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Названа причина ДТП с автобусом в Ленинградской области
Названа причина ДТП с автобусом в Ленинградской области
Причиной столкновения автобуса и грузовика в Ленинградской области, в результате которого один человек погиб и более 10 получили травмы, стало то, что грузовик... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T14:25
2020-11-18T14:25
авто
ленинградская область
происшествия
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Причиной столкновения автобуса и грузовика в Ленинградской области, в результате которого один человек погиб и более 10 получили травмы, стало то, что грузовик не пропустил машину, выезжая со второстепенной дороги, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИБДД РФ.Авария произошла сегодня в городе Лодейное Поле. По данным областного правительства, в автобусе находились 15 пассажиров, 12 человек госпитализированы."Водитель 1981 года рождения, управляя грузовой а/м DAF, в условиях снегопада при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автобусом "ПАЗ" (следовал по городскому маршруту №10, перевозил 15 пассажиров, протяженность 8 км) под управлением водителя 1973 года рождения", - говорится в сообщении.По данным ГИБДД, в результате ДТП погиб пассажир автобуса, 11 пассажиров получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение.
https://ria.ru/20201021/gruzovik-1580849195.html
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авто, ленинградская область, происшествия

Названа причина ДТП с автобусом в Ленинградской области

14:25 18.11.2020
 
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС по Орловской областиДТП в Орловской области с участием автомобиля ЗИЛ и рейсового пассажирского автобуса ПАЗ
ДТП в Орловской области с участием автомобиля ЗИЛ и рейсового пассажирского автобуса ПАЗ - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС по Орловской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Причиной столкновения автобуса и грузовика в Ленинградской области, в результате которого один человек погиб и более 10 получили травмы, стало то, что грузовик не пропустил машину, выезжая со второстепенной дороги, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИБДД РФ.
Авария произошла сегодня в городе Лодейное Поле. По данным областного правительства, в автобусе находились 15 пассажиров, 12 человек госпитализированы.
"Водитель 1981 года рождения, управляя грузовой а/м DAF, в условиях снегопада при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автобусом "ПАЗ" (следовал по городскому маршруту №10, перевозил 15 пассажиров, протяженность 8 км) под управлением водителя 1973 года рождения", - говорится в сообщении.
По данным ГИБДД, в результате ДТП погиб пассажир автобуса, 11 пассажиров получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение.
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