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В Ростовской области автобус столкнулся с грузовиком, один пассажир погиб
В Ростовской области автобус столкнулся с грузовиком, один пассажир погиб - РИА Новости, 23.05.2021
В Ростовской области автобус столкнулся с грузовиком, один пассажир погиб
Проверка началась после ДТП на трассе в Ростовской области с участием автобуса и грузовика, в результате которого погиб один пассажир и еще один... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T14:05
2021-05-23T14:05
ростовская область
дтп
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 23 мая – РИА Новости. Проверка началась после ДТП на трассе в Ростовской области с участием автобуса и грузовика, в результате которого погиб один пассажир и еще один госпитализирован, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры региона.По информации прокуратуры, в воскресенье на трассе М-4 Дон в Октябрьском районе автобус Москва-Ставрополь столкнулся с фурой."В результате один пассажир автобуса погиб, ещё один доставлен с повреждениями в больницу", - сообщили в ведомстве. Отмечается, что прокуратура по факту ДТП организовала проверку.
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ростовская область, дтп, происшествия

В Ростовской области автобус столкнулся с грузовиком, один пассажир погиб

14:05 23.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВОЛГОГРАД, 23 мая – РИА Новости. Проверка началась после ДТП на трассе в Ростовской области с участием автобуса и грузовика, в результате которого погиб один пассажир и еще один госпитализирован, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры региона.
По информации прокуратуры, в воскресенье на трассе М-4 Дон в Октябрьском районе автобус Москва-Ставрополь столкнулся с фурой.
"В результате один пассажир автобуса погиб, ещё один доставлен с повреждениями в больницу", - сообщили в ведомстве. Отмечается, что прокуратура по факту ДТП организовала проверку.
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