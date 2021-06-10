https://ria.ru/20210610/dtp-1736397893.html

Крупные ДТП с участием автобусов в России в 2020-2021 годах

Крупные ДТП с участием автобусов в России в 2020-2021 годах - РИА Новости, 10.06.2021

Крупные ДТП с участием автобусов в России в 2020-2021 годах

2021 РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T08:59

2021-06-10T08:59

2021-06-10T08:59

калужское шоссе

chevrolet niva

volkswagen polo

следственный комитет россии (ск рф)

ульяновская область

элиста

справки

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202110 июня в Свердловской области, в ЗАТО Лесное, поселок Горный, на улице Калинина автобус наехал на остановку КПП завода в результате отказа тормозов. Шесть человек погибли и четверо пострадали. 8 июня в Иваново на перекрестке столкнулись два автобуса, восемь пассажиров пострадали, четверо из них госпитализированы. Водитель автобуса "Богдан" совершил столкновение со стоявшем на светофоре в попутном направлении автобусом ПАЗ. В свою очередь ПАЗик, стронувшись с места, врезался в "Ниву". 31 мая в Алтайском крае произошло столкновение легкового автомобиля "Мазда" и автобуса малой вместимости, перевозившего рабочих предприятия "Алтайхлеб". В результате ДТП пострадало 14 человек, в том числе 3 человека погибло. 24 мая на трассе А-107 в Подмосковье произошло встречное столкновение двух транспортных средств, Peugeot - легковушка выехал на встречку и столкнулся с автобусом Neoplan, автобус перевозил рабочих, там находилось 30 человек. Один человек погиб, один пострадал. 23 мая на трассе в Ростовской области автобус Москва-Ставрополь столкнулся с фурой, в результате ДТП погиб один пассажир и еще один госпитализирован. 17 мая в Красноярском крае в результате столкновения автобуса и грузовика пострадали 9 человек. Водитель автомобиля "Газель" выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего произошло столкновение транспортных средств. В момент ДТП в автобусе помимо водителя находилось 8 человек. 11 мая в Курганской области в результате ДТП погибли пять человек и пострадали еще пятеро. Водитель на автомобиле Audi двигался по автодороге Екатеринбург – Шадринск - Курган со стороны областного центра в сторону Екатеринбурга. В это время из Шадринска в сторону Тюмени двигался автобус Mercedes-Benz по маршруту "Шадринск – Исетское – Тюмень". Водитель внедорожника выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автобусом. 10 мая в в Пензенской области в результате столкновения фуры и рейсового автобуса пострадали десять человек. Девочка 2005 года рождения погибла. В селе Чемодановка грузовик Renault Magnum с прицепом врезался в остановившийся рейсовый автобус. У него занесло прицеп, которым и были сбиты люди, которые уже начали переходить дорогу. В ночь на 1 мая на 361 километре федеральной автодороги А-376 Лидога — Ванино водитель междугороднего автобуса, перевозившего пассажиров из Хабаровска в Советскую Гавань, выехал на встречную полосу, съехал в кювет и опрокинулся. В салоне находились 32 пассажира и два водителя. В результате аварии погибли две женщины и 17-летняя девушка. 17 человек пострадали. 12 апреля в Рязани столкнулись двенадцать автомобилей. По предварительным данным, водитель маршрутного автобуса врезался в легковой Volkswagen Polo, после этого по инерции столкнулись остальные автомобили. Травмы получили девять человек, в том числе годовалый ребенок. Из них пять пострадавших госпитализированы. 1 апреля в Туле произошло столкновение автобуса ПАЗ и двух легковых машин – SsangYong и Hyundai. В результате аварии пострадали 15 человек, большинство из них – сотрудники областной психиатрической больницы, которые ехали на служебном автобусе на работу. 