https://ria.ru/20201224/dtp-1590668484.html
В Екатеринбурге 12 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком
В Екатеринбурге 12 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком
Двенадцать человек пострадали в ДТП со служебным автобусом и грузовиком в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в областном ГИБДД. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T07:40
2020-12-24T07:40
2020-12-24T10:24
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 дек – РИА Новости. Двенадцать человек пострадали в ДТП со служебным автобусом и грузовиком в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в областном ГИБДД.Она уточнила, что на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют обстоятельства ДТП, опрашивают водителей, пострадавших и очевидцев. Движение на участке затруднено, добавила представитель ведомства.Вероятной причиной ДТП в Екатеринбурге стало то, что водитель автобуса отвлекся, сообщает надзорное ведомство Свердловской области.Прокуратура уточняет, что травмы получили 10 человек.Прокуратура поставила под контроль проведение доследственной проверки по факту ДТП, уточняет надзорное ведомство.
https://ria.ru/20201223/dtp-1590565081.html
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екатеринбург, происшествия
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 дек – РИА Новости.
Двенадцать человек пострадали в ДТП со служебным автобусом и грузовиком в Екатеринбурге
, сообщили РИА Новости в областном ГИБДД.
"Водитель служебного автобуса на улице Селькоровская допустил столкновение с грузовым автомобилем, который стоял. По предварительным данным, травмы получили 12 человек. Сейчас их осматривают медики. Уточняется характер полученных травм", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют обстоятельства ДТП, опрашивают водителей, пострадавших и очевидцев. Движение на участке затруднено, добавила представитель ведомства.
Вероятной причиной ДТП в Екатеринбурге стало то, что водитель автобуса отвлекся, сообщает надзорное ведомство Свердловской области.
Прокуратура уточняет, что травмы получили 10 человек.
"Грузовик в связи с поломкой стоял на обочине дороги. Автобус двигался в попутном направлении. По предварительной информации, водитель отвлекся и допустил столкновение со стоящим на обочине грузовиком", - говорится в сообщении.
Прокуратура поставила под контроль проведение доследственной проверки по факту ДТП, уточняет надзорное ведомство.