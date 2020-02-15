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Число пострадавших в ДТП с двумя автобусами в Калмыкии выросло до 11
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РИА Новости

Число пострадавших в ДТП с двумя автобусами в Калмыкии выросло до 11

15:50 15.02.2020
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© Фото : МЧС РоссииПоследствия ДТП на федеральной автодороге Р-22 в Калмыкии
Последствия ДТП на федеральной автодороге Р-22 в Калмыкии
© Фото : МЧС России
Последствия ДТП на федеральной автодороге Р-22 в Калмыкии
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Одиннадцать человек, по уточнённым данным, пострадали при столкновении двух автобусов и КамАЗа в Калмыкии, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по республике Андрей Басхаев.
Авария произошла в субботу днем на федеральной автодороге Р-22 в районе населенного пункта Аршань-Зельмень в Калмыкии. Столкнулись два автобуса, следовавшие по маршрутам Москва - Элиста и Москва - Хасавюрт, а также грузовик КамАЗ. Сообщалось о шести пострадавших.
"По уточненным данным, пострадали 11 человек", - сказал собеседник.
По факту ДТП полицией Калмыкии проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.
Сотрудники полиции
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Республика КалмыкияЭлистаПроисшествия
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