17 марта под Рязанью, на 226-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал", в районе поселка Ушаково в результате заноса произошло опрокидывание автобуса "Москва – Пенза". Пострадали 17 человек. 17 февраля на трассе А-331 "Вилюй" между городами Тулун и Братск произошло столкновение иномарки, грузового автомобиля и рейсового автобуса. Легковой автомобиль на высокой скорости столкнулся с грузовым автомобилем КамАЗ груженным древесиной. После чего, в иномарку врезался рейсовый автобус, следовавший из Иркутска в Железногорск-Илимский. Погибли пять человек, трое пострадали. 29 января вечером на 873-м километре федеральной трассы М-5 "Урал" в Сызранском районе Самарской области столкнулись грузовой автомобиль DAF, легковой автомобиль Chevrolet Niva и пассажирский микроавтобус Citroen. Авария унесла жизни 12 человек, еще 11 пострадали. 11 января днем в Красногорске на Новорижском шоссе (федеральная трасса М-9 "Балтия") на повороте на деревню Глухово грузовик врезался в колонну военных автобусов. Погибли четыре человека, 43 пострадали. 10 января в Башкирии на 36-м километре автодороги Кропачево – Месягутово – Ачит столкнулись два автобуса Ford Transit, один из которых направлялся из села Большеустикинское в сторону Уфы, другой – по тому же маршруту в обратном направлении. Погибли женщина и шестилетний ребенок, еще 11 человек обратились за медицинской помощью.2 января вблизи населенного пункта Деревеньки Родниковского района Ивановской области водитель пассажирского автобуса не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. Один человек погиб, еще 12 человек, в том числе ребенок, получили травмы. 202025 декабря на 247-м километре трассы Р-22 Скопинского района Рязанской области опрокинулся автобус "Москва – Волгоград", в нем находились 26 человек, в том числе два водителя. По информации полиции, четыре человека погибли, пострадали 11 человек. СК сообщал о 13 пострадавших. 24 декабря в Екатеринбурге на улице Селькоровская водитель служебного автобуса допустил столкновение с грузовым автомобилем, который стоял. Травмы получили 12 человек. https://ria.ru/20201224/dtp-1590668484.html 21 декабря в Красноярске на Октябрьском мосту автобус ПАЗ наехал на стоящий грузовик МАЗ, водитель которого остановился по причине поломки. Пострадали 16 человек. 23 ноября в Усть-Илимске Иркутской области дежурный автобус, доставлявший рабочих на предприятие, опрокинулся на дороге. Пострадали 10 человек. 18 ноября в городе Лодейное Поле Ленинградской области в результате столкновения автобуса и грузовика один человек погиб и более 10 получили травмы. 18 ноября на улице Скуратовской в Туле произошло столкновение автомобиля Ford EcoSport и маршрутного транспортного средства Peugeot Boxer, пострадали 10 человек. 30 октября на 423-м километре автодороги "Курск-Саратов" у села Верхний Карачан в Грибановском районе Воронежской области столкнулись рейсовый автобус Setra, ехавший по маршруту "Борисоглебск-Москва", и грузовик Volvo. Погиб водитель автобуса, травмы получили 10 человек. 24 октября на 126-м километре трассы Р255 в Болотнинском районе Новосибирской области произошло столкновение рейсового автобуса и выехавшего на встречную полосу легкового автомобиля Toyota Noah. В результате ДТП в микроавтобусе погибли двое взрослых и два ребенка, еще два человека были госпитализированы. Позже один из пострадавших скончался. 7 октября в Кизлярском районе Дагестана на федеральной автодороге Астрахань – Махачкала произошло ДТП с участием пяти автомобилей: школьной "Газели", трех грузовиков и легкового автомобиля. Погибли три человека, еще 14 пострадали. 27 сентября на автодороге "Переславское-Янтарный" в районе поселка Кумачево под Калининградом рейсовый автобус столкнулся с грузовым автомобилем. Погибли шесть человек, 15 человек пострадали.22 сентября в Ульчском районе Хабаровского края в результате ДТП опрокинулся автобус. Все находившиеся в автобусе 45 человек получили травмы различной степени тяжести. 