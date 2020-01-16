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В Ульяновской области 13 человек пострадали в ДТП с автобусом
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РИА Новости

В Ульяновской области 13 человек пострадали в ДТП с автобусом

08:19 16.01.2020 (обновлено: 09:02 16.01.2020)
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© Фото : ГУ МЧС России по Ульяновской областиНа месте ДТП с участием автобуса в Ульяновской области
На месте ДТП с участием автобуса в Ульяновской области
© Фото : ГУ МЧС России по Ульяновской области
САМАРА, 16 янв - РИА Новости. Автобус опрокинулся в кювет в Ульяновской области, в результате ДТП пострадали 13 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.
По предварительным данным ведомства, ДТП произошло в четверг около 7.20 (6.20 мск) на 114-м километре автодороги "Карсун-Ростислаевка" в Карсунском районе Ульяновской области. Как уточнили в полиции, из-за сильного гололеда автобус "ПАЗ" опрокинулся в кювет.
"В момент ДТП в автомашине находилось 19 человек, за медицинской помощью обратилось 13 человек", - сказал собеседник агентства.
По факту ДТП проводится проверка, добавили в пресс-службе.
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