https://ria.ru/20210403/gintsburg-1604072922.html

Гинцбург объяснил симптомы COVID-19 у привитого президента Аргентины

Гинцбург объяснил симптомы COVID-19 у привитого президента Аргентины

Симптомы, о которых сообщил президент Аргентины Альберто Фернандес, напоминают гриппоподобный синдром; вакцинация "Спутником V" не исключает этого, но защищает... РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T11:08

2021-04-03T11:08

2021-04-03T11:43

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

альберто фернандес

распространение коронавируса

александр гинцбург

аргентина

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Симптомы, о которых сообщил президент Аргентины Альберто Фернандес, напоминают гриппоподобный синдром; вакцинация "Спутником V" не исключает этого, но защищает от тяжелых последствий инфекции, заявил РИА Новости директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.Ранее Фернандес сообщил, что его тест на антиген коронавируса оказался положительным, он ожидает подтверждения второго анализа ПЦР и чувствует себя хорошо, несмотря на небольшие симптомы — повышение температуры до 37,3 градуса и головную боль. В то же время политику в январе сделали прививку российского препарата.Вакцина "Спутник V", разработанная Центром Гамалеи Минздрава, одобрена в 59 странах с общим населением свыше полутора миллиардов человек. По количеству полученных разрешений от государственных регуляторов этот препарат занимает второе место в мире. Эффективность "Спутника" на уровне 91,6 процента подтверждена пострегистрационными исследованиями, которые опубликовал медицинский журнал The Lancet.

https://ria.ru/20210403/france-1604030787.html

аргентина

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, альберто фернандес, александр гинцбург, аргентина