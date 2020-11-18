https://ria.ru/20201118/dtp-1585175850.html

Названа причина ДТП с автобусом в Ленинградской области

Названа причина ДТП с автобусом в Ленинградской области

Причиной столкновения автобуса и грузовика в Ленинградской области, в результате которого один человек погиб и более 10 получили травмы, стало то, что грузовик... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T14:25

2020-11-18T14:25

2020-11-18T14:25

авто

ленинградская область

происшествия

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Причиной столкновения автобуса и грузовика в Ленинградской области, в результате которого один человек погиб и более 10 получили травмы, стало то, что грузовик не пропустил машину, выезжая со второстепенной дороги, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИБДД РФ.Авария произошла сегодня в городе Лодейное Поле. По данным областного правительства, в автобусе находились 15 пассажиров, 12 человек госпитализированы."Водитель 1981 года рождения, управляя грузовой а/м DAF, в условиях снегопада при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автобусом "ПАЗ" (следовал по городскому маршруту №10, перевозил 15 пассажиров, протяженность 8 км) под управлением водителя 1973 года рождения", - говорится в сообщении.По данным ГИБДД, в результате ДТП погиб пассажир автобуса, 11 пассажиров получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение.

https://ria.ru/20201021/gruzovik-1580849195.html

ленинградская область

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авто, ленинградская область, происшествия