Рейтинг@Mail.ru
МИД России объявит 14 болгарских дипломатов персонами нон грата - РИА Новости, 05.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220805/bolgariya-1807474348.html
МИД России объявит 14 болгарских дипломатов персонами нон грата
МИД России объявит 14 болгарских дипломатов персонами нон грата - РИА Новости, 05.08.2022
МИД России объявит 14 болгарских дипломатов персонами нон грата
МИД огласил послу Болгарии Атанасу Крыстину ответные меры Москвы на ограничения в работе российских дипломатических учреждений. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T12:59
2022-08-05T13:46
болгария
политика
атанас крыстин
россия
санкции в отношении россии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649057_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5cdfeec4e0817991c565b3381b681f71.jpg
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. МИД огласил послу Болгарии Атанасу Крыстину ответные меры Москвы на ограничения в работе российских дипломатических учреждений."Пятого августа чрезвычайный и полномочный посол Республики Болгарии в России Атанас Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении "persona nоn grata" и неприемлемыми 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Болгарии в России", — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.София ранее объявила об аналогичных мерах в отношении 70 сотрудников российских заграничных учреждений, которым болгарские власти приписывают работу на спецслужбы под прикрытием дипломатической деятельности. Кроме того, временно закрыто Генконсульство в городе Русе."Хотели бы подчеркнуть, что ответственность за последствия этих контрпродуктивных шагов целиком и полностью лежит на правительстве Болгарии во главе с господином (Кирилом — Прим. ред.) Петковым", — добавили в ведомстве.Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее назвал действия Петкова "не самостоятельным решением исполняющего обязанности премьер-министра, который имеет открытую однозначную проамериканскую позицию".
https://ria.ru/20220706/blokirovka-1800731290.html
https://ria.ru/20220703/bolgariya-1799936249.html
болгария
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649057_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_2cf8404bd3ee382ed241d1c7ddbb9950.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
болгария, политика, атанас крыстин, россия, санкции в отношении россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
12:59 05.08.2022 (обновлено: 13:46 05.08.2022)
 
МИД России объявит 14 болгарских дипломатов персонами нон грата

МИД России объявил о высылке 14 болгарских дипломатов

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. МИД огласил послу Болгарии Атанасу Крыстину ответные меры Москвы на ограничения в работе российских дипломатических учреждений.
"Пятого августа чрезвычайный и полномочный посол Республики Болгарии в России Атанас Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении "persona nоn grata" и неприемлемыми 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Болгарии в России", — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
Здание посольства России в Болгарии - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
6 июля, 16:37
Власти Болгарии сообщили о блокировке средств на счетах посольства России
София ранее объявила об аналогичных мерах в отношении 70 сотрудников российских заграничных учреждений, которым болгарские власти приписывают работу на спецслужбы под прикрытием дипломатической деятельности. Кроме того, временно закрыто Генконсульство в городе Русе.
"Хотели бы подчеркнуть, что ответственность за последствия этих контрпродуктивных шагов целиком и полностью лежит на правительстве Болгарии во главе с господином (Кирилом — Прим. ред.) Петковым", — добавили в ведомстве.
Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее назвал действия Петкова "не самостоятельным решением исполняющего обязанности премьер-министра, который имеет открытую однозначную проамериканскую позицию".
Посольство Российской Федерации в столице Болгарии Софии - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
3 июля, 17:18
Болгария свела к нулю возможность работы посольства России, заявил МИД
 
БолгарияПолитикаАтанас КрыстинРоссияСанкции в отношении РоссииМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала