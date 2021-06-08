https://ria.ru/20210608/stoknovenie-1736098984.html

В Иваново при столкновении двух автобусов пострадали восемь человек

В Иваново при столкновении двух автобусов пострадали восемь человек - РИА Новости, 08.06.2021

В Иваново при столкновении двух автобусов пострадали восемь человек

Два автобуса столкнулись на перекрестке в Иваново, восемь пассажиров пострадали, четверо из них госпитализированы, сообщает УМВД по региону. РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T10:39

2021-06-08T10:39

2021-06-08T11:49

иваново

происшествия

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БРЯНСК, 8 июн – РИА Новости. Два автобуса столкнулись на перекрестке в Иваново, восемь пассажиров пострадали, четверо из них госпитализированы, сообщает УМВД по региону.По данным ведомства, ДТП с участием двух автобусов с пассажирами произошло на перекрестке Шереметевского проспекта и улицы 8 марта."Водитель автобуса "Богдан" совершил столкновение со стоявшем на светофоре в попутном направлении автобусом ПАЗ. В свою очередь ПАЗик, стронувшись с места, врезался в "Ниву". По предварительным данным, травмы получили 8 пассажиров автобусов", - говорится в сообщении.Отмечается, что четверо пострадавших госпитализированы, еще четверым оказана помощь на месте.Прокуратура в Ивановской области проводит проверку по факту столкновения двух автобусов, в результате которого восемь пассажиров пострадали, сообщает надзорный орган.Прокуратура проверит исполнение перевозчиком законодательства о безопасности дорожного движения и об организации пассажирских перевозок.

https://ria.ru/20210607/dtp-1736073272.html

иваново

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2021

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иваново, происшествия