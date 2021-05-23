https://ria.ru/20210523/dtp-1733527048.html
В Ростовской области автобус столкнулся с грузовиком, один пассажир погиб
В Ростовской области автобус столкнулся с грузовиком, один пассажир погиб - РИА Новости, 23.05.2021
В Ростовской области автобус столкнулся с грузовиком, один пассажир погиб
Проверка началась после ДТП на трассе в Ростовской области с участием автобуса и грузовика, в результате которого погиб один пассажир и еще один... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T14:05
2021-05-23T14:05
2021-05-23T14:05
ростовская область
дтп
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 23 мая – РИА Новости. Проверка началась после ДТП на трассе в Ростовской области с участием автобуса и грузовика, в результате которого погиб один пассажир и еще один госпитализирован, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры региона.По информации прокуратуры, в воскресенье на трассе М-4 Дон в Октябрьском районе автобус Москва-Ставрополь столкнулся с фурой."В результате один пассажир автобуса погиб, ещё один доставлен с повреждениями в больницу", - сообщили в ведомстве. Отмечается, что прокуратура по факту ДТП организовала проверку.
https://ria.ru/20210418/dtp-1728802683.html
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ростовская область, дтп, происшествия