15 человек были госпитализированы. 13 сентября на 142-м километре трассы М-10 "Россия" в Калининском районе Тверской области рейсовый автобус "Тверь-Конаково-Тверь" врезался в остановившийся перед пешеходным переходом грузовик. В автобусе на момент ДТП находились 16 пассажиров и водитель. В результате ДТП пострадали 11 человек, среди них было пятеро детей. (РИА Новости 14 сентября 2020, 11:36)30 августа на федеральной автодороге "Астрахань-Махачкала" на территории Тарумовского района Дагестана во время движения от прицепа "Камаза" отлетело колесо, оно столкнулось с рейсовым автобусом. (РИА Новости. 30 августа 2020, 12:56) В результате ДТП пострадали 17 человек. По данным СК по региону, ДТП стало возможным из-за плохой работы лиц, ответственных за техническую исправность транспортного средства, которое выходит на линию.23 августа в Москве на 25-м километре Калужского шоссе автобус столкнулся с грузовиком. В результате ДТП пострадали 16 человек, среди которых три ребенка. 1 августа в Ленинском районе Севастополя автомобиль Mercedes совершил столкновение с автобусом. В ДТП пострадали 14 человек, из них шестеро детей. (РИА Новости 1 августа 2020, 18:33).6 июня на трассе "Кавказ" в Сунженском районе Ингушетии произошло столкновение двух автобусов. В результате ДТП пострадали 19 человек, шестеро были госпитализированы. 23 марта в Ростове-на-Дону в районе улицы Стачки и переулка Виражный столкнулись два автобуса. Пострадали 13 человек. 22 марта на 566-м километре автодороги Р-22 "Москва-Волгоград" в Жердевском районе Тамбовской области два рейсовых автобуса попали в ДТП, когда пытались избежать столкновения. Погибли два человека, пострадали 17. 29 февраля на 24-м километре автодороги Саранск – Ульяновск автобус Higer футбольного клуба "Нефтяник" съехал с трассы и опрокинулся. Пострадали 10 человек, в том числе девять детей.15 февраля на федеральной автодороге Р-22 в районе населенного пункта Аршань-Зельмень в Калмыкии столкнулись два автобуса, следовавшие по маршрутам Москва – Элиста и Москва – Хасавюрт, а также грузовик КамАЗ. Пострадали 11 человек. 9 февраля на 60-м километре автодороги "Кемерово – Анжеро-Судженск" в Кемеровской области рейсовый автобус столкнулся лоб в лоб с грузовиком. Погибли два человека, пострадали 38 человек. 30 января на автодороге "Колыма" в Оймяконском районе Якутии опрокинулся автобус с вахтовиками. Пострадали 16 человек. 29 января на трассе М-4 "Дон" в районе Грушевского спуска в Ростовской области столкнулись рейсовый автобус ПАЗ, грузовой автомобиль Scania, минивэн Mercedes Viano и легковой Reno. Погибли два человека, 10 пострадало. 26 января на 414-м километре автодороги М-7 "Волга" в Пермском крае столкнулись два легковых автомобиля и междугородний рейсовый автобус, пострадали 15 человек. 24 января на перекрестке Московского проспекта и улицы Малая Пролетарская в Ярославле произошло столкновение двух автобусов и автомобиля. Погиб один человек, пострадали 16. 16 января на 114-м километре автодороги "Карсун – Ростислаевка" в Карсунском районе Ульяновской области произошло ДТП. Из-за сильного гололеда автобус "ПАЗ" опрокинулся в кювет. Пострадали 14 человек. 10 января на 472-м километре федеральной трассы М-7 "Волга" в Пермском крае столкнулись семь машин, в том числе фура и автобус, в котором ехали подростки-спортсмены. Пострадали 12 человек, шестеро из которых – дети. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.

калужское шоссе

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элиста

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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