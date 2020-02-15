Число пострадавших в ДТП с двумя автобусами в Калмыкии выросло до 11

Авария произошла в субботу днем на федеральной автодороге Р-22 в районе населенного пункта Аршань-Зельмень в Калмыкии. Столкнулись два автобуса, следовавшие по маршрутам Москва - Элиста и Москва - Хасавюрт, а также грузовик КамАЗ. Сообщалось о шести пострадавших.