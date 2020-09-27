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Названа предварительная причина ДТП с автобусом под Калининградом
ДТП под Калининградом, где погибли шесть человек и пострадали восемь, по предварительной версии, спровоцировал автобус, который выехал на встречную полосу,... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T13:25
2020-09-27T13:25
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
калининград
происшествия
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<strong>КАЛИНИНГРАД, 25 сен - РИА Новости.</strong> ДТП под <a href="http://ria.ru/location_Kaliningrad/" target="_blank" data-auto="true">Калининградом</a>, где погибли шесть человек и пострадали восемь, по предварительной версии, спровоцировал автобус, который выехал на встречную полосу, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Светлана Поставничая.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> РФ сообщило, что рейсовый автобус и грузовой автомобиль столкнулись на автодороге "Переславское-Янтарный" в районе поселка Кумачево. Погибли шесть человек, восемь пострадали.По данным главного управления МЧС России по региону, ДТП с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля произошло в 10.20 (11.20 мск). Для ликвидации ДТП привлечена группировка в количестве 43 человека 15 единиц техники, в том числе, от МЧС России — 20 человек и шесть единиц техники.
https://ria.ru/20200922/avtobus-1577583762.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), калининград, происшествия

Названа предварительная причина ДТП с автобусом под Калининградом

13:25 27.09.2020
5395
© Фото : МЧС РоссииДТП с рейсовым автобусом в Калининградской области
ДТП с рейсовым автобусом в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© Фото : МЧС России
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 25 сен - РИА Новости. ДТП под Калининградом, где погибли шесть человек и пострадали восемь, по предварительной версии, спровоцировал автобус, который выехал на встречную полосу, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Светлана Поставничая.
Ранее МЧС РФ сообщило, что рейсовый автобус и грузовой автомобиль столкнулись на автодороге "Переславское-Янтарный" в районе поселка Кумачево. Погибли шесть человек, восемь пострадали.
"По предварительным данным, автобус выехал на встречную полосу и совершил касательное столкновение с песковозом… На месте аварии работают все экстренные службы, а также начальник УМВД генерал-майор Игорь Илларионов, выясняются все обстоятельства", - сказала Поставничая.
По данным главного управления МЧС России по региону, ДТП с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля произошло в 10.20 (11.20 мск). Для ликвидации ДТП привлечена группировка в количестве 43 человека 15 единиц техники, в том числе, от МЧС России — 20 человек и шесть единиц техники.
Место ДТП в Хабаровском крае - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
22 сентября, 10:07
В ДТП с автобусом в Хабаровском крае пострадали 45 человек
0001347
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КалининградПроисшествия
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