12:59 05.08.2022 (обновлено: 13:46 05.08.2022)
МИД России объявит 14 болгарских дипломатов персонами нон грата
МИД России объявил о высылке 14 болгарских дипломатов
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. МИД огласил послу Болгарии Атанасу Крыстину ответные меры Москвы на ограничения в работе российских дипломатических учреждений.
"Пятого августа чрезвычайный и полномочный посол Республики Болгарии в России Атанас Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении "persona nоn grata" и неприемлемыми 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Болгарии в России", — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
София ранее объявила об аналогичных мерах в отношении 70 сотрудников российских заграничных учреждений, которым болгарские власти приписывают работу на спецслужбы под прикрытием дипломатической деятельности. Кроме того, временно закрыто Генконсульство в городе Русе.
"Хотели бы подчеркнуть, что ответственность за последствия этих контрпродуктивных шагов целиком и полностью лежит на правительстве Болгарии во главе с господином (Кирилом — Прим. ред.) Петковым", — добавили в ведомстве.
Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее назвал действия Петкова "не самостоятельным решением исполняющего обязанности премьер-министра, который имеет открытую однозначную проамериканскую позицию".