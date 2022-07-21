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Первые лица стран мира, заболевшие коронавирусом в 2020-2022 годах

Первые лица стран мира, заболевшие коронавирусом в 2020-2022 годах - РИА Новости, 21.07.2022

Первые лица стран мира, заболевшие коронавирусом в 2020-2022 годах

21 июля Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден сдал положительный тест на COVID-19, он "испытывает очень умеренные симптомы". Глава государства будет... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T21:22

2022-07-21T21:22

2022-07-21T21:22

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202221 июля Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден сдал положительный тест на COVID-19, он "испытывает очень умеренные симптомы". Глава государства будет работать удаленно до тех пор, пока тест не окажется отрицательным, а Белый дом будет ежедневно отчитываться об исполнении им своих обязанностей. 19 июля стало известно, что у президента Кипра Никоса Анастасиадиса диагностирован COVID-19. Сообщается, что заболевание протекает в легкой форме, наблюдаемые симптомы не привели к сильному ухудшению его здоровья.23 июня стало известно, что президент Эквадора Гильермо Лассо заразился коронавирусом. Сообщалось, что глава государства был вакцинирован, болезнь протекала бессимптомно, глава государства продолжал работать. 29 марта премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что сдал позитивный тест на COVID-19. Семь дней он работал удаленно. 28 марта стало известно, что премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заразился коронавирусом, он исполнял свои обязанности из дома. Сообщалось о том, что Беннет чувствовал себя хорошо. 22 марта пресс-служба королевского двора Норвегии заявила, что король Харальд V сдал положительный тест на коронавирус. У 85-летнего монарха наблюдались легкие симптомы, он провел несколько дней на больничном. 1 апреля пресс-служба норвежского королевского дворца уведомила, что король Харальд V выздоровел после заражения COVID-19. 20 февраля стало известно, что королева Великобритании Елизавета II сдала положительный тест на коронавирус. Королева испытывала легкие симптомы, похожие на простуду. 7 марта королева вернулась к своей работе, она приняла премьер-министра Канады Джастином Трюдо в Виндзорском замке. 5 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о том, что результат его теста на COVID-19 оказался положительным. По его словам, болезнь протекала легко, он продолжил работать из дома. 11 февраля, по словам лечащего врача главы государства, Эрдоган вернулся к обычному режиму работы. 31 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что заразился коронавирусом. Он уточнил, что чувствует себя хорошо и работает удаленно.26 января стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию. Болезнь у главы правительства протекала бессимптомно. В начале февраля Никол Пашинян вышел из самоизоляции. 20 января президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что второй раз переболел COVID-19. По его словам, на этот раз он заразился омикрон-штаммом и перенес его "на ногах". 6 января президент Пакистана Ариф Алви сдал положительный тест на коронавирус, у него четыре-пять дней болело горло, он продолжал работать удаленно. 12 января стало известно, что он вылечился. Это был второй случай заражения Алви COVID-19. Первый раз он переболел в марте 2021 года. На тот момент он получил первую дозу вакцины китайской компании Sinopharm, у президента были легкие симптомы. 4 января стало известно, что тесты на коронавирус король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия дали положительный результат, у монаршей четы наблюдались незначительные симптомы. Отмечалось, что король и королева полностью вакцинированы от COVID-19 и прошли ревакцинацию. 3 января стало известно, что президент Ботсваны Мокветси Масиси сдал положительный тест на коронавирус и ушел на самоизоляцию. Никаких симптомов у главы государства не наблюдалось, но он оставался под наблюдением врачей. 202123 декабря президент Черногории Мило Джуканович заразился коронавирусом. У него были легкие симптомы. 12 декабря президент ЮАР Сирил Рамафоса сдал положительный тест на COVID-19. В тот же день он объявил об уходе на самоизоляцию в Кейптауне. 20 декабря он завершил лечение и вернулся к исполнению своих обязанностей. 25 ноября у президента Чехии Милоша Земана оказался положительный результат теста на наличие коронавируса. 27 ноября его выписали из больницы. Он и вернулся в свою загородную резиденцию. 22 ноября премьер-министр Франции Жан Кастекс сдал положительный тест на COVID-19, он ушел на изоляцию. 14 октября президент Латвии Эгил Левитс заболел COVID-19. Президент чувствовал себя хорошо и продолжал работать удаленно. 26 октября он вылечился. 10 июля премьер-министр Алжира Айман бен Абдуррахман заразился коронавирусом. Он был помещен в карантин для обследования. Предполагалось, что свои обязанности Абдуррахман будет исполнять удаленно. 19 июля стало известно о его выздоровлении. 27 июня премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель сдал положительный ПЦР-тест на коронавирус. 4 июля он был госпитализирован. Его состояние оценивалось как "серьезное, но стабильное". 8 июля его состояние улучшилось и он был выписан из больницы. 25 июня премьер-министр Туниса Хишам аль-Мешиши заразился коронавирусом, он ушел на изоляцию и продолжил работать удаленно. 6 апреля коронавирус подтвердился у премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. 20 апреля он возобновил работу в обычном режиме. 3 апреля положительный тест на COVID-19 сдал президент Аргентины Альберто Фернандес. Клиническая картина развивалась в легкой форме. Ранее политик сделал прививку российским препаратом "Спутник V". 15 апреля Фернандес вернулся к работе. 20 марта премьер-министр Пакистана Имран Хан заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию. 30 марта стало известно, что он полностью выздоровел и приступил к работе. 16 марта стало известно, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас переболела коронавирусом. У нее была лишь небольшая температура и положительный тест. 8 марта стало известно, что президент Сирии Башар Асад и его супруга Асма заразились коронавирусом. Канцелярия сирийского президента уточнила, что Башар Асад и его жена находятся в хорошем, стабильном состоянии. 30 марта пресс-служба президентского дворца сообщила, что у главы государства и его супруги закончился карантин, они возвращаются к работе. 25 января президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что заразился коронавирусом. Он отметил, что будет заниматься государственными делами из президентского дворца. 8 февраля президент Мексики после двух недель изоляции вновь появился на публике и возобновил свою деятельность. 12 января стало известно о положительном тесте на коронавирус у президента Португалии Марселу Ребелу ди Соуза. Симптомов заболевания у президента выявлено не было. 16 января Марселу Ребелу ди Соуза сдал отрицательный тест на Covid-19. На тот момент он сдал шесть тестов в течение нескольких дней, из которых только один оказался положительным на COVID-19. 5 января в администрации президента Армении заявили, что у президента республики Армена Саркисяна, который на тот момент был в Лондоне (Великобритания), выявили коронавирус. Президент был изолирован и проходил лечение под контролем медиков в Лондоне. Однако он продолжал работать в дистанционном режиме. 13 января была получена информация о госпитализации Саркисяна. Сообщалось, что у него болезнь протекает с осложнениями (двусторонняя пневмония), в связи с чем его и госпитализировали. 13 февраля Армен Саркисян вернулся в Армению и продолжил лечение в Ереване. 202030 декабря коронавирус был диагностирован у премьер-министра Абхазии Александра Анкваба. 5 января 2021 года он был госпитализирован в Гудаутский ковидный госпиталь, однако через три дня было решено, что Анкваб продолжит лечение в Москве. 8 января премьер-министр был госпитализирован в Федеральный научно-клинический центр ФМБА России с коронавирусной инфекцией, двусторонней полисегментарной пневмонией, признаками тяжелой дыхательной недостаточности и признаками лекарственного гепатита. Ему была проведена селективная плазмофильтрация. 17 января Александра Анкваба подключили к аппарату ИВЛ, его состояние оценивалось как стабильно тяжелое. Через неделю лечения, 25 января, у премьер-министра наметилась положительная динамика. 23 февраля сообщалось, что Александр Анкваб продолжает курс реабилитации в московской клинике. 27 декабря у президента Абхазии Аслана Бжания был выявлен коронавирус. Уточнялось, что болезнь протекает в легкой форме, президент ушел на самоизоляцию и продолжит исполнять обязанности дистанционно. 12 января стало известно, что Аслан Бжания излечился от коронавирусной инфекции. 17 декабря коронавирусное заболевание было диагностировано у президента Франции Эммануэля Макрона. Глава республики отправился на семидневный карантин, однако продолжил работать и исполнять свои обязанности удаленно. 24 декабря в Елисейском дворце сообщили, что у Эммануэля Макрона больше не проявляются симптомы коронавирусной инфекции COVID-19, его самочувствие улучшилось. В Елисейском дворце уточнили, что "в соответствии с действующим протоколом" Макрон может закончить карантин. 8 декабря COVID-19 был обнаружен у премьер-министра Молдавии Иона Кику. Премьер продолжал работать удаленно, 22 декабря стало известно, что он вернулся к работе в обычном режиме. 24 ноября премьер-министр Белиза Джон Брисеньо заразился коронавирусом и на две недели отправился на самоизоляцию. 8 декабря стало известно, что Джон Брисеньо выздоровел после болезни. 9 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заразился коронавирусом. 23 ноября стало известно о его выздоровлении. 2 ноября коронавирусная инфекция COVID-19 была подтверждена у премьер-министра Грузии Георгия Гахарии. 11 ноября стало известно, что он выздоровел. 28 октября был госпитализирован президент Алжира Абдельмаджид Теббун. 24 октября стало известно, что врачи рекомендовали ему уйти в добровольную самоизоляцию сроком на пять дней после того, как коронавирусом заразились несколько сотрудников администрации президента и правительства. 28 октября он прибыл в Германию для прохождения углубленного медицинского обследования в крупной специализированной больнице. 16 ноября стало известно о его выздоровлении. 25 октября стало известно, что коронавирусом заболел премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. Он перешел на самоизоляцию. 10 ноября стало известно, что премьер выздоровел. 24 октября коронавирусная инфекция была диагностирована у президента Польши Анджея Дуды. 4 ноября стало известно о его выздоровлении. 23 октября вице-президент Колумбии Марта Лусия Рамирес заявила, что у нее выявили COVID-19. Болезнь протекала бессимптомно. 4 ноября вице-президент Колумбии сообщила о своем выздоровлении. 17 октября стало известно, что коронавирусом заразился президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. 30 октября стало известно о его выздоровлении. 2 октября президент США Дональд Трамп заявил, что у него и супруги обнаружен коронавирус. Врач президента сообщил, что глава государства и его супруга чувствуют себя хорошо, планируют находиться в Белом доме и выполнять свои обязанности. 11 октября стало известно о его выздоровлении. 28 июля стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко переболел COVID-19. Болезнь протекала бессимптомно. 9 июля у временного президента Боливии Жанин Аньес тесты на СOVID-19 показали положительный результат. 28 июля Аньес сообщила, что излечилась от коронавируса. Во время болезни она чувствовала себя хорошо и находилась в изоляции. 7 июля у президента Бразилии Жаира Болсонару был выявлен коронавирус. Три первых теста были положительными. 25 июля Болсонару сообщил об отрицательном результате очередного анализа. 18 июня коронавирус обнаружили у первого президента Казахстана, председателя Ассамблеи народа Казахстана Нурсултана Назарбаева. 2 июля Назарбаев вылечился от коронавируса. 17 июня у президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса и его жены диагностировали COVID-19. 19 июня он был госпитализирован с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. 2 июля президента выписали из больницы. 1 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что он и его семья заразились коронавирусом. 8 июня стало известно об их выздоровлении. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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