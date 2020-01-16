Число пострадавших в ДТП в Ульяновской области выросло до 14 человек

"Всего в автобусе находилось 20 человек (из них один ребенок). В результате ДТП пострадали 14 человек (легкой степени тяжести, из них один тяжелой степени, детей среди них нет)… По предварительным данным, госпитализированы четыре человека", - говорится в сообщении.