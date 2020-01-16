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Число пострадавших в ДТП в Ульяновской области выросло до 14 человек
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РИА Новости

Число пострадавших в ДТП в Ульяновской области выросло до 14 человек

10:12 16.01.2020
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© Фото : ГУ МЧС России по Ульяновской областиНа месте ДТП с участием автобуса в Ульяновской области
На месте ДТП с участием автобуса в Ульяновской области
© Фото : ГУ МЧС России по Ульяновской области
На месте ДТП с участием автобуса в Ульяновской области
САМАРА, 16 янв - РИА Новости. Число пострадавших в результате аварии с участием пассажирского автобуса в Ульяновской области выросло до 14 человек, четверо из них госпитализированы, сообщила пресс-служба ГУМЧС по региону.
Ранее сообщалось о 13 пострадавших.
Ранее УМВД по Ульяновской области сообщало, что в четверг около 7.20 (6.20 мск) на 114-м километре автодороги "Карсун-Ростислаевка" в Карсунском районе в результате сильного гололеда пассажирский автобус ПАЗ опрокинулся в кювет.
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"Всего в автобусе находилось 20 человек (из них один ребенок). В результате ДТП пострадали 14 человек (легкой степени тяжести, из них один тяжелой степени, детей среди них нет)… По предварительным данным, госпитализированы четыре человека", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, региональное МЧС инициировало ограничение движения междугородних рейсовых перевозок на территории Ульяновской области. Совместно с ГИБДД была организована доставка пассажиров до места назначения попутным транспортом, уточняется в релизе.
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