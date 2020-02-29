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В ДТП с автобусом под Ульяновском пострадали десять человек
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РИА Новости

В ДТП с автобусом под Ульяновском пострадали десять человек

09:47 29.02.2020 (обновлено: 19:38 29.02.2020)
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© Фото : МЧС РоссииСотрудники МЧС на месте ДТП с участием автобуса в Ульяновской области. 29 февраля 2020
Сотрудники МЧС на месте ДТП с участием автобуса в Ульяновской области. 29 февраля 2020
© Фото : МЧС России
Сотрудники МЧС на месте ДТП с участием автобуса в Ульяновской области. 29 февраля 2020
САМАРА/МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Десять человек, в том числе девять детей, пострадали в аварии с участием автобуса в Ульяновской области, сообщает в субботу пресс-служба правительства региона.
Ранее в экстренных службах региона сообщили РИА Новости, что в субботу в Кузоватовском районе Ульяновской области съехал в кювет автобус, принадлежащий футбольному клубу "Нефтяник", в результате чего пострадали семеро детей. Всего, по данным экстренных служб, в автобусе находились 33 человека, в том числе 26 детей в возрасте от 7 до 14 лет.
"По предварительным данным, пострадало 10 человек. Шесть детей и один взрослый получили амбулаторную помощь на месте. Трое детей находятся в больнице, один из них в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении. Отмечается, что врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь, также специалисты окажут психологическую помощь.
По данным пресс-службы, по поручению губернатора Ульяновской области Сергея Морозова создан оперативный штаб, который занимается организацией всей необходимой помощи пострадавшим. Комиссия детально выясняет все обстоятельства ДТП, в том числе будет проверено соблюдение правил перевозки детей.
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По данным правительства региона, водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего случилось опрокидывание транспортного средства в кювет, в автобусе находилось 26 детей и 3 тренера футбольной команды "Нефтяник" из Новоспасского района.
В свою очередь, пресс-служба ГИБДД РФ сообщает о трех пострадавших в результате ДТП. По предварительным данным ведомства, утром в субботу на 24-м километре автодороги Саранск – Ульяновск автобус Higer футбольного клуба "Нефтяник" съехал с трассы и опрокинулся.
"В результате ДТП трое несовершеннолетних пассажиров автобуса получили телесные повреждения различной степени тяжести", - говорится в сообщении, где отмечается, что в салоне автобуса находилось 30 пассажиров.
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