София ранее объявила об аналогичных мерах в отношении 70 сотрудников российских заграничных учреждений, которым болгарские власти приписывают работу на спецслужбы под прикрытием дипломатической деятельности. Кроме того, временно закрыто Генконсульство в городе Русе."Хотели бы подчеркнуть, что ответственность за последствия этих контрпродуктивных шагов целиком и полностью лежит на правительстве Болгарии во главе с господином (Кирилом — Прим. ред.) Петковым", — добавили в ведомстве.Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее назвал действия Петкова "не самостоятельным решением исполняющего обязанности премьер-министра, который имеет открытую однозначную проамериканскую позицию".

https://ria.ru/20220706/blokirovka-1800731290.html

https://ria.ru/20220703/bolgariya-1799936249.html

болгария

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

болгария, политика, атанас крыстин, россия, санкции в отношении россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)