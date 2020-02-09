В Кемеровской области один человек погиб в ДТП с автобусом

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Рейсовый автобус столкнулся лоб в лоб с грузовиком в Кемеровской области, один человек погиб, еще трое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"В результате лобового столкновения рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Анжеро-Судженск - Кемерово, с грузовой фурой пострадали четыре человека, один из них погиб", - сказал собеседник агентства.
По его словам, трое пострадавших в автобусе находятся в тяжелом состоянии. Всего в автобусе ехали 49 человек вместе с водителем.
В ГУ МВД по Кузбассу уточняют, что ДТП произошло на 60-м километре автодороги "Кемерово – Анжеро-Судженск".
"Предварительно установлено, что водитель грузового автомобиля Isuzu не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с междугородним пассажирским автобусом MAN, направлявшимся из Анжеро-Судженска в Кемерово. В результате …водитель фуры погиб на месте…, трое пассажиров автобуса доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении ведомства.
Согласно информации ГУ МВД, на момент ДТП в автобусе находился 51 человек. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. На место ДТП выехала следственно-оперативная группа.
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