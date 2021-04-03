Гинцбург объяснил симптомы COVID-19 у привитого президента Аргентины
11:08 03.04.2021 (обновлено: 11:43 03.04.2021)
© Фото : пресс-служба администрации президента АргентиныПрезидент Аргентины Альберто Фернандес привился от коронавируса вакциной "Спутник V"
© Фото : пресс-служба администрации президента Аргентины
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Симптомы, о которых сообщил президент Аргентины Альберто Фернандес, напоминают гриппоподобный синдром; вакцинация "Спутником V" не исключает этого, но защищает от тяжелых последствий инфекции, заявил РИА Новости директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
Ранее Фернандес сообщил, что его тест на антиген коронавируса оказался положительным, он ожидает подтверждения второго анализа ПЦР и чувствует себя хорошо, несмотря на небольшие симптомы — повышение температуры до 37,3 градуса и головную боль. В то же время политику в январе сделали прививку российского препарата.
"Вакцинация не исключает заражение, как мы и говорили, восемь процентов привитых находятся в зоне риска, но она исключает тяжелые последствия. <...> Будем надеяться, что на 37,3 все остановится и никаких более серьезных симптомов не будет", — сказал Гинцбург.
Вакцина "Спутник V", разработанная Центром Гамалеи Минздрава, одобрена в 59 странах с общим населением свыше полутора миллиардов человек. По количеству полученных разрешений от государственных регуляторов этот препарат занимает второе место в мире.
Эффективность "Спутника" на уровне 91,6 процента подтверждена пострегистрационными исследованиями, которые опубликовал медицинский журнал The Lancet.