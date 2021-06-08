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В Иваново при столкновении двух автобусов пострадали восемь человек
В Иваново при столкновении двух автобусов пострадали восемь человек - РИА Новости, 08.06.2021
В Иваново при столкновении двух автобусов пострадали восемь человек
Два автобуса столкнулись на перекрестке в Иваново, восемь пассажиров пострадали, четверо из них госпитализированы, сообщает УМВД по региону. РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T10:39
2021-06-08T11:49
иваново
происшествия
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БРЯНСК, 8 июн – РИА Новости. Два автобуса столкнулись на перекрестке в Иваново, восемь пассажиров пострадали, четверо из них госпитализированы, сообщает УМВД по региону.По данным ведомства, ДТП с участием двух автобусов с пассажирами произошло на перекрестке Шереметевского проспекта и улицы 8 марта."Водитель автобуса "Богдан" совершил столкновение со стоявшем на светофоре в попутном направлении автобусом ПАЗ. В свою очередь ПАЗик, стронувшись с места, врезался в "Ниву". По предварительным данным, травмы получили 8 пассажиров автобусов", - говорится в сообщении.Отмечается, что четверо пострадавших госпитализированы, еще четверым оказана помощь на месте.Прокуратура в Ивановской области проводит проверку по факту столкновения двух автобусов, в результате которого восемь пассажиров пострадали, сообщает надзорный орган.Прокуратура проверит исполнение перевозчиком законодательства о безопасности дорожного движения и об организации пассажирских перевозок.
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иваново, происшествия

В Иваново при столкновении двух автобусов пострадали восемь человек

10:39 08.06.2021 (обновлено: 11:49 08.06.2021)
 
© Фото : УМВД России по Ивановской областиДТП с участием двух автобусов и легковушкой в Иваново
ДТП с участием двух автобусов и легковушкой в Иваново - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© Фото : УМВД России по Ивановской области
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БРЯНСК, 8 июн – РИА Новости. Два автобуса столкнулись на перекрестке в Иваново, восемь пассажиров пострадали, четверо из них госпитализированы, сообщает УМВД по региону.
По данным ведомства, ДТП с участием двух автобусов с пассажирами произошло на перекрестке Шереметевского проспекта и улицы 8 марта.
"Водитель автобуса "Богдан" совершил столкновение со стоявшем на светофоре в попутном направлении автобусом ПАЗ. В свою очередь ПАЗик, стронувшись с места, врезался в "Ниву". По предварительным данным, травмы получили 8 пассажиров автобусов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что четверо пострадавших госпитализированы, еще четверым оказана помощь на месте.
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Прокуратура в Ивановской области проводит проверку по факту столкновения двух автобусов, в результате которого восемь пассажиров пострадали, сообщает надзорный орган.
"Органами прокуратуры области начата проверка по факту столкновения двух пассажирских автобусов на перекрестке Шереметевского проспекта и улицы 8 Марта города Иваново", - говорится в сообщении.
Прокуратура проверит исполнение перевозчиком законодательства о безопасности дорожного движения и об организации пассажирских перевозок.
 
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