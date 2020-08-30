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В Дагестане 17 человек пострадали в ДТП с автобусом
В Дагестане 17 человек пострадали в ДТП с автобусом, в который влетело колесо от камаза, сообщили в СК по региону. РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T13:02
2020-08-30T16:33
республика дагестан
следственный комитет россии (ск рф)
тарумовский район
происшествия
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<strong>ПЯТИГОРСК, 30 авг — РИА Новости.</strong> В Дагестане 17 человек пострадали в ДТП с автобусом, в который влетело колесо от камаза, <a href="https://dagestan.sledcom.ru/news/item/1494021/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщили</a> в <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> по региону.Авария произошла на федеральной трассе <a href="http://ria.ru/location_Astrakhan/" target="_blank" data-auto="true">Астрахань</a> — <a href="http://ria.ru/location_Makhachkala/" target="_blank" data-auto="true">Махачкала</a> в <a href="http://ria.ru/location_Tarumovskijj_rajjon/">Тарумовском районе</a>.Началась доследственная проверка о ненадлежащем исполнении своих обязанностей "должностными лицами, бездействие которых повлекло возникновение дорожно-транспортного происшествия".Также в СК добавили, что ДТП стало возможным из-за плохой работы лиц, ответственных за техническую исправность транспортного средства, которое выходит на линию.Кроме того, правовую оценку дадут действиям водителя автобуса.На месте происшествия работают следователи, они осматривают участок дороги и поврежденный транспорт. По делу будут назначены экспертизы.
https://ria.ru/20200828/dtp-1576419291.html
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тарумовский район
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республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф), тарумовский район, происшествия

В Дагестане 17 человек пострадали в ДТП с автобусом

13:02 30.08.2020 (обновлено: 16:33 30.08.2020)
9543
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота станции скорой медицинской помощи в Тамбове
Работа станции скорой медицинской помощи в Тамбове
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
ПЯТИГОРСК, 30 авг — РИА Новости. В Дагестане 17 человек пострадали в ДТП с автобусом, в который влетело колесо от камаза, сообщили в СК по региону.
Авария произошла на федеральной трассе АстраханьМахачкала в Тарумовском районе.
Началась доследственная проверка о ненадлежащем исполнении своих обязанностей "должностными лицами, бездействие которых повлекло возникновение дорожно-транспортного происшествия".
Также в СК добавили, что ДТП стало возможным из-за плохой работы лиц, ответственных за техническую исправность транспортного средства, которое выходит на линию.
Кроме того, правовую оценку дадут действиям водителя автобуса.
На месте происшествия работают следователи, они осматривают участок дороги и поврежденный транспорт. По делу будут назначены экспертизы.
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Республика ДагестанСледственный комитет России (СК РФ)Тарумовский районПроисшествия
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