https://ria.ru/20200927/dtp-1577839047.html

Названа предварительная причина ДТП с автобусом под Калининградом

ДТП под Калининградом, где погибли шесть человек и пострадали восемь, по предварительной версии, спровоцировал автобус, который выехал на встречную полосу,... РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T13:25

2020-09-27T13:25

2020-09-27T13:25

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

калининград

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/1b/1577838206_0:121:649:486_1400x0_80_0_0_702954a6de4d2821d1d5841909fac475.jpg

<strong>КАЛИНИНГРАД, 25 сен - РИА Новости.</strong> ДТП под <a href="http://ria.ru/location_Kaliningrad/" target="_blank" data-auto="true">Калининградом</a>, где погибли шесть человек и пострадали восемь, по предварительной версии, спровоцировал автобус, который выехал на встречную полосу, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Светлана Поставничая.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> РФ сообщило, что рейсовый автобус и грузовой автомобиль столкнулись на автодороге "Переславское-Янтарный" в районе поселка Кумачево. Погибли шесть человек, восемь пострадали.По данным главного управления МЧС России по региону, ДТП с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля произошло в 10.20 (11.20 мск). Для ликвидации ДТП привлечена группировка в количестве 43 человека 15 единиц техники, в том числе, от МЧС России — 20 человек и шесть единиц техники.

https://ria.ru/20200922/avtobus-1577583762.html

1

калининград

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), калининград, происшествия