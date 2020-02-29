В ДТП с автобусом под Ульяновском пострадали десять человек

Сотрудники МЧС на месте ДТП с участием автобуса в Ульяновской области. 29 февраля 2020

Сотрудники МЧС на месте ДТП с участием автобуса в Ульяновской области. 29 февраля 2020

© Фото : МЧС России Сотрудники МЧС на месте ДТП с участием автобуса в Ульяновской области. 29 февраля 2020

САМАРА/МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Десять человек, в том числе девять детей, пострадали в аварии с участием автобуса в Десять человек, в том числе девять детей, пострадали в аварии с участием автобуса в Ульяновской области , сообщает в субботу пресс-служба правительства региона.

Ранее в экстренных службах региона сообщили РИА Новости, что в субботу в Кузоватовском районе Ульяновской области съехал в кювет автобус, принадлежащий футбольному клубу "Нефтяник", в результате чего пострадали семеро детей. Всего, по данным экстренных служб, в автобусе находились 33 человека, в том числе 26 детей в возрасте от 7 до 14 лет.

"По предварительным данным, пострадало 10 человек. Шесть детей и один взрослый получили амбулаторную помощь на месте. Трое детей находятся в больнице, один из них в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении. Отмечается, что врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь, также специалисты окажут психологическую помощь.

По данным пресс-службы, по поручению губернатора Ульяновской области Сергея Морозова создан оперативный штаб, который занимается организацией всей необходимой помощи пострадавшим. Комиссия детально выясняет все обстоятельства ДТП, в том числе будет проверено соблюдение правил перевозки детей.

По данным правительства региона, водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего случилось опрокидывание транспортного средства в кювет, в автобусе находилось 26 детей и 3 тренера футбольной команды "Нефтяник" из Новоспасского района.

В свою очередь, пресс-служба ГИБДД РФ сообщает о трех пострадавших в результате ДТП. По предварительным данным ведомства, утром в субботу на 24-м километре автодороги Саранск – Ульяновск автобус Higer футбольного клуба "Нефтяник" съехал с трассы и опрокинулся.