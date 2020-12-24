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В Екатеринбурге 12 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком
В Екатеринбурге 12 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком
Двенадцать человек пострадали в ДТП со служебным автобусом и грузовиком в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в областном ГИБДД. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T07:40
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екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 дек – РИА Новости. Двенадцать человек пострадали в ДТП со служебным автобусом и грузовиком в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в областном ГИБДД.Она уточнила, что на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют обстоятельства ДТП, опрашивают водителей, пострадавших и очевидцев. Движение на участке затруднено, добавила представитель ведомства.Вероятной причиной ДТП в Екатеринбурге стало то, что водитель автобуса отвлекся, сообщает надзорное ведомство Свердловской области.Прокуратура уточняет, что травмы получили 10 человек.Прокуратура поставила под контроль проведение доследственной проверки по факту ДТП, уточняет надзорное ведомство.
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екатеринбург, происшествия

В Екатеринбурге 12 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком

07:40 24.12.2020 (обновлено: 10:24 24.12.2020)
 
© РИА Новости / Геннадий ШишкинСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 дек – РИА Новости. Двенадцать человек пострадали в ДТП со служебным автобусом и грузовиком в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в областном ГИБДД.

"Водитель служебного автобуса на улице Селькоровская допустил столкновение с грузовым автомобилем, который стоял. По предварительным данным, травмы получили 12 человек. Сейчас их осматривают медики. Уточняется характер полученных травм", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют обстоятельства ДТП, опрашивают водителей, пострадавших и очевидцев. Движение на участке затруднено, добавила представитель ведомства.
Вероятной причиной ДТП в Екатеринбурге стало то, что водитель автобуса отвлекся, сообщает надзорное ведомство Свердловской области.
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Прокуратура уточняет, что травмы получили 10 человек.
"Грузовик в связи с поломкой стоял на обочине дороги. Автобус двигался в попутном направлении. По предварительной информации, водитель отвлекся и допустил столкновение со стоящим на обочине грузовиком", - говорится в сообщении.
Прокуратура поставила под контроль проведение доследственной проверки по факту ДТП, уточняет надзорное ведомство.
 
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