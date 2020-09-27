https://ria.ru/20200927/dtp-1577839047.html
Названа предварительная причина ДТП с автобусом под Калининградом
ДТП под Калининградом, где погибли шесть человек и пострадали восемь, по предварительной версии, спровоцировал автобус, который выехал на встречную полосу,... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T13:25
2020-09-27T13:25
2020-09-27T13:25
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
калининград
происшествия
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<strong>КАЛИНИНГРАД, 25 сен - РИА Новости.</strong> ДТП под <a href="http://ria.ru/location_Kaliningrad/" target="_blank" data-auto="true">Калининградом</a>, где погибли шесть человек и пострадали восемь, по предварительной версии, спровоцировал автобус, который выехал на встречную полосу, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Светлана Поставничая.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> РФ сообщило, что рейсовый автобус и грузовой автомобиль столкнулись на автодороге "Переславское-Янтарный" в районе поселка Кумачево. Погибли шесть человек, восемь пострадали.По данным главного управления МЧС России по региону, ДТП с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля произошло в 10.20 (11.20 мск). Для ликвидации ДТП привлечена группировка в количестве 43 человека 15 единиц техники, в том числе, от МЧС России — 20 человек и шесть единиц техники.
https://ria.ru/20200922/avtobus-1577583762.html
1
калининград
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), калининград, происшествия