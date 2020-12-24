https://ria.ru/20201224/dtp-1590668484.html

В Екатеринбурге 12 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком

В Екатеринбурге 12 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком

Двенадцать человек пострадали в ДТП со служебным автобусом и грузовиком в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в областном ГИБДД. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T07:40

2020-12-24T07:40

2020-12-24T10:24

екатеринбург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 дек – РИА Новости. Двенадцать человек пострадали в ДТП со служебным автобусом и грузовиком в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в областном ГИБДД.Она уточнила, что на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют обстоятельства ДТП, опрашивают водителей, пострадавших и очевидцев. Движение на участке затруднено, добавила представитель ведомства.Вероятной причиной ДТП в Екатеринбурге стало то, что водитель автобуса отвлекся, сообщает надзорное ведомство Свердловской области.Прокуратура уточняет, что травмы получили 10 человек.Прокуратура поставила под контроль проведение доследственной проверки по факту ДТП, уточняет надзорное ведомство.

https://ria.ru/20201223/dtp-1590565081.html

екатеринбург

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

екатеринбург, происшествия