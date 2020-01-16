В Ульяновской области 13 человек пострадали в ДТП с автобусом

САМАРА, 16 янв - РИА Новости. Автобус опрокинулся в кювет в Ульяновской области, в результате ДТП пострадали 13 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.
По предварительным данным ведомства, ДТП произошло в четверг около 7.20 (6.20 мск) на 114-м километре автодороги "Карсун-Ростислаевка" в Карсунском районе Ульяновской области. Как уточнили в полиции, из-за сильного гололеда автобус "ПАЗ" опрокинулся в кювет.
"В момент ДТП в автомашине находилось 19 человек, за медицинской помощью обратилось 13 человек", - сказал собеседник агентства.
По факту ДТП проводится проверка, добавили в пресс-службе.