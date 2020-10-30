СК начал проверку после ДТП с автобусом под Воронежем
23:28 30.10.2020 (обновлено: 00:10 31.10.2020)
© МЧС РоссииКадры с места ДТП под Воронежем
© МЧС России
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Следователи в Воронежской области начали проверку из-за столкновения рейсового автобуса с фурой, в результате чего погиб один человек и девять пострадали.
Авария произошла в 20.23 мск на 423 километре автодороги "Курск-Саратов" в Грибановском районе у села Верхний Карачан. Столкнулись рейсовый автобус Setra, ехавший по маршруту "Борисоглебск-Москва", и грузовик Volvo. Погиб водитель автобуса, травмы получили девять человек.
"Проводится доследственная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту дорожно-транспортного происшествия с пассажирским автобусом ... Информация о степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшим, уточняется", - говорится в сообщении.
Отмечается, что будут опрошены очевидцы и пассажиры, назначен комплекс необходимых экспертиз, в том числе судебно-медицинская для установления степени тяжести вреда здоровью. Кроме того, затребуют документацию, регламентирующую оказание транспортной компанией услуг по перевозке населения.